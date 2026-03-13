CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Libor Novák

13. března 2026 8:20

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.

Ačkoliv se klíčoví zástupci ministerstev energetiky a financí účastnili některých plánovacích schůzek, analýzy a prognózy těchto úřadů byly odsunuty na vedlejší kolej. Trumpova preference spoléhat se na úzký kruh blízkých poradců vedla k potlačení mezirezortní debaty o hospodářských dopadech. Vedlejším efektem bylo opomenutí ekonomických rizik v případě, že Írán na americko-izraelské údery odpoví právě zablokováním této klíčové tepny.

Současná realita v průlivu vyvolala zmatek a nedůvěru u diplomatů i bývalých hospodářských činitelů. Jeden z bývalých úředníků uvedl, že prevence přesně tohoto scénáře byla po desetiletí základním principem americké bezpečnostní politiky. Vedoucí představitelé lodního průmyslu nyní pravidelně žádají americké námořnictvo o vojenský doprovod, ale jejich prosby jsou opakovaně odmítány s tím, že rizika pro americký majetek zůstávají extrémně vysoká.

Ministr financí Scott Bessent sice prohlásil, že doprovody tankerů začnou, jakmile to bude vojensky možné, ale Pentagon je v současnosti považuje za příliš nebezpečné. Námořnictvo se potýká s hrozbou íránských dronů, střel a min, což situaci odlišuje od podobných operací v 80. letech. Navíc jsou vojenské kapacity momentálně vytíženy útočnými operacemi na jiných místech, takže doprovodné lodě nelze postrádat.

Administrativa se při svém rozhodování opírala o předpoklad, že uzavření průlivu by poškodilo Írán více než Spojené státy. Tento postoj posílila loňská zkušenost, kdy Írán po útocích na svá jaderná zařízení přešel pouze k planým výhrůžkám. Oficiální vyjádření Bílého domu nyní zdůrazňuje, že celá administrativa byla na jakoukoli akci teroristického režimu připravena a že veškeré narušení trhu s energiemi je pouze dočasné.

Prezident Trump nadále zlehčuje otřesy na trzích a naznačuje, že vysoké ceny ropy mohou být pro USA jakožto největšího producenta výhodné. Podle jeho vyjádření na síti Truth Social je zastavení „zlé říše“ v získávání jaderných zbraní důležitější než výkyvy v cenách energií. Ministr energetiky Chris Wright k tomu dodal, že lidé budou muset vytrpět krátkodobou bolest pro dlouhodobý zisk v podobě bezpečnějších dodávek.

V rámci snahy o zmírnění dopadů na ekonomiku již ministerstvo financí oznámilo dočasné zrušení sankcí na ruskou ropu uvízlou na moři. Bílý dům také zvažuje omezení platnosti Jonesova zákona, což by umožnilo přepravu zboží mezi americkými přístavy i jiným než americkým lodím. Tento krok by mohl pomoci zajistit plynulý tok energetických produktů a zemědělských nezbytností, i když opatření ještě nebylo finalizováno.

Další zvažovanou možností je vydání exekutivního příkazu k omezení regulační zátěže pro americké výrobce benzínu. To zahrnuje například dočasné zrušení požadavků na snižování emisí během teplých měsíců, které mají za cíl omezit znečištění ovzduší. Odborníci však varují, že vliv takových kroků na konečnou cenu u čerpacích stanic bude pravděpodobně velmi malý ve srovnání s globálními obavami o fyzické dodávky ropy.

Energetické společnosti zatím odmítají riskovat životy svých zaměstnanců a majetek v nebezpečných vodách průlivu a volají po brzkém ukončení válečného stavu. Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí však potvrdil, že průliv zůstane uzavřen jako „nástroj tlaku“. Ministr Wright odhaduje, že námořnictvo by mohlo být připraveno k doprovodům komerčních plavidel nejdříve koncem tohoto měsíce.

včera

Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump

Tanker Safesea Vishnu pod útokem

Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv

Americký ministr energetiky Chris Wright ve čtvrtek otevřeně přiznal, že námořnictvo Spojených států není v tuto chvíli připraveno doprovázet ropné tankery skrze strategický Hormuzský průliv. Toto prohlášení přichází jen 48 hodin poté, co tentýž ministr na sociálních sítích mylně tvrdil, že americké síly úspěšně asistovaly při průjezdu prvního plavidla. Tato dezinformace tehdy nakrátko srazila ceny ropy, než byla Bílým domem dementována, což vyvolalo další prudký růst cen na trzích.

