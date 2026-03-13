Francouzský jaderný deštník u expertů narazil. Sloužit má jako pojistka, pokud selže jednotné evropské odstrašení

Libor Novák

13. března 2026 14:49

Francouzské námořnictvo Foto: defense.gouv.fr

V březnu 2026 stanul francouzský prezident Emmanuel Macron na pobřeží Bretaně před jadernou ponorkou, aby pronesl projev, který se zapíše do dějin jako konec jedné éry strategické nejednoznačnosti. Macron oznámil, že Francie hodlá přetvořit svůj jaderný arzenál v ústřední pilíř evropské bezpečnosti. Toto rozhodnutí reaguje na posun americké pozornosti směrem k Asii a na masivní rozšiřování jaderných kapacit Ruska a Číny.

Pro Evropskou unii je tento krok vítanou, i když provokativní změnou. Francie je po odchodu Británie z EU jedinou jadernou mocností v bloku. Macronův koncept „pokročilého odstrašování“ (forward deterrence) znamená, že francouzský jaderný stín již nebude chránit pouze území „šestiboké hvězdy“, ale začne hrát aktivní roli v ochraně evropských partnerů.

Prezidentův projev je odborníky označován za možná nejvíce „eurofilní“ vystoupení v historii francouzských hlav státu. Macron sice nehodlá předat nikomu jinému pověstné „tlačítko“ k odpálení, ale nabízí partnerům něco, co bylo dříve nemyslitelné: hlubší zapojení do vojenského plánování, účast na jaderných cvičeních a v době krize i rozmístění francouzských letounů schopných nést jaderné zbraně na území spojenců.

Tento posun nabourává dekády tradice, kterou založil Charles de Gaulle. Ten budoval jadernou sílu (force de frappe) jako symbol přísné národní nezávislosti. Současná geopolitická situace však Francii nutí definovat své „vitální zájmy“ v širším, evropském kontextu. Útok na sousední zemi, například Německo, by totiž pro Francii představoval stejnou existenční hrozbu jako útok na její vlastní půdu.

Zatímco spojenci jako Polsko, Švédsko nebo Dánsko vyjádřili o tento nový druh spolupráce okamžitý zájem, v pozadí zůstávají nevyřešené otázky. Tou nejpalčivější je důvěryhodnost. Kritici se ptají, zda by Paříž skutečně „obětovala Paříž pro Tallinn“. Zastánci nové doktríny však kontrují, že Francie je k Evropě připoutána mnohem těsněji – geograficky i ekonomicky – než vzdálené Spojené státy.

Dalším otazníkem je velikost arzenálu. Francie disponuje přibližně 290 hlavicemi, což je sice srovnatelné s Čínou, ale v porovnání s tisíci ruských zbraní jde o zlomek. Macron proto oznámil plány na navýšení počtů, což je poprvé od konce studené války, kdy Francie k takovému kroku přistupuje. Dosavadní trend snižování počtu zbraní je tak definitivně u konce.

Nová doktrína se snaží propojit jadernou sílu s konvenčními armádami spojenců. Cílem je, aby protivník narazil na jednotný odpor evropských tanků, letadel a lodí dlouho předtím, než by vůbec muselo dojít k úvahám o jaderné eskalaci. Francie tak de facto nabízí rámec, ve kterém by Evropa mohla být schopna odradit agresora i v případě, že by se americká podpora v budoucnu oslabila.

Financování takto ambiciózního projektu však bude vyžadovat kreativitu. Francouzský jaderný program je nesmírně nákladný a spojenci by se na něm mohli podílet nepřímo – například převzetím většího břemene v jiných obranných projektech, jako je vývoj společného stíhacího letounu FCAS, nebo přímými příspěvky do evropských obranných fondů.

Zajímavou roli hraje i sousední Spojené království. Ačkoliv je Británie druhou evropskou jadernou mocností, její arzenál je technologicky silně závislý na USA. Francie tak zůstává jedinou zemí, která disponuje plně autonomním řetězcem velení i výroby, což jí v očích zastánců „evropské suverenity“ dává unikátní postavení.

Macronův tah má však i své odpůrce. Někteří analytici varují, že posilování jaderných arzenálů v Evropě může spustit novou vlnu zbrojení a narušit mezinárodní režim nešíření zbraní. Existují obavy, že pokud evropské země nebudou věřit francouzskému deštníku, mohly by začít usilovat o vlastní jaderné zbraně, což by bezpečnost kontinentu spíše oslabilo.

Vnitropoliticky se Macron snaží ukotvit tuto novou doktrínu dříve, než v roce 2027 opustí úřad. Chce vytvořit vazby a vojenské praxe, které by pro jeho nástupce – potenciálně z řad radikální pravice – bylo obtížné zrušit. Jaderná spolupráce se tak má stát pevnou součástí evropské obranné architektury.

Navzdory pozitivnímu ohlasu mnoha hlavních měst zůstává cesta k „evropskému odstrašování“ dlouhá. Vyžaduje nejen technickou integraci, ale především budování hluboké politické důvěry. Bez ní by francouzský arzenál zůstal jen národním symbolem, nikoliv skutečným štítem pro celý kontinent.

Macronova vize mění pravidla hry. I když Washington nadále zůstává klíčovým spojencem, Evropa pod francouzským vedením začíná budovat vlastní nástroje, jak v neklidném 21. století vnést „riziko do mysli Kremlu“.  

před 3 hodinami

Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.
Francouzské námořnictvo

„Útok na Kypr je útokem na Evropu.“ Macron vyslal na Blízký východ masivní flotilu, má bránit Hormuzský průliv

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil mohutné posílení vojenské přítomnosti své země ve východním Středomoří a v oblasti Rudého moře. Francie se rozhodla nasadit celkem deset válečných lodí, včetně osmi fregat a dvou obojživelných vrtulníkových lodí. Hlavním pilířem této operace je vyslání jaderné letadlové lodi Charles de Gaulle.

„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv

Vláda Andreje Babiše aktuálně řeší, jakým způsobem čelit prudkému nárůstu cen pohonných hmot, který vyvolal válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Kabinet se v tuto chvíli drží strategie „nešíření paniky“ a primárně se zaměřuje na monitoring marží u čerpacích stanic. Podle premiéra je cílem porovnat současné zisky prodejců s obdobím před začátkem bojů a zjistit, zda nedochází k jejich nepřiměřenému navyšování.

Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci

Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.

Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici

Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.

Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky

Evropská unie hodlá přehodnotit bezpečnost svých dodávek ropy a plynu, pokud by blokáda Hormuzského průlivu trvala delší dobu. Vyplynulo to z jednání koordinačních skupin pro ropu a plyn, která proběhla ve čtvrtek. Ačkoliv unijní představitelé zatím nevidí bezprostřední ohrožení dodávek, omezování námořní dopravy v tomto klíčovém uzlu vyvolává značnou nejistotu na světových trzích. Mezi tím americký prezident Donald Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a průlivem proplouvaly i přes pokračující íránské útoky.

CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.

Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně

Česko rozčaroval případ, o kterém informovala kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí. Mladá matka musela po přechodu na superdávku a zaplacení nájmu sama měsíčně hospodařit s pouhými 2500 korunami. Zažádala si sice o mimořádnou dávku, ale byla odmítnuta. Úřad práce uznal chybu až po zásahu ombudsmana. 

Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.

První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí prolomil mlčení a vydal své první oficiální prohlášení od nástupu do úřadu. Sdělení však nebylo proneseno osobně; text přečetl moderátor ve vysílání státní televize, zatímco se na obrazovce objevovaly statické záběry. Tato forma komunikace jen prohlubuje spekulace o jeho zdravotním stavu po zprávách, že byl zraněn při zahajovacích útocích probíhajícího válečného konfliktu.

Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu

Válečný konflikt s Íránem, který rozpoutala administrativa Donalda Trumpa, začíná přinášet nečekané ovoce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle analýz webu CNN se zdá, že šéf Kremlu doslova vyhrál v loterii. Zatímco se pozornost Washingtonu upírá k Perskému zálivu, Rusko těží z prudkého nárůstu cen ropy a postupného uvolňování sankcí, což přímo financuje jeho pokračující agresi na Ukrajině.

Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

