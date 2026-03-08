Metro by ještě v březnu mohlo opět stavět na všech stanicích linky B

8. března 2026 21:56

Jedna ze dvou aktuálně rekonstruovaných stanic pražského metra by se ještě v březnu mohla vrátit do provozu. Vlaky by na Českomoravské měly opět zastavovat od přespříštího týdne. 

"Otevření stanice metra Českomoravská předpokládáme v pátek 20. března 2026, a to v případě, že veškeré zkoušky, přejímky a řízení s odpovědnými úřady o uvedení stavby do zkušebního provozu proběhnou bez komplikací," uvedlpražský dopravní podnik ve středu na sociální síti X. 

Dopravce připomněl, že rekonstrukce stanice na lince B byla zahájena v úvodu loňského ledna. "Aktuálně na místě probíhají dokončovací práce, zátěžové testy a přejímky technologických zařízení," dodala společnost. 

Aktuálně nadále platí, že cestující musí v okolí Českomoravské využívat povrchovou dopravu. Jako náhradní doprava po celou dobu omezení slouží linky tramvají a autobusů do zastávek Poliklinika Vysočany, Divadlo Gong a Českomoravská. 

Před měsícem se kvůli rekonstrukci znepřístupnila další stanice metra, tentokrát na lince A. Flora je oficiálně uzavřena do odvolání, podle odhadu by k obnovení provozu mělo dojít před Vánoci. Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici lze využít pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra.

MHD v Praze se dnes vrátila ke kratším intervalům

