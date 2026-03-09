Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Libor Novák

9. března 2026 10:06

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: Facebook Pete Hegseth

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.

Pětačtyřicetiletý Hegseth se před novináři otevřeně chlubí ničivou silou amerických zbraní a prohlašuje, že současný konflikt nemá být „férovým bojem“. Jeho veřejná vystoupení, doprovázená videi na sociálních sítích, kde se záběry z útoků v Íránu prolínají s klipy z hollywoodských velkofilmů jako Statečné srdce nebo Gladiátor, budí u mnoha veteránů i odborníků odpor. Podle nich jde o nebezpečnou oslavu násilí, která postrádá jakoukoli strategickou hloubku.

Kritici, včetně šéfky nadace Vet Voice Janessy Goldbeckové, varují, že Hegseth je „velmi nebezpečný člověk“. Označují ho za křesťanského nacionalistu, který vnímá úřad ministra obrany jako nástroj pro ideologickou křížovou výpravu. Goldbecková, sama veteránka námořní pěchoty, se nechala slyšet, že Hegsethovo chování je pro armádu ponižující a že by mu nesvěřila ani objednávku jídla, natož vedení nejsilnějšího vojska světa.

Hegsethovu cestu k moci provázejí četné kontroverze z minulosti. Již během studií na Princetonu se profiloval jako bojovník v kulturních válkách. Později, jako důstojník národní gardy v Iráku, údajně nabádal své podřízené, aby ignorovali právní rady týkající se pravidel nasazení a zabíjení nepřátel. Z čela veteránské organizace Concerned Veterans for America musel v roce 2016 odejít kvůli obviněním z finančních nepravděpodobností a nevhodného osobního chování.

Osobní integrita nového ministra je zpochybňována i jeho vlastní rodinou. V roce 2018 mu jeho matka Penelope poslala e-mail, ve kterém ho označila za muže, který zneužívá ženy, lže a podvádí pro vlastní ego. Tato fakta, spolu s obviněními z pití alkoholu ve službě a sexuálního napadení, byla probírána i během senátního slyšení, kde Hegseth prošel jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidenta JD Vance.

Velkým tématem je Hegsethovo sepětí s radikálním křesťanským nacionalismem. Na těle má vytetovány symboly spojené s křížovými výpravami, včetně jeruzalémského kříže a latinského hesla „Deus vult“ (Bůh to chce). Ve své knize „Americká křížová výprava“ navíc naznačuje, že k dosažení politických cílů nemusí demokratické volby stačit a že křesťané musí být připraveni k boji, podobně jako před tisíci lety.

Vojenští analytici upozorňují, že tato náboženská rétorika je v kontextu války na Blízkém východě extrémně riziková. Pokud je konflikt prezentován jako svatá válka křesťanského národa proti muslimskému, může to urazit arabské spojence a poskytnout Íránu vítanou munici pro vlastní propagandu. Podle odborníků na náboženství Hegseth nevyužívá armádu jen k politickým účelům, ale věří, že skrze ni naplňuje božský plán.

Při tiskových konferencích v Pentagonu se Hegseth projevuje značným nedostatkem empatie. Když padlo šest amerických rezervistů při útoku v Kuvajtu, ministr místo uctění jejich památky útočil na média a označoval zprávy o jejich smrti za snahu poškodit prezidenta Trumpa. To vyvolalo pobouření u historiků i veřejnosti, kteří takové prohlášení považují za nehorázné znevážení obětí.

Zatímco spojenci i americká veřejnost potřebují v době krize slyšet jasnou strategii a ujištění o stabilitě, Hegseth nabízí jen bombastická hesla a machistická gesta. Bývalí představitelé Bílého domu se shodují, že se nový ministr zatím nedokázal vymanit z role televizního komentátora. Svět se tak s obavami dívá na muže, který s nadšením mluví o totální zkáze, zatímco v rukou třímá jaderný arzenál Spojených států.

Íránci mají zůstat doma. Ohrožuje vás vlastní režim, vzkazují jim Američané

Další zprávy