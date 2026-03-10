Další důkaz jarního počasí. Meteorologové ale přišli i s varováním

Jaro se již definitivně hlásí o slovo, hlásí meteorologové. Nejnovější konstatování souvisí s tím, že mnoho kytek už rozkvetlo. Probouzejí se také klíšťata, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý na sociální síti X.
"Na mnoha lokalitách naplno rozkvetly sněženky, bledule či čemeřice. Díky slunečnému a teplému počasí lísky a olše rozkvetly i v dalších oblastech a místy rozkvétají i tisy a topoly," uvedli meteorologové.
Ústav v té souvislosti zmínil, že se naplno rozjíždí pylová sezóna. "Dnes očekáváme na některých místech střední stupeň míry ohrožení pylem a v nejbližších následujících dnech bude pylová zátěž obdobná," sdělili experti.
Zároveň varovali, že začínají být aktivní klíšťata. "V přírodě jsme již zaregistrovali jejich výskyt. Index aktivity klíštěte pro dnešní a následující dny je na většině území na stupni 2 (mírná aktivita)," dodali.
Předpověď na tento týden slibuje nadprůměrné teploty. "Denní odchylka maximálních teplot v nejteplejších dnech může být ale ještě větší (i okolo +8 °C proti normálu). Tyto teploty (až 17 °C) budou tak odpovídat spíše druhé polovině dubna," informovali experti na sociální síti X.
"Počasí bude tedy celkově spíše variabilnější. Začnou se místy objevovat i srážky, nejčastěji ve formě přeháněk," dodali meteorologové.
Zdroj: Libor Novák