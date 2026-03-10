Ceny ropy pod Trumpových zmatečných prohlášeních klesly, poté opět vyrostly

Ceny ropy na světových trzích zaznamenaly pokles poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka s Íránem skončí „velmi brzy“. Referenční cena ropy se v reakci na tato slova snížila, ačkoliv v pondělí nakrátko vystřelila nad hranici 100 dolarů za barel. Prezidentovy výroky, že konflikt je „téměř u konce“ a probíhá „v předstihu oproti plánu“, vnesly na trhy vlnu optimismu a stlačily cenu barelu blíže k 90 dolarům.
Navzdory tomuto aktuálnímu poklesu zůstávají ceny energií výrazně vyšší než před vypuknutím bojů 28. února, kdy se ropa Brent obchodovala za 73 dolarů. Podle ekonomických analytiků je trh stále v napětí, protože Trumpova prohlášení postrádají konkrétní detaily. I když se snažil uklidnit situaci tvrzením, že má „plán na všechno“, jeho zprávy zůstávají rozporuplné a často se mění v závislosti na tom, ke komu zrovna hovoří.
Tato nejistota se projevila i v úterý ráno, kdy ceny opět mírně vzrostly na 93 dolarů za barel. Stalo se tak poté, co prezident k předchozím mírnějším slovům dodal, že USA sice v mnoha ohledech vyhrály, ale stále to „není dost“. Tato rétorika komplikuje odhady budoucího vývoje a udržuje podniky i řidiče v nejistotě kvůli vysokým cenám pohonných hmot.
Akciové trhy na Trumpova slova o blízkém konci války reagovaly pozitivně. Londýnský index FTSE 100 otevřel růstem o 1,3 % a podobný trend byl k vidění i v Asii. Japonský index Nikkei si připsal 2,9 %, zatímco jihokorejský Kospi vzrostl dokonce o 5,4 %. Investoři doufají, že se konflikt nerozroste v dlouhodobé střetnutí, které by mohlo trvale poškodit globální ekonomiku.
Kromě ropy zaznamenal výrazný pokles také zemní plyn. Velkoobchodní ceny plynu ve Spojeném království klesly o více než 10 % na přibližně 123 pencí za therm. Je to citelný sešup oproti pondělnímu maximu 171 pencí. Přestože jsou tyto hodnoty znepokojivé, stále zůstávají hluboko pod rekordními maximy z roku 2022, kdy ceny po invazi na Ukrajinu dosahovaly až 640 pencí.
Situace v Hormuzském průlivu však zůstává kritická a hrozí dalším vyostřením. Írán údajně pohrozil, že pokud budou americko-izraelské útoky pokračovat, nedovolí exportovat z regionu „ani litr ropy“. Na tuto hrozbu Trump reagoval velmi ostře a varoval, že pokud Teherán zablokuje provoz tankerů v tomto strategickém průplavu, Spojené státy udeří „dvacetkrát silněji“.
Prezidentův pondělní telefonát novinářům měl za cíl především uklidnit rozkolísané trhy a zmírnit obavy spojenců. Zatímco ještě před několika dny trval na „bezpodmínečné kapitulaci“ Íránu, nyní naznačuje, že vojenská operace, která ochromila námořní dopravu v Perském zálivu, by mohla být u konce. Tato změna tónu přišla po turbulentním dopoledni, kdy ceny ropy atakovaly hranici 120 dolarů.
Jedenáctý den konfliktu tak přináší směsici naděje i přetrvávajícího nebezpečí. Ačkoliv se zdá, že bezprostřední panika na trzích pominula, energetická krize je stále realitou.
Začíná další březnový týden, podle meteorologů se ale můžeme těšit na dubnové počasí. Předpověď slibuje nadprůměrné teploty, ale i více srážek než v předchozích dnech. Vyplývá to z informací zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě