Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie

Ruský prezident Vladimir Putin zahajuje dvoudenní návštěvu Indie, kde se má setkat s premiérem Narendrou Modim a zúčastnit se každoročního summitu obou zemí. Očekává se, že Dillí a Moskva podepíšou řadu dohod, a to jen několik měsíců poté, co Spojené státy zvýšily tlak na Indii, aby přestala nakupovat ruskou ropu. Návštěva se koná také v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vede sérii rozhovorů s Ruskem a Ukrajinou ve snaze ukončit válku. Indie a Rusko jsou si blízkými spojenci po celá desetiletí a Putin s Modim udržují vřelý vztah.
Proč jsou vztahy s Indií pro Kreml klíčové? Pro začátek se stačí podívat na čísla: Indie má populaci čítající téměř jeden a půl miliardy lidí, dosahuje hospodářského růstu přesahujícího 8 %, což z ní činí nejrychleji rostoucí velkou ekonomiku na světě. To představuje nesmírně atraktivní trh pro ruské zboží a zdroje, zejména ropu. Indie je třetím největším spotřebitelem ropy na světě a nakupuje její velká množství z Ruska.
To nebylo vždy pravidlem. Před invazí Kremlu na Ukrajinu tvořil ruský dovoz pouze 2,5 % celkového indického dovozu ropy. Toto číslo vyskočilo na 35 %, když Indie využila cenových slev nabízených Ruskem kvůli sankcím proti Moskvě a omezenému přístupu Ruska na evropský trh. Indie byla spokojená, Washington už méně. V říjnu Trumpova administrativa uvalila na indické zboží další 25% clo s argumentem, že nákupem ropy z Ruska Indie pomáhá financovat vojenské aktivity Kremlu. Objednávky ruské ropy z Indie od té doby klesly, a proto bude prezident Putin usilovat o to, aby Indie v nákupech pokračovala.
Pro Moskvu jsou další prioritou prodeje zbraní Indii, což platí již od dob Sovětského svazu. Před Putinovou návštěvou se objevily zprávy o tom, že Indie plánuje nakoupit nejmodernější ruské stíhací letouny a systémy protivzdušné obrany. Rusko, které se potýká s nedostatkem pracovních sil, také vidí Indii jako cenný zdroj kvalifikovaných pracovníků. V neposlední řadě hraje roli geopolitika. Kreml si užívá demonstrování toho, že západní snahy o jeho izolaci kvůli válce na Ukrajině selhaly.
Návštěva Indie a setkání s premiérem Modim je jedním ze způsobů, jak to ukázat. Stejně tak cesta do Číny a jednání se Si Ťin-pchingem, které Putin uskutečnil před třemi měsíci. S Modim se setkal během stejné cesty. Fotografie tří lídrů, kteří se usmívají a rozprávějí, vyslaly jasný signál, že navzdory válce má Moskva silné spojence, kteří podporují koncept "multi-polárního světa". Rusko vyzdvihuje své "partnerství bez hranic" s Čínou a stejně tak hlasitě hovoří o svém "zvláštním a privilegovaném strategickém partnerství" s Indií. To je ostrý kontrast k napjatým vztahům Moskvy s Evropskou unií.
Novinář Andrei Kolesnikov se domnívá, že "Kreml si je jistý, že Západ, včetně Evropy, totálně selhal". Rusko prý není izolované, protože má spojení s Asií a globálním Jihem, což je ekonomická budoucnost. V tomto smyslu se Rusko vrátilo jako hlavní aktér v těchto částech světa, podobně jako Sovětský svaz. Ale i Sovětský svaz měl speciální kontakty s USA, Západním Německem a Francií a uplatňoval vícevektorovou politiku. Nyní je však Rusko "zcela izolované od Evropy. To je bezprecedentní". Kolesnikov míní, že část ruské politické a podnikatelské třídy sní o návratu do Evropy. Tento týden se však očekává, že se bude hovořit hlavně o rusko-indickém přátelství, obchodních dohodách a zvýšené hospodářské spolupráci.
Putinova návštěva Dillí přichází v klíčovém okamžiku pro Modiho a globální ambice Indie. Vztahy Indie a Ruska sahají až do sovětské éry a přetrvaly navzdory měnící se geopolitické situaci. Putin tomuto vztahu věnuje pravděpodobně více energie než jeho předchůdci. Co se týče Modiho, navzdory intenzivnímu tlaku západních vlád, aby kritizoval Rusko za válku na Ukrajině, trval na tom, že dialog je jediná cesta k řešení konfliktu.
To je projev indické "strategické autonomie", kdy Modi udržuje blízké vazby s Moskvou a zároveň si pěstuje vztahy se Západem. To fungovalo, dokud se do Bílého domu nevrátil Trump. Indicko-americké vztahy dosáhly v posledních měsících historického minima, protože se zemím nepodařilo vyřešit celní spor. V tomto kontextu má Putinova návštěva pro Modiho ještě větší význam, protože prověří geopolitickou autonomii Indie. Bude kráčet po pomyslném diplomatickém laně.
Modi by chtěl Indům doma i ve světě ukázat, že Putina stále považuje za spojence a že nepodléhá tlaku Trumpa, kterého dříve nazval svým "opravdovým přítelem". Zároveň se však Modi potýká s tlakem svých evropských spojenců. Právě tento týden velvyslanci Německa, Francie a Spojeného království v Indii napsali vzácný společný článek kritizující postoj Ruska k Ukrajině. Modi tak musí zajistit, aby posílení indicko-ruských vazeb nezastínilo probíhající obchodní jednání s USA a jeho partnerství s Evropou. Podle think-tanku GTRI z Dillí je "pro Indii výzvou strategická rovnováha – chránit autonomii a zároveň navigovat tlak z Washingtonu a závislost na Moskvě".
Další Modiho prioritou bude uvolnění potenciálu bilaterálního obchodu mezi Indií a Ruskem. Analytici často poukazují na to, že ekonomické vztahy mezi těmito silnými spojenci po desetiletí zaostávaly. Objem vzájemného obchodu vzrostl na 68,72 miliardy dolarů na konci března 2025, přičemž v roce 2020 činil jen 8,1 miliardy dolarů. To bylo způsobeno hlavně prudkým nárůstem indických nákupů zlevněné ruské ropy.
To výrazně vychýlilo obchodní bilanci ve prospěch Ruska, což Modi hodlá napravit. Vzhledem k tomu, že indické firmy již snižují nákupy ropy z Ruska, aby se vyhnuly sankcím z Washingtonu, budou se obě země snažit posílit obchod v jiných oblastech. Obrana je nejsnazší volbou. Dovoz indické obranné techniky z Ruska klesl na 36 % v letech 2020–2024, oproti vrcholům 72 % (2010–2015) a 55 % (2015–2019). Je to důsledek snahy Indie o diverzifikaci obranného portfolia a posílení domácí výroby. Přesto mnoho indických obranných systémů zůstává silně závislých na Rusku. Například velká část z 29 perutí indického letectva stále používá ruské stíhačky Suchoj Su-30.
Ozbrojený konflikt Indie s Pákistánem v květnu tohoto roku potvrdil nepostradatelnou roli ruských systémů, jako je protiletadlový systém S-400, ale ukázal i zranitelnosti, které je třeba urychleně řešit. Zprávy naznačují, že Indie chce koupit modernizované systémy S-500 a stíhačku páté generace Su-57. Nákup čínského stealth stíhacího letounu J-35 Pákistánem nezůstal v Dillí bez povšimnutí a Indie by chtěla co nejdříve získat srovnatelný stroj. Rusko však čelí nedostatku kritických komponentů kvůli sankcím a válce na Ukrajině. Termín dodání některých jednotek S-400 byl údajně odložen až na rok 2026.
Modi bude s Putinem usilovat o záruky ohledně termínů. Modi bude také chtít, aby ruská ekonomika otevřela prostor pro indické výrobky a napravila tak obrovskou obchodní nerovnováhu. "Spotřebitelské a vysoce viditelné kategorie zůstávají okrajové: chytré telefony (75,9 milionu dolarů), krevety (75,7 milionu dolarů), maso (63 milionů dolarů) a oděvy (pouze 20,94 milionu dolarů) podtrhují omezenou pronikání Indie na ruské maloobchodní trhy a do hodnotových řetězců elektroniky navzdory geopolitickým otřesům," uvedl GTRI.
Modi usiluje o umístění indického zboží na ruský trh, zejména poté, co válka skončí a Moskva bude znovu integrována do globální ekonomiky. Jeho cílem je snížit obchodní závislost na ropě a obraně a dosáhnout dohody, která posílí vazby s Ruskem a zároveň ponechá prostor pro prohloubení vztahů se Západem. "Putinova návštěva není nostalgickým návratem k diplomacii studené války. Jde o vyjednávání o riziku, dodavatelských řetězcích a ekonomické izolaci. Skromný výsledek zajistí ropu a obranu; ambiciózní výsledek přetvoří regionální ekonomiku," uzavírá GTRI.
