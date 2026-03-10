Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se dočkal kýženého setkání na úrovni Evropské unie, kde se řešily zastavené dodávky ropy přes Ukrajinu. Fico tvrdí, že ho předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve sporu s Kyjevem podpořila.
Fico v úterý jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o tématech, která jsou pro Bratislavu důležitá, informoval slovenský úřad vlády. Hlavním tématem bylo obnovení tranzitu ruské ropy přes ukrajinské území na Slovensko. "Jsem rád, že v této otázce máme s Evropskou komisí stejný názor," uvedl premiér.
Slovensko opakovaně zdůrazňuje, že na základě udělených výjimek má právo odebrat ruskou ropu přes ropovod Družba i přes moře. Fico měl von der Leyenové ukázat satelitní snímky, které podle slovenské strany potvrzují, že ropovod na ukrajinském území není poškozený.
Předseda slovenské vlády je nadále přesvědčen, že tok ropy zastavil jednostranným rozhodnutím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dnes se s předsedkyní EK shodl, že dodávky ropy přes Družbu musí být obnoveny.
Fico připomněl, že Slovensko je v případě poškození ropovodu připraveno pomoci s jeho opravou. "Přivítal jsem i informaci od předsedkyně Evropské komise, že komise je připravena poskytnout nejen technickou pomoc, ale i financování případných oprav," dodal slovenský premiér.
Ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska jsou zastavené od konce února. Ještě větší napětí panuje mezi Kyjevem a Budapeští. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána se Zelenskyj snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách.
Související
Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy
Slovensko stupňuje tlak. Fico oznámil ukončení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu
Robert Fico , Ursula von der Leyenová , ropa , EU (Evropská unie) , Slovensko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska
před 1 hodinou
Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl
před 1 hodinou
Zemřel cestovatel a dobrodruh Leoš Šimánek. Bylo mu 79 let
před 2 hodinami
Stylové zakončení životní sezóny. Rychlobruslař Jílek získal stříbro na MS ve víceboji
před 2 hodinami
Britové posílají jednu válečnou loď blíž k Íránu. Trump je předtím kritizoval
před 3 hodinami
Další důkaz jarního počasí. Meteorologové ale přišli i s varováním
před 4 hodinami
Trumpův plán na zastavení financování ruské válečné mašinérie se útokem na Írán zhroutil
před 5 hodinami
Modžtaba Chámeneí stojí v čele Íránu 48 hodin. Za celou dobu ho ale nikdo neviděl
před 6 hodinami
Nebezpečně vyhlížející požár na Letné. Plameny ohrožují domy
před 6 hodinami
Hegseth varoval Rusko, aby se do války s Íránem nezapojovalo. Íránské duchovní označil za zbabělce
před 6 hodinami
CNN: Letecké údery jaderný program nezastaví. USA zvažují nasazení pozemní armády v Íránu
před 7 hodinami
Írán vyhrožuje likvidací Trumpa. Válka podle Teheránu ani zdaleka nekončí
před 8 hodinami
USA a Izrael selhaly, režim nepadnul. Útoky na okolní země jsou sebeobrana, tvrdí Írán
před 9 hodinami
Politico: Merz chce zabránit příklonu Babiše k radikálním postojům Slovenska a Maďarska
před 10 hodinami
Bílý dům v kleštích. Válka v Íránu sevřela Trumpa mezi hrozbu globální recese a riziko námořní katastrofy
před 10 hodinami
Trump telefonoval s Putinem. Řešili Ukrajinu i válku v Íránu
před 11 hodinami
Ceny ropy pod Trumpových zmatečných prohlášeních klesly, poté opět vyrostly
před 12 hodinami
Válka v Íránu je téměř u konce, prohlásil Trump. Krátce na to řekl pravý opak
před 13 hodinami
Počasí: V polovině týdne přijde zlom, ochladí se
včera
„Útok na Kypr je útokem na Evropu.“ Macron vyslal na Blízký východ masivní flotilu, má bránit Hormuzský průliv
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil mohutné posílení vojenské přítomnosti své země ve východním Středomoří a v oblasti Rudého moře. Francie se rozhodla nasadit celkem deset válečných lodí, včetně osmi fregat a dvou obojživelných vrtulníkových lodí. Hlavním pilířem této operace je vyslání jaderné letadlové lodi Charles de Gaulle.
Zdroj: Libor Novák