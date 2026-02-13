V metru proběhne další víkendová výluka. Lidé budou muset do tramvají

Metro o nadcházejícím víkendu ovlivní další z pravidelných výluk, které nastávají kvůli probíhajícím rekonstrukcím stanic. V oblasti obsluhované linkou B budou cestující muset v sobotu a neděli do tramvají.
"Z důvodu prací v prostoru kolejí souvisejících s rekonstrukcí stanice Českomoravská je od soboty 14. února 2026 do neděle 15. února 2026 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webu.
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava. Půjde o linku XB v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Cestující mohou využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12.
Linka 8 bude mezi zastávkami Špejchar a Starý Hloubětín posílena, upozornil dopravce. Dojde také ke změnám ve vedení některých tramvajových linek. Například linka 31 bude jezdit mezi Spojovací a Palmovkou.
Stanice metra Českomoravská na lince B je kvůli probíhající rekonstrukci uzavřena již od začátku loňského ledna. Do provozu by snad měla být uvedena v březnu. Jako náhradní doprava do okolí stanice slouží linky povrchové dopravy.
