Moravec zatím nesmí moderovat u konkurence. ČT ho může platit ještě půl roku

Jan Hrabě

11. března 2026 18:05

Václav Moravec a Andrej Babiš
Václav Moravec a Andrej Babiš Foto: Halin Selasicz / INCORP images

Budoucnost Václava Moravce po jeho nedělním odchodu z České televize, kde působil přes 20 let, je zatím nejasná. Má to dobrý důvod. Televize v tuto chvíli může mluvit moderátorovi do života. Moravec se s ní ale zkouší dohodnout na jiném postupu.

Moravcovi podle nejnovějších informací běží půlroční konkureční doložka. Šest měsíců tak nesmí nastoupit do práce u konkurence, na oplátku dál pobírá plat od bývalého zaměstnavatele. Sám novinář nicméně naznačil, že se snaží s televizí domluvit, aby to bylo jinak.

"České televizi jsem navrhl odstoupení od konkurenční doložky, aby plátci televizních poplatků již nezaplatili ani korunu bývalému zaměstnanci ČT," řekl moderátor webu aktuálně.cz. Věc údajně řeší ve spolupráci s právníky. 

Moravec oznámil konec na závěr nedělního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl. 

"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům. 

Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí. 

včera

Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl

Česká televize, ilustrační foto

Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce

Vedení České televize se muselo narychlo vypořádat s nečekanou situací, kterou způsobil náhlý odchod Václava Moravce. Tradiční nedělní polední diskuse se však neruší, pouze dostane dočasný kabát. Nadcházející neděli 15. března tak diváci namísto Otázek uvidí živě vysílaný speciál pořadu Události, komentáře.

