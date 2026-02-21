Zemřel seriálový herec Eric Dane. Hvězda Chirurgů podlehla nemoci ALS

Smutná zpráva dorazila v uplynulých hodinách ze Spojených států amerických. Ve věku 53 let zemřel úspěšný seriálový herec Eric Dane, jehož proslavilo účinkování v seriálu Chirurgové. Dane podlehl vážnému onemocnění.
"S těžkým srdcem oznamujeme, že Eric Dane odešel ve čtvrtek odpoledne po statečném boji s ALS," uvedla rodina v prohlášení, které zveřejnila stanice NBC. Pozůstalí sdělili, že herec strávil poslední dny života obklopen přáteli manželkou a dvěma dcerami.
"Bude nám chybět a budeme na něj navždy s láskou vzpomínat. Eric své fanoušky zbožňoval a je navždy vděčný za příval lásky a podpory, které se mu dostalo," dodala rodina, která na závěr požádala o respektování soukromí v nesmírně těžkém období.
Dane loni v dubnu prozradil, že se potýká s amyotrofickou laterální sklerózou. Snažil se pomoci s osvětou a výzkumem. ALS je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění, při němž lidé ztrácejí schopnost ovládat většinu svalů. U pacienta dochází k postupné svalové slabosti až atrofii.
Dane se proslavil rolí charismatického plastického chirurga Marka Sloana v populárním seriálu Chirurgové. Před tímto průlomem se objevil v menších rolích v seriálech jako Čarodějky nebo ve filmu X-Men: Poslední vzdor, kde ztvárnil postavu Multiple Mana.
Daneovi se následně povedlo vymanit ze škatulky seriálového krasavce a prokázat široký herecký rejstřík. Kritické uznání sklidil zejména za roli Cala Jacobse v syrovém hitu stanice HBO Euforie, kde ztvárnil komplexní a temnou postavu otce s dvojím životem.
