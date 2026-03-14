Ukrajinu nepotřebujeme, USA vědí o dronech více než kdo jiný, jsme nejlepší na světě, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News odmítl nabídku ukrajinské pomoci s protivzdušnou obranou na Blízkém východě. Podle jeho slov Spojené státy podporu Kyjeva v boji proti dronům nepotřebují. Trump zdůraznil, že USA vědí o dronech více než kdokoli jiný a disponují v tomto směru nejlepší technologií na světě.
Toto vyjádření přišlo poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy údajně o pomoc při ochraně před drony Šáhed samy požádaly. Zelenskyj již 6. března na sociálních sítích uvedl, že vydal pokyny k poskytnutí nezbytných prostředků a vyslání ukrajinských specialistů, kteří by zajistili požadovanou bezpečnost. Později pro New York Times potvrdil, že Kyjiv již nasadil své stíhací drony a týmy odborníků k ochraně amerických vojenských základen v Jordánsku.
Podle dřívějších informací serveru POLITICO vedli ukrajinští představitelé jednání se zeměmi Perského zálivu i s USA o nabídce svých zkušeností a technologií výměnou za finanční podporu. Tento krok měl také posílit vyjednávací pozici Zelenského vůči Bílému domu. Trumpova administrativa však nyní dává jasně najevo, že o takovou formu spolupráce nestojí.
Ve stejném rozhovoru Trump pohrozil, že v příštím týdnu zasáhne Írán „velmi tvrdě“. Prohlásil, že americké síly Írán decimují a podařilo se jim zneškodnit většinu jeho raket i mnoho bezpilotních letounů. Podle prezidenta jsou současné údery nejsilnější, jakým kdo čelil od konce druhé světové války.
Americká armáda se v posledních hodinách zaměřila zejména na ostrov Chark, kde se snaží udržet Hormuzský průliv otevřený. Írán v reakci na tyto útoky varoval před odvetnými údery na energetickou infrastrukturu napojenou na USA. Situace v regionu tak zůstává extrémně napjatá a hrozí další eskalací.
Mezitím v americké administrativě dochází k vnitřním sporům. Ministr obrany Pete Hegseth čelí kritice za to, že údajně ignoroval vojenské činitele při rušení úřadů, které mají za úkol snižovat rizika pro civilisty během bojových operací. Tento krok vyvolává obavy z nárůstu vedlejších škod v probíhajícím konfliktu.
Bílý dům rovněž využil nouzové pravomoci k restartování těžby ropy u kalifornského pobřeží, aby stabilizoval trh zasažený válkou. Tato opatření mají pomoci čelit energetické krizi, zatímco Trump tlačí na Teherán silou. Válečné operace na Blízkém východě tak začínají mít přímý dopad i na vnitřní hospodářskou politiku Spojených států.
