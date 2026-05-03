Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi

Lucie Podzimková

3. května 2026 21:53

Spojené státy americké mají za sebou návštěvu britského panovníka. Karel III. je sice zejména reprezentativním představitelem Velké Británie, ale občas umí promluvit i do politiky. Americký prezident Donald Trump přiznal králi zásluhy ve věci zrušení cel na whiskey.

"Na počest britského krále a královny, kteří právě opustili Bílý dům, odstraníme cla a restrikce na whiskey," oznámil Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth Social. Zmínil americký stát Kentucky a Skotsko jako oblasti, kde je průmyslová výroba zmíněného alkoholického nápoje velmi důležitá. 

"Lidé to chtěli udělat už dlouho, a to s ohledem na to, že je tu značný mezistátní obchod, zejména s používanými dřevěnými sudy. Král a královna mě donutili udělat něco, co nikdo jiný nebyl schopen udělat. Byla to čest je oba mít v USA," dodal americký prezident. 

Britský královský pár v uplynulých dnech absolvoval čtyřdenní návštěvu USA, která byla první takovou návštěvou britského panovníka od cesty královny Alžběty II. v roce 2007. Karel III. a jeho manželka Camilla přistáli na letecké základně Andrews ve státě Maryland. Následně se přivítali s americkým prezidentem Trumpem a jeho manželkou Melanií. 

Monarcha v úterý promluvil k zákonodárcům z obou komor amerického Kongresu. Navázal tak na poslední takový projev své matky v roce 1991. Trump se následně dostal ke slovu během slavnostní večeře v Bílém domě, které se účastnili politici i celebrity z obou zemí. 

Královská návštěva byla snahou o posílení vztahů mezi oběma zeměmi v roce, kdy si Spojené státy připomínají 250 let nezávislosti, kterou vyhlásily v roce 1776 a osamostatnily se od Velké Británie. Karel III. dorazil do zámoří v napjaté době, kdy labouristický premiér Keir Starmer se opakovaně stává terčem kritiky z Bílého domu. 

