Po osmi letech skončil u portugalské reprezentace kouč Santos. Nahradí ho Mourinho?

K reprezentačním týmům, které po letošním mistrovství světa ve fotbale ztratily své dosavadní trenéry, se naposledy přidalo Portugalsko. To po osmi letech ve funkci už nebude trénovat Fernando Santos, jenž se ke kroku opustit reprezentaci rozhodl poté, co s týmem na letošním šampionátu skončil ve čtvrtfinále, kde překvapivě nestačil na Maroko. Kromě Ruie Jorgeho z reprezentační “jednadvacítky“ a Lilleho Paula Fonsecy se v portugalských médiích v souvislosti s možným Santosovým nástupcem nejčastěji skloňuje jméno Josého Mourinha. Portugalský svaz už měl nabídnout, že by kromě Portugalska mohl nadále trénovat i AS Řím.