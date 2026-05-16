Smutní i Karel III. Na královské jezdecké show zemřel voják

Velkou Británií otřásla tragédie, která zasáhla i krále Karla III. Na jezdecké show v pátek tragicky zahynul voják, když spadl z koně. Panovník se hodlá spojit s jeho rodinou, aby jejím členům vyjádřil upřímnou soustrast.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že člen The King's Troop Royal Horse Artillery zemřel v pátek 15. května po tragickém incidentu na královské jezdecké show ve Windsoru," uvedl mluvčí armády s tím, že rodina zesnulého byla o neštěstí informována.
Smutnou zprávu obdržel i král Karel III. Mluvčí Buckinghamského paláce sdělil, že panovníka rozesmutnila informace o úmrtí vojáka. Monarcha se hodlá spojit s pozůstalými a osobně jim vyjádřit upřímnou soustrast.
Případem se zabýval policejní sbor Thames Valley Police, jehož vyšetřovatelé zatím nezjistili žádné podezřelé okolnosti tragédie. Voják utrpěl vážná zranění při pádu z koně, když společně opouštěli arénu. Zraněním podlehl přímo na místě.
Královská jezdecká show ve Windsoru navzdory tragédii pokračuje podle plánu. Pouze jednotka, která přišla o vojáka, se akce dále neúčastní. Show má dlouhou historii. Poprvé se konala za přítomnosti krále Jiřího VI. či budoucí královny Alžběty II. v roce 1943 za účelem získání peněz pro válečné úsilí ve druhé světové válce.
