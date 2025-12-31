Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti

Česko letos přišlo o několik výrazných osobností, které je dobré si v závěru roku připomenout. O tvář přišel karlovarský filmový festival, s někdejším nejvyšším představitelem se musela rozloučit tuzemská církev. Odešel také držitel prestižní filmové ceny Oscar.
O Velikonocích zemřel uznávaný psychiatr Cyril Höschl, který stál u vzniku Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Höschl se v posledních letech života potýkal se zdravotními problémy. Byla mu diagnostikována multisystémová atrofie, vzácná nemoc, která ovlivňuje funkci mnoha center v mozku, která řídí hybnost, rovnováhu či koordinaci.
Smutek v Česku zavládl také v květnu. Zemřel charismatický herec a dlouholetý prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. Bylo mu 78 let. Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vystřídal angažmá v Divadle na provázku, Činoherním studiu, Divadle Na zábradlí a Divadle Bez zábradlí. Byl také úspěšným filmovým a televizním hercem, u diváků se proslavil například rolí v seriálu Sanitka. V roce 1999 získal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Všichni moji blízcí.
V červnu zaskočila veřejnost informace, že ve věku 64 let podlehla vážné nemoci dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Byla absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byla nepřetržitě od 1. listopadu 1999. Od předchozího prezidenta Miloše Zemana obdržela medaili Za zásluhy I. stupně. Od roku 1998 byla také zastupitelkou středočeských Pyšel.
Církev přišla o výraznou osobnost v listopadu, kdy ve věku 82 let odešel na věčnost emeritní pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. V letech 2010 až 2022 byl arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel.
Umělce pak rozesmutnila jedna prosincová zpráva. V úctyhodném věku 93 let zemřel světově proslulý kostýmní výtvarník Theodor Pištěk, držitel Oscara, Césara či Českého lva. Proslavila ho zejména úspěšná spolupráce s oscarovým režisérem Milošem Formanem. Pištěk za kostýmy do Amadea získal Oscara, na kterého byl nominován i za práci na snímku Valmont. Už v roce 2003 dostal Českého lva za celoživotní přínos českému filmu. O deset let později mu byl udělen Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na MFF Karlovy Vary.
