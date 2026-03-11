Trump opět otočil: Válka s Íránem ani zdaleka neskončila

Americký prezident Donald Trump před Bílým domem hovořil s novináři o aktuálním vývoji konfliktu v Íránu. Na otázku, co je zapotřebí k ukončení bojů, odpověděl, že bude pokračovat ve stejném postupu a následně se uvidí, jaký to přinese výsledek. Podle jeho slov Írán přišel o své námořnictvo, letectvo i veškerá protiletadlová zařízení a radarové systémy.
Trump dále zdůraznil, že íránské vedení je pryč a Spojené státy zasáhly zemi tvrději než prakticky jakýkoli jiný stát v historii. Přestože jsou škody na straně Íránu značné, prezident prohlásil, že operace ještě zdaleka neskončila. Varoval také, že americké síly by mohly v útocích postupovat ještě mnohem razantnějším způsobem.
Během návštěvy podniku v Cincinnati se šéf Bílého domu vyjádřil k ekonomickým dopadům a celkovému charakteru konfliktu. Označil jej za exkurzi, která probíhá v předstihu oproti plánu, a vyjádřil přesvědčení, že finanční trhy se brzy vrátí do normálu. Zvýšení cen ropy pak v kontextu probíhajících událostí označil za válečnou záležitost.
Na dotaz, zda se jedná o válku nebo o exkurzi, Donald Trump odpověděl, že platí obojí současně. Podle jeho vysvětlení jde o výpravu, která má Spojené státy udržet mimo velký válečný konflikt. Zatímco pro Írán jde o válku, pro Spojené státy se situace ukázala být mnohem snazší, než se původně předpokládalo.
Prezident rovněž informoval o tom, že Spojené státy do této chvíle zasáhly dvacet osm minových lodí. Reagoval tak na zprávy o íránských plavidlech, která se pokoušela rozmístit miny v oblasti Hormuzského průlivu. Mezitím americké centrální velitelství varovalo civilisty v Íránu, aby se okamžitě vyhýbali všem přístavům v této strategické lokalitě.
Velvyslanci zemí Perského zálivu při OSN uvedli, že jejich státy a Jordánsko byly během posledních dvanácti dnů terčem masivních útoků. Celkem na ně bylo vysláno 950 íránských raket a 2 500 dronů, přičemž většina těchto strojů byla zneškodněna. Útoky podle diplomatů nemířily na vojenské cíle, ale na obytné domy, letiště a energetickou infrastrukturu.
Katarští zástupci varovali, že pokud Rada bezpečnosti neschválí rezoluci požadující zastavení útoků, vyšle to nebezpečný signál o beztrestnosti agrese vůči nezúčastněným sousedům. Region se cítí zrazen, protože po intenzivní diplomacii zaměřené na odvrácení střetu sám skončil pod palbou. Arabské národy sice nechtějí eskalaci, ale jsou připraveny se bránit.
Situace v oblasti má drtivý dopad i na civilní obyvatelstvo, kdy dvanáctiletá dívka v Dauhá popsala svůj strach z bomb vybuchujících přímo nad jejich domem. Na íránsko-turecké hranici zase muž, který přišel o práci po vybombardování své firmy, vyzval k ukončení režimu, ale nikoliv k zabíjení lidí. Izrael navíc potvrdil další údery na cíle v Libanonu a v samotném Íránu.
Mezinárodní energetická agentura v reakci na efektivní uzavření Hormuzského průlivu schválila historicky největší uvolnění ropných rezerv. Na trh uvolní 400 milionů barelů, aby kompenzovala výpadky v dodávkách. Toto opatření přichází poté, co byly v průlivu poškozeny tři obchodní lodě neznámými projektily.
Vedení České televize v pondělí opět reagovalo na odchod moderátora Václava Moravce, který po 21 letech opouští veřejnoprávní médium. Novináři konečně poděkovala, ale znovu se ohradila proti některým jeho tvrzením, která zazněla v nedělním vydání Otázek Václava Moravce.
Zdroj: Jan Hrabě