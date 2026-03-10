Ceny ropy pod Trumpových zmatečných prohlášeních klesly, poté opět vyrostly

10. března 2026 9:18

Ceny ropy na světových trzích zaznamenaly pokles poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem skončí „velmi brzy“. Referenční cena ropy se v reakci na tato slova snížila, ačkoliv v pondělí nakrátko vystřelila nad hranici 100 dolarů za barel. Prezidentovy výroky, že konflikt je „téměř u konce“ a probíhá „v předstihu oproti plánu“, vnesly na trhy vlnu optimismu a stlačily cenu barelu blíže k 90 dolarům.

Navzdory tomuto aktuálnímu poklesu zůstávají ceny energií výrazně vyšší než před vypuknutím bojů 28. února, kdy se ropa Brent obchodovala za 73 dolarů. Podle ekonomických analytiků je trh stále v napětí, protože Trumpova prohlášení postrádají konkrétní detaily. I když se snažil uklidnit situaci tvrzením, že má „plán na všechno“, jeho zprávy zůstávají rozporuplné a často se mění v závislosti na tom, ke komu zrovna hovoří.

Tato nejistota se projevila i v úterý ráno, kdy ceny opět mírně vzrostly na 93 dolarů za barel. Stalo se tak poté, co prezident k předchozím mírnějším slovům dodal, že USA sice v mnoha ohledech vyhrály, ale stále to „není dost“. Tato rétorika komplikuje odhady budoucího vývoje a udržuje podniky i řidiče v nejistotě kvůli vysokým cenám pohonných hmot.

Akciové trhy na Trumpova slova o blízkém konci války reagovaly pozitivně. Londýnský index FTSE 100 otevřel růstem o 1,3 % a podobný trend byl k vidění i v Asii. Japonský index Nikkei si připsal 2,9 %, zatímco jihokorejský Kospi vzrostl dokonce o 5,4 %. Investoři doufají, že se konflikt nerozroste v dlouhodobé střetnutí, které by mohlo trvale poškodit globální ekonomiku.

Kromě ropy zaznamenal výrazný pokles také zemní plyn. Velkoobchodní ceny plynu ve Spojeném království klesly o více než 10 % na přibližně 123 pencí za therm. Je to citelný sešup oproti pondělnímu maximu 171 pencí. Přestože jsou tyto hodnoty znepokojivé, stále zůstávají hluboko pod rekordními maximy z roku 2022, kdy ceny po invazi na Ukrajinu dosahovaly až 640 pencí.

Situace v Hormuzském průlivu však zůstává kritická a hrozí dalším vyostřením. Írán údajně pohrozil, že pokud budou americko-izraelské útoky pokračovat, nedovolí exportovat z regionu „ani litr ropy“. Na tuto hrozbu Trump reagoval velmi ostře a varoval, že pokud Teherán zablokuje provoz tankerů v tomto strategickém průplavu, Spojené státy udeří „dvacetkrát silněji“.

Prezidentův pondělní telefonát novinářům měl za cíl především uklidnit rozkolísané trhy a zmírnit obavy spojenců. Zatímco ještě před několika dny trval na „bezpodmínečné kapitulaci“ Íránu, nyní naznačuje, že vojenská operace, která ochromila námořní dopravu v Perském zálivu, by mohla být u konce. Tato změna tónu přišla po turbulentním dopoledni, kdy ceny ropy atakovaly hranici 120 dolarů.

Jedenáctý den konfliktu tak přináší směsici naděje i přetrvávajícího nebezpečí. Ačkoliv se zdá, že bezprostřední panika na trzích pominula, energetická krize je stále realitou. 

