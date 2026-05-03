Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

David Holub

3. května 2026 21:01

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

Na Santiagu Bernabéu hledají nového trenéra poté, co tam letos v lednu skončil Xabi Alonso a dočasně ho pak nahradil bývalý obránce Álvaro Arbeloa. Alonso skončil v madridském velkoklubu i proto, že že se s ním příliš nemuseli opory týmu, jakými jsou Vínicius Junior nebo Federico Valverde. V poslední době si ale právě oni mají za to, že atmosféra v týmu je nyní z jejich pohledu daleko lepší.

Člověk by tak očekával, že se zlepšenou atmosférou ruku v ruce přijdou i lepší výsledky a výkony na hřišti. Jenže skutečnost je taková, že v době, kdy do konce tohoto ročníku La Ligy chybí pět kol, už může pomalu slavit španělský titul FC Barcelona. To proto, že katalánský celek má aktuálně až jedenáctibodový náskok na svého madridského rivala. Real Madrid pak nefiguruje ani v Lize mistrů, kde vypadl ve čtvrtfinále, stejně tak se již neúčastní ani bojů o španělský pohár. V této soutěži byl totiž vyřazen druholigovým celkem z Albacete.

Protože se tedy ani po příchodu Arbeloy Realu Madrid nedaří výsledkově, bylo již nějakou dobu jisté, že pokračovat dále v této funkci Arbeloa nebude. Poslední dobou se tak více v souvislosti s možným Arbelovým nástupcem mluví právě o Josém Mourinhovi. A to i přesto, že aktuálně je vázán smlouvou s Benfikou Lisabon, se kterým od svého nástupu v portugalské lize ještě neprohrál.

Neznamená to ale, že by snad měli hráči Benfiky získat titul. A proto může nyní Mourinho vážně začít uvažovat o lukrativnější adrese. Trenér, jenž vedl Real Madrid již v letech 2010 až 2013, přičemž tehdy vyhrál jak ligu, pohár i superpohár (a to navzdory možná nejlepší Barceloně posledních let – tu tehdy vedl Pep Guardiola), by splňoval to, co Pérez od nového kouče Realu očekává. Především zkrotit obrovská ega hvězdných fotbalistů, kterých je v Realu jako příslovečných kohoutů na jednom smetišti.

José Mourinho je bez práce. AS Řím se s ním rozloučil po řadě špatných výsledků

Jeden z nejslavnějších fotbalových stratégů současnosti Portugalec José Mourinho je po čase opět bez angažmá. V úterý se s ním totiž rozloučilo klubové vedení AS Řím, kterému došla trpělivost po sérii špatných výsledků v nedávné době. Z posledních šesti ligových duelů totiž Římané vyhráli jednou a hned třikrát v řadě prohráli venku. Jeho nástupcem se stane klubová legenda Daniele De Rossi.
Po osmi letech skončil u portugalské reprezentace kouč Santos. Nahradí ho Mourinho?

K reprezentačním týmům, které po letošním mistrovství světa ve fotbale ztratily své dosavadní trenéry, se naposledy přidalo Portugalsko. To po osmi letech ve funkci už nebude trénovat Fernando Santos, jenž se ke kroku opustit reprezentaci rozhodl poté, co s týmem na letošním šampionátu skončil ve čtvrtfinále, kde překvapivě nestačil na Maroko. Kromě Ruie Jorgeho z reprezentační “jednadvacítky“ a Lilleho Paula Fonsecy se v portugalských médiích v souvislosti s možným Santosovým nástupcem nejčastěji skloňuje jméno Josého Mourinha. Portugalský svaz už měl nabídnout, že by kromě Portugalska mohl nadále trénovat i AS Řím.

