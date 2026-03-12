Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden setkají na Pražském hradě, informovali spolupracovníci hlavy státu. Politici spolu budou řešit například státní rozpočet či zahraniční cesty.
O schůzce obou ústavních činitelů, která se uskuteční příští týden, informovala prezidentská kancelář na webových stránkách. "Prezident republiky Petr Pavel přijme v úterý 17. března ve 14:00 na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Půjde o pravidelné a plánované setkání," uvedla.
"Zabývat se budou návrhem státního rozpočtu na rok 2026, aktuální bezpečnostní situací ve světě i v ČR, připraveností na řešení krizových a mimořádných událostí nebo harmonogramem nadcházejících zahraničních cest," sdělil Pražský hrad k tématům jednání.
Pavel a Babiš se tak s největší pravděpodobností budou bavit o probíhající americko-izraelské operaci proti Íránu, při které například došlo k eliminaci ajatolláha Alího Chameneího. Mluvit by se mělo také o pokračujícím konfliktu na Ukrajině, která už čtyři roky čelí plnohodnotné invazi ze sousedního Ruska.
Prezident a premiér mají za sebou za poslední měsíce mnoho jednání, když se po říjnových parlamentních volbách sestavovala vláda. Vítězné hnutí ANO se domluvilo na koalici s SPD a Motoristy. Pavel jmenoval Babiše premiérem v úterý 9. prosince.
