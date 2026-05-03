Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi

Spojené státy americké mají za sebou návštěvu britského panovníka. Karel III. je sice zejména reprezentativním představitelem Velké Británie, ale občas umí promluvit i do politiky. Americký prezident Donald Trump přiznal králi zásluhy ve věci zrušení cel na whiskey.
"Na počest britského krále a královny, kteří právě opustili Bílý dům, odstraníme cla a restrikce na whiskey," oznámil Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth Social. Zmínil americký stát Kentucky a Skotsko jako oblasti, kde je průmyslová výroba zmíněného alkoholického nápoje velmi důležitá.
"Lidé to chtěli udělat už dlouho, a to s ohledem na to, že je tu značný mezistátní obchod, zejména s používanými dřevěnými sudy. Král a královna mě donutili udělat něco, co nikdo jiný nebyl schopen udělat. Byla to čest je oba mít v USA," dodal americký prezident.
Britský královský pár v uplynulých dnech absolvoval čtyřdenní návštěvu USA, která byla první takovou návštěvou britského panovníka od cesty královny Alžběty II. v roce 2007. Karel III. a jeho manželka Camilla přistáli na letecké základně Andrews ve státě Maryland. Následně se přivítali s americkým prezidentem Trumpem a jeho manželkou Melanií.
Monarcha v úterý promluvil k zákonodárcům z obou komor amerického Kongresu. Navázal tak na poslední takový projev své matky v roce 1991. Trump se následně dostal ke slovu během slavnostní večeře v Bílém domě, které se účastnili politici i celebrity z obou zemí.
Královská návštěva byla snahou o posílení vztahů mezi oběma zeměmi v roce, kdy si Spojené státy připomínají 250 let nezávislosti, kterou vyhlásily v roce 1776 a osamostatnily se od Velké Británie. Karel III. dorazil do zámoří v napjaté době, kdy labouristický premiér Keir Starmer se opakovaně stává terčem kritiky z Bílého domu.
