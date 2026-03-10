Trumpův plán na zastavení financování ruské válečné mašinérie se útokem na Írán zhroutil

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa, která měla odstřihnout Rusko od příjmů z prodeje ropy do Indie, se v důsledku eskalujícího konfliktu s Íránem začíná hroutit. Washington loni vyvíjel na Dillí extrémní tlak, který zahrnoval vysoká cla na indický export i sankce na ruské těžařské giganty. Tato kampaň byla původně úspěšná a Indie pod tlakem Bílého domu začala upřednostňovat dodávky z Blízkého východu.
Vše se však změnilo po zahájení společné americko-izraelské ofenzívy proti Íránu. Tento útok vedl k faktickému uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí drtivá většina blízkovýchodní ropy určené pro indický trh. Situaci ještě zhoršily hrozby Teheránu, který v odvetě za zničení svých energetických skladů pohrozil útoky na infrastrukturu sousedních států.
Nervozita na trzích vyhnala ceny ropy poprvé od začátku invaze na Ukrajinu nad hranici 100 dolarů za barel. Indie, která je domovem 1,4 miliardy lidí a disponuje nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou světa, se tak ocitla v kritické situaci. Vzhledem k zablokování tradičních tras z Perského zálivu jí nezbyla jiná možnost než se znovu obrátit na Rusko.
Washington byl tváří v tvář hrozícímu kolapsu globálního energetického trhu nucen k dramatickému obratu. Americké ministerstvo financí udělilo indickým rafineriím třicetidenní výjimku, která jim umožňuje nakoupit ruskou ropu aktuálně uvízlou na moři. Ministr financí Scott Bessent tento krok odůvodnil nutností zachovat plynulost dodávek na světové trhy, čímž de facto posvětil financování ruské válečné pokladny, kterou se Trumpova administrativa rok snažila vyprázdnit.
Závislost Indie na Hormuzském průlivu je přitom obrovská. Podle analytické firmy Kpler tudy denně protéká přibližně 2,5 až 2,7 milionu barelů ropy z Iráku, Saúdské Arábie a Spirátech. S ochromením této tepny se ruské dodávky jeví jako jediné dostupné řešení. Aktuálně se na moři nachází asi 130 milionů barelů ruské ropy, které mohou být velmi rychle přesměrovány do indických přístavů.
Odborníci předpovídají, že Indie se brzy vrátí na úroveň nákupů z doby před uvalením sankcí, kdy z Ruska dovážela 40 až 45 % své celkové spotřeby. Ačkoli Rusko nedokáže plně nahradit výpadek z celého Perského zálivu, současná situace mu dává obrovskou páku na zvyšování cen a maximalizaci zisků z prodeje.
Indická vláda se sice snaží zachovat klid a uvádí, že disponuje zásobami ropy a pohonných hmot zhruba na osm týdnů, nicméně dlouhodobá krize na Blízkém východě by byla pro zemi neúnosná. Americká administrativa dokonce naznačila, že by mohla zrušit sankce i na další ruské ropné zdroje, aby vykryla globální nedostatek. Tím se však Trumpův plán na ekonomickou izolaci Moskvy definitivně mění v oběť jeho vlastních vojenských cílů v Íránu.
Jmenování Modžtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem Íránu vyvolalo v zemi hluboké emoce, které se pohybují na škále od organizovaného nadšení v ulicích až po mrazivý odpor v soukromí íránských domovů. Zatímco režimní příznivci oslavují zachování kontinuity, pro velkou část populace představuje tento krok začátek éry, která může být ještě temnější než ta předchozí.
Zdroj: Libor Novák