Nebezpečně vyhlížející požár na Letné. Plameny ohrožují domy

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahují v úterý odpoledne na pražské Letné, kde se plameny z požáru plynového potrubí rozšířily na fasádu několika domů. V okolí místa je omezená doprava.
O události informovali pražští hasiči na sociální síti X. "V ulici Dobrovského zasahujeme ve druhém poplachovém stupni u požáru plynu. Probíhá evakuace osob z okolních budov," uvedli požárníci a zmínili, že na místě spolupracují se záchranáři.
Situaci řeší i policisté. Podle jejich informací začala od požáru plynového potrubí hořet fasáda dvou domů. "Je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Ulice Dobrovského je zcela uzavřena," upozornili strážci zákona.
Policejní uzávěra komunikace ovlivňuje i provoz městské hromadné dopravy. Tramvaje linek 1, 8, 12, 25 a 26 nejezdí mezi Strossmayerovým náměstím a Hradčanskou, informoval dopravní podnik.
