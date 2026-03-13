Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Libor Novák

13. března 2026 13:24

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.

Podle Macrona vstupuje lidstvo do „éry jaderných zbraní“, která bude definovat příštích padesát let. Francie, která je vedle Spojeného království jedinou jadernou mocností na evropském kontinentu, se proto rozhodla zvýšit počet svých hlavic ze současné úrovně přibližně 300 kusů. Zároveň prezident potvrdil, že Francie přestane veřejně sdělovat přesný počet svých jaderných zbraní, aby zvýšila strategickou nejistotu u svých protivníků.

Nový koncept, který Elysejský palác nazývá „pokročilé odstrašování“ (dissuasion avancée), počítá s úzkou spoluprací s osmi evropskými partnery. Do této skupiny patří Spojené království, Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie, Řecko, Švédsko a Dánsko. Tyto země se budou moci podílet na cvičeních francouzských strategických vzdušných sil a případně hostit základny pro francouzské jaderné bombardéry.

Tento posun v doktríně má podle Macrona umožnit francouzským silám „rozprostřít se do hloubky evropského kontinentu“. Cílem je zkomplikovat kalkulace nepřátel a vyslat jasný signál: pokud by se kdokoli odvážil zaútočit na Francii nebo její životní zájmy v Evropě, zaplatí za to „neudržitelnou cenu“.

Zajímavým prvkem nové strategie je zachování absolutní suverenity Francie. I když je systém otevřen spojencům, prezident Francie zůstává jediným, kdo má pravomoc rozhodnout o odpálení jaderné střely. Francie tak sice nenabízí formální „jaderný deštník“ ve smyslu automatických záruk NATO, ale jasně naznačuje, že její vitální zájmy končí daleko za jejími hranicemi.

Součástí modernizace je také ohlášení nové jaderné ponorky s názvem L'Invincible (Nepřemožitelná), která má být spuštěna na vodu v roce 2036. Francie také investuje do vývoje hypersonických střel a vesmírných varovných systémů. Tyto kapacity mají zajistit, že francouzský odstrašující prostředek zůstane věrohodný i v prostředí moderní protiraketové obrany.

Reakce evropských lídrů jsou zatím převážně pozitivní. Polský premiér Donald Tusk na sociální síti X uvedl, že se spojenci vyzbrojují společně, aby se nepřátelé nikdy neodvážili zaútočit. Také německý kancléř Friedrich Merz podepsal s Macronem text o užší spolupráci, která zahrnuje účast německých sil na francouzských jaderných cvičeních.

Francouzsko-německá deklarace zdůrazňuje, že tato iniciativa doplňuje, nikoli nahrazuje jaderné odstrašování v rámci NATO. Paříž se tak snaží vybalancovat potřebu evropské strategické autonomie s udržením transatlantické vazby, což je klíčové zejména v době, kdy jsou americké bezpečnostní záruky vnímány s jistou nervozitou.

Analytici upozorňují, že Macronův projev je nejvýznamnější změnou ve francouzském strategickém myšlení od 60. let 20. století, kdy generál de Gaulle definoval koncept force de frappe. Zatímco dříve byla francouzská doktrína přísně národní, nyní se stává základním pilířem širší evropské bezpečnosti.

Rozhodnutí přestat zveřejňovat počty hlavic je však vnímáno kontroverzně. Francie dosud patřila k lídrům v transparentnosti jaderného zbrojení. Odklon od tohoto standardu může podle některých kritiků ztížit budoucí vyjednávání o nešíření jaderných zbraní a kontrolu zbrojení, která bude tématem nadcházející konferenci o NPT v dubnu a květnu.

Kromě jaderných sil Macron apeloval i na masivní investice do konvenčních zbraní. Mezi ně patří evropský projekt vývoje raket dlouhého doletu (ELSA) či společný systém protivzdušné obrany proti dronům a raketám. Bez silné konvenční armády by totiž Evropa mohla být příliš závislá na jaderné eskalaci i v nižších úrovních konfliktů.

Vnitropoliticky se Macronovi podařilo udržet vzácný konsenzus. I opoziční strany na levici a pravici, které jsou často skeptické k evropské integraci, tentokrát zůstaly zdrženlivé. Je to dáno tím, že Macron dokázal prodat „pokročilé odstrašování“ jako posílení francouzské suverenity a vlivu v Evropě, nikoli jako odevzdání kontroly Bruselu.

Geopolitický kontext projevu je neúprosný. Čtyři roky trvající válka na Ukrajině a jaderná rétorika Moskvy donutily Paříž k činům. Francie se nyní snaží zaplnit mezeru v odstrašování, kterou pociťují zejména země na východním křídle EU, jež se obávají možného oslabení zájmu Washingtonu o evropskou bezpečnost.

Macronova vize „pokročilého odstrašování“ bude nyní procházet zkouškou v praxi. První společná cvičení a konzultace o jaderné doktríně by měly začít ještě letos. Úspěch této iniciativy bude záviset nejen na technických parametrech, ale především na politické jednotě a důvěře mezi Paříží a jejími partnery. 

včera

Ukrajinci plánují útoky na mou rodinu, prohlásil Orbán

Související

Francouzské námořnictvo

„Útok na Kypr je útokem na Evropu.“ Macron vyslal na Blízký východ masivní flotilu, má bránit Hormuzský průliv

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil mohutné posílení vojenské přítomnosti své země ve východním Středomoří a v oblasti Rudého moře. Francie se rozhodla nasadit celkem deset válečných lodí, včetně osmi fregat a dvou obojživelných vrtulníkových lodí. Hlavním pilířem této operace je vyslání jaderné letadlové lodi Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle (vpravo)

Francie posílá na Blízký východ letadlovou loď. Britské stíhačky začaly sestřelovat íránské drony

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil v televizním projevu k národu vyslání letadlové lodi Charles de Gaulle do Středozemního moře. Plavidlo doprovodí celá flotila včetně fregat a leteckých sil. Macron zdůraznil, že Francie musí dodržet své obranné závazky vůči partnerům v Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, ačkoliv celou operaci označil za čistě defenzivní s cílem ukázat solidaritu.

Více souvisejících

Francie Emmanuel Macron Jaderné zbraně

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.

před 2 hodinami

U.S. Air Force F-22 Raptor

Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci

Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici

Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky

Evropská unie hodlá přehodnotit bezpečnost svých dodávek ropy a plynu, pokud by blokáda Hormuzského průlivu trvala delší dobu. Vyplynulo to z jednání koordinačních skupin pro ropu a plyn, která proběhla ve čtvrtek. Ačkoliv unijní představitelé zatím nevidí bezprostřední ohrožení dodávek, omezování námořní dopravy v tomto klíčovém uzlu vyvolává značnou nejistotu na světových trzích. Mezi tím americký prezident Donald Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a průlivem proplouvaly i přes pokračující íránské útoky.

před 6 hodinami

Hormuzský průliv

CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.

před 7 hodinami

včera

včera

Stanislav Křeček

Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně

Česko rozčaroval případ, o kterém informovala kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí. Mladá matka musela po přechodu na superdávku a zaplacení nájmu sama měsíčně hospodařit s pouhými 2500 korunami. Zažádala si sice o mimořádnou dávku, ale byla odmítnuta. Úřad práce uznal chybu až po zásahu ombudsmana. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Donald Trump

Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prohlásil, že zabránění Íránu v získání jaderných zbraní je pro něj mnohem důležitější prioritou než stabilita cen ropy. Reagoval tak na rostoucí volatilitu na energetických trzích, kterou vyvolal prohlubující se válečný konflikt v Perském zálivu a útoky na klíčové námořní trasy.

včera

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího

První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí prolomil mlčení a vydal své první oficiální prohlášení od nástupu do úřadu. Sdělení však nebylo proneseno osobně; text přečetl moderátor ve vysílání státní televize, zatímco se na obrazovce objevovaly statické záběry. Tato forma komunikace jen prohlubuje spekulace o jeho zdravotním stavu po zprávách, že byl zraněn při zahajovacích útocích probíhajícího válečného konfliktu.

včera

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu

Válečný konflikt s Íránem, který rozpoutala administrativa Donalda Trumpa, začíná přinášet nečekané ovoce ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle analýz webu CNN se zdá, že šéf Kremlu doslova vyhrál v loterii. Zatímco se pozornost Washingtonu upírá k Perskému zálivu, Rusko těží z prudkého nárůstu cen ropy a postupného uvolňování sankcí, což přímo financuje jeho pokračující agresi na Ukrajině.

včera

Tanker Safesea Vishnu pod útokem

Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

včera

Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Politico vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Vladimira Putina. Zelenskyj zdůraznil, že po více než čtyřech letech války je ukrajinský lid sice unavený, ale morálka zůstává vysoká a země není ochotna přistoupit na ruská ultimáta ohledně odevzdání rozsáhlých území na východě státu. Podle jeho slov by měl Trump svou vyjednávací sílu zaměřit na agresora, nikoliv na oběť.

včera

Šichtařová úplně končí v politice. Nezmění ji ani volby, prohlásila

Končící poslankyně Markéta Šichtařová znovu vysvětlila důvody rezignace na mandát. Dospěla k závěru, že politika už není volbami opravitelná. Šichtařová také popsala, jak se stala terčem kritiky ze strany ostatních zákonodárců. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy