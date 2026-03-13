CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv

Podle informací CNN z několika zdrojů obeznámených se situací Pentagon a Rada pro národní bezpečnost při plánování současné operace výrazně podcenily ochotu Íránu uzavřít Hormuzský průliv. Tým Donalda Trumpa pro národní bezpečnost nedokázal plně zhodnit potenciální následky scénáře, který někteří úředníci nyní označují za nejhorší možnou variantu, jíž administrativa čelí.
Ačkoliv se klíčoví zástupci ministerstev energetiky a financí účastnili některých plánovacích schůzek, analýzy a prognózy těchto úřadů byly odsunuty na vedlejší kolej. Trumpova preference spoléhat se na úzký kruh blízkých poradců vedla k potlačení mezirezortní debaty o hospodářských dopadech. Vedlejším efektem bylo opomenutí ekonomických rizik v případě, že Írán na americko-izraelské údery odpoví právě zablokováním této klíčové tepny.
Současná realita v průlivu vyvolala zmatek a nedůvěru u diplomatů i bývalých hospodářských činitelů. Jeden z bývalých úředníků uvedl, že prevence přesně tohoto scénáře byla po desetiletí základním principem americké bezpečnostní politiky. Vedoucí představitelé lodního průmyslu nyní pravidelně žádají americké námořnictvo o vojenský doprovod, ale jejich prosby jsou opakovaně odmítány s tím, že rizika pro americký majetek zůstávají extrémně vysoká.
Ministr financí Scott Bessent sice prohlásil, že doprovody tankerů začnou, jakmile to bude vojensky možné, ale Pentagon je v současnosti považuje za příliš nebezpečné. Námořnictvo se potýká s hrozbou íránských dronů, střel a min, což situaci odlišuje od podobných operací v 80. letech. Navíc jsou vojenské kapacity momentálně vytíženy útočnými operacemi na jiných místech, takže doprovodné lodě nelze postrádat.
Administrativa se při svém rozhodování opírala o předpoklad, že uzavření průlivu by poškodilo Írán více než Spojené státy. Tento postoj posílila loňská zkušenost, kdy Írán po útocích na svá jaderná zařízení přešel pouze k planým výhrůžkám. Oficiální vyjádření Bílého domu nyní zdůrazňuje, že celá administrativa byla na jakoukoli akci teroristického režimu připravena a že veškeré narušení trhu s energiemi je pouze dočasné.
Prezident Trump nadále zlehčuje otřesy na trzích a naznačuje, že vysoké ceny ropy mohou být pro USA jakožto největšího producenta výhodné. Podle jeho vyjádření na síti Truth Social je zastavení „zlé říše“ v získávání jaderných zbraní důležitější než výkyvy v cenách energií. Ministr energetiky Chris Wright k tomu dodal, že lidé budou muset vytrpět krátkodobou bolest pro dlouhodobý zisk v podobě bezpečnějších dodávek.
V rámci snahy o zmírnění dopadů na ekonomiku již ministerstvo financí oznámilo dočasné zrušení sankcí na ruskou ropu uvízlou na moři. Bílý dům také zvažuje omezení platnosti Jonesova zákona, což by umožnilo přepravu zboží mezi americkými přístavy i jiným než americkým lodím. Tento krok by mohl pomoci zajistit plynulý tok energetických produktů a zemědělských nezbytností, i když opatření ještě nebylo finalizováno.
Další zvažovanou možností je vydání exekutivního příkazu k omezení regulační zátěže pro americké výrobce benzínu. To zahrnuje například dočasné zrušení požadavků na snižování emisí během teplých měsíců, které mají za cíl omezit znečištění ovzduší. Odborníci však varují, že vliv takových kroků na konečnou cenu u čerpacích stanic bude pravděpodobně velmi malý ve srovnání s globálními obavami o fyzické dodávky ropy.
Energetické společnosti zatím odmítají riskovat životy svých zaměstnanců a majetek v nebezpečných vodách průlivu a volají po brzkém ukončení válečného stavu. Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí však potvrdil, že průliv zůstane uzavřen jako „nástroj tlaku“. Ministr Wright odhaduje, že námořnictvo by mohlo být připraveno k doprovodům komerčních plavidel nejdříve koncem tohoto měsíce.
Související
Žádné výmluvy a výjimky. Trumpova Amerika reaguje na české obranné výdaje
Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv
USA (Spojené státy americké) , Pentagon , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
před 24 minutami
CNN: Pentagon Írán podcenil. Nevěřil, že zablokuje Hormuzský průliv
před 1 hodinou
Počasí se změní, avizují meteorologové. Na horách znovu napadne sníh
včera
Novinky z kauzy Macinkových esemesek. Poradce prezidenta naznačil závěry policistů
včera
Ombudsman se zastal ženy, které na výdaje zbývalo 2500 korun měsíčně
včera
Karel III. promluvil ke Commonwealthu. Republikáni protestovali kvůli Andrewovi
včera
Obchody začínají upozorňovat, jak bude otevřeno o Velikonocích
včera
Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci
včera
Žádné výmluvy a výjimky. Trumpova Amerika reaguje na české obranné výdaje
včera
Tyhle kecy poslouchat nebudu. Vondra odešel z debaty se slovenským politikem
včera
Íránci se mohou zúčastnit MS ve fotbale, s ohledem na jejich životy to ale nedoporučuji, prohlásil Trump
včera
Hrozí největší narušení dodávek ropy v historii, varuje IEA. Je důležitější, že Írán nebude mít jaderné zbraně, míní Trump
včera
První prohlášení íránského vůdce: Chámeneí požaduje od USA kompenzace, nařídil blokaci Hormuzského průlivu
včera
Válka v Íránu nahrává Putinovi. Pomáhá financovat jeho invazi na Ukrajinu
včera
Válka v Íránu stojí USA miliardy dolarů. Námořnictvo není připraveno eskortovat tankery přes Hormuzský průliv
včera
Tlačte na Putina, ne na nás, vyzval Zelenskyj Trumpa
včera
Šichtařová úplně končí v politice. Nezmění ji ani volby, prohlásila
včera
Ukrajinci plánují útoky na mou rodinu, prohlásil Orbán
včera
Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA
včera
Cena za barel ropy opět překonala hranici 100 dolarů. Rusko jedná o dodávkách paliv s USA
včera
Počasí o víkendu: Teploty budou pozvolna klesat
Nadcházející březnový víkend přinese do České republiky proměnlivé počasí s postupným ochlazováním, které se nejvýrazněji projeví v západní polovině území.
Zdroj: Libor Novák