RECENZE: Americký muzikálový hit Čarodějka protíná Hollywood a TikTok

Původní divadelní muzikál vychází z literární předlohy Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Díla představují svět země Oz ve zcela jiných barvách. Soustředí se totiž na život čarodějky Elphaby, která je ústřední antagonistkou Čaroděje ze změ Oz. Sledují její mládí a odhalují, že rozložení dobra a zla v malebném světě je zcela odlišné, než jsme dosavadně mysleli. Zatímco knižní předloha je temná, revizionistická a pro dospělé čtenáře, divadelní adaptace vyzdvihuje jen určité prvky a skládá je do široce přístupného narativu s ikonickými písněmi.

Nový film režiséra Johna M. Chu, jenž natočil například muzikálový kaleidoskop mladistvých zážitků Život v Heights, je kombinací obou přístupů. Oproti broadwayské verzi z knihy do popředí staví aluzi totalitních režimů a sílu propagandy. Čarodějka v USA již měsíc okupuje přední příčky návštěvnosti a je jedním z nejúspěšnějších filmů roku. U nás na něj za necelé tři týdny přišlo jen něco málo přes 30 tisíc diváků. To je dáno především tím, že Čaroděj ze země Oz v Česku nemá takřka žádnou tradici. Tuzemské publikum je navíc silně věrné lokálním pohádkám, pokud se bavíme o hrané tvorbě. V té animované dosahují filmy studií Pixar či Illumination s Amerikou srovnatelných úspěchů.

Právě se přehrává: Čarodějka - trailer Čarodějka - trailer Video: YouTube

Snímek začíná přesně tam, kde děj kultovního technicolorového spektáklu z roku 1939 s protagonitskou Dorotkou končí. Obyvatelstvem adorovaná růžová čarodějka Galinda vesničce oznamuje, že zlo bylo poraženo. Po chvíli však zúčastněným začne nečekaně vyprávět její společnou historii s Elphabou, s níž chodila na stejnou školu. Retrospektivní vyprávění rozkresluje jejich kontrastní povahy, nepravděpodobné přátelství a především problematické prostředí lokálních zákonů a pravidel. Elphaba, která se od ostatních vždy odlišovala zelenou kůží a magickými schopnostmi, to měla totiž vždy těžší, než privilegovaná Galinda, jež svou stylizací připomíná naivní královny plesu z amerických teenage komedií.

A právě z dobře známého středoškolského schématu značná část celkové stylizace vychází, přičemž jej tvůrci zároveň variují a uzpůsobují pohádkovému světu. Na prestižní univerzitě se studentstvo škatulkuje a segreguje do různorodých skupinek, všichni ale vzhlíží ke Galindě. Ta díky Elphabě začíná o světě přemýšlet jinak, zatímco na oplátku ji pomáhá zapadnout do kolektivu a učí ji módním trendům. Pohádkový svět tak náruč otevírá spíše starším dětem, potažmo náctiletým, kteří holdují produkci od Netflixu, konkrétně například seriálem Bridgertonovi. To podtrhuje i očividná práce se soudobými internetovými trendy. Některé sekvence jsou jak dělané pro široký dosah ve formě krátkých videí na TikToku či Instagramu.

Svou půvabnou přepáleností Čarodějka sahá po popkulturním statutu s vysokou mírou citace, v tomto případě na sociálních sítích. Tomu je podmíněná i inscenace muzikálových čísel, jednotlivé repliky či zmíněná inspirace filmy ve stylu Protivných sprostých holek. A v tom tkví největší rozpolcenost díla. Na jednu stranu se snaží barevnou paletou a laděním připomínat rozmáchlé muzikály staré éry, na stranu druhou se snaží být cool pro dnešní publikum. Dochází k vylučujícímu se tření. Přesaturované prostředí, přemrštěné digitální efekty a podivně nekonzistentní barvy stahují záchvěvy osobitosti ke generativně mdlému výsledku. Film se nemůže rozhodnout, kterou cestou se raději ubrat. Volí tak pohodlně konformistickou cestu.

Choreografie, kde v několika plánech každá z postav předvádí jiný pohyb a akci, působí jako neorganizovaný chaos, což ještě umocňuje chaotický střih, na který tvůrci spoléhají více, než na pečlivou a energickou inscenaci. Je to škoda, jelikož pěvecké umění Cynthie Erivo i Ariany Grande v ústředních rolích je strhující. Je vcelku paradoxní, že právě v muzikálových segmentech film selhává nejvíce. Špatné načasování komediálních situací, vratkavá kontinuita a pokulhávající plynulost jdou na vrub nejisté režii, jež pravděpodobně neustála tíhu rozpočtu 150 milionů dolarů a práci se zeleným plátnem.

Jako revizionistická vyprávěnka, jež demytizuje idealistický pohádkový fikční svět, aniž by ztratila nadhled a určitý půvab však stále funguje. Do velké míry za to ale vděčí právě svým divadelním a literárním předobrazům. Ukazuje, že pohádkové vzory a postavy, jež veřejně vnímáme jako ty správné, jsou ve skutečnosti jen velmi zručnými totalitářskými a fašistickými manipulátory. Zatímco v kinech uváděná první část Čarodějky širší politickou, rasovou i celospolečenskou problematiku pouze naťukává, druhá část, jež do kin dorazí příští rok, se do ni pravděpodobně opře naplno. A bude zajímavé sledovat, jak si tvůrci s ambicióznějším druhým dějstvím mimo školní lavice poradí.

Hodnocení: 60%

Režie: Jon M. Chu

Scénář: Winnie Holzman, Dana Fox

Hrají: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Peter Dinklage, Ethan Slater, Marissa Bode, Andy Nyman, Bowen Yang, Keala Settle

Česká premiéra: 5. prosince 2024

Distributor: CinemArt