Budoucnost Václava Moravce po jeho nedělním odchodu z České televize, kde působil přes 20 let, je zatím nejasná. Má to dobrý důvod. Televize v tuto chvíli může mluvit moderátorovi do života. Moravec se s ní ale zkouší dohodnout na jiném postupu.
Moravcovi podle nejnovějších informací běží půlroční konkureční doložka. Šest měsíců tak nesmí nastoupit do práce u konkurence, na oplátku dál pobírá plat od bývalého zaměstnavatele. Sám novinář nicméně naznačil, že se snaží s televizí domluvit, aby to bylo jinak.
"České televizi jsem navrhl odstoupení od konkurenční doložky, aby plátci televizních poplatků již nezaplatili ani korunu bývalému zaměstnanci ČT," řekl moderátor webu aktuálně.cz. Věc údajně řeší ve spolupráci s právníky.
Moravec oznámil konec na závěr nedělního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
Související
Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce
Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl
Česká televize , Václav Moravec , Otázky Václava Moravce
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Moravec zatím nesmí moderovat u konkurence. ČT ho může platit ještě půl roku
před 1 hodinou
Armádou otřásla tragédie. Při cvičení zemřel voják
před 2 hodinami
Írán oznámil změnu strategie útoků. Chce vyšroubovat cenu ropy na 200 dolarů za barel
před 3 hodinami
Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku
před 4 hodinami
Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok
před 5 hodinami
USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti
před 6 hodinami
Maďarsko za měsíc čekají nejdůležitější volby za 16 let. Orbánova vláda skončí, naznačují průzkumy
před 7 hodinami
Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici
před 7 hodinami
Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce
před 8 hodinami
Putin využívá války v Íránu. Snaží se vykreslit jako mezinárodní mírotvůrce
před 9 hodinami
Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích
před 10 hodinami
Írán zaminoval Hormuzský průliv
před 11 hodinami
Výhled počasí až do Velikonoc. Dramatické výkyvy se nečekají
včera
Trump varoval Írán. Miny v průlivu povedou k nevídaným následkům
včera
Snowboardistka Maděrová druhým místem Špindlerův Mlýn nezklamala
včera
Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska
včera
Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl
včera
Zemřel cestovatel a dobrodruh Leoš Šimánek. Bylo mu 79 let
včera
Stylové zakončení životní sezóny. Rychlobruslař Jílek získal stříbro na MS ve víceboji
včera
Britové posílají jednu válečnou loď blíž k Íránu. Trump je předtím kritizoval
Britové v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě posílají válečnou loď do Středozemního moře. Informovala o tom britská stanice BBC. Londýn v uplynulých dnech čelil kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli neochotě zapojit se do operace proti Íránu.
Zdroj: Lucie Podzimková