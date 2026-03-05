Vládní poslanci vlepili políček spravedlnosti. Sněmovna nevydala Babiše ani Okamuru ke stíhání

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhodla, že nevydá premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani předsedu Sněmovny Tomia Okamuru z SPD k trestnímu stíhání. Dolní komora tak vyhověla doporučení mandátového a imunitního výboru, který navrhl obě žádosti policie zamítnout. Pro zachování imunity obou vrcholných politiků hlasovalo 104 přítomných vládních poslanců, čímž koalice tvořená subjekty ANO, SPD a Motoristé sobě využila svou pohodlnou většinu 108 hlasů.
Premiér Andrej Babiš čelí obžalobě v dlouholeté kauze padesátimilionové dotace na areál Čapí hnízdo. Přestože byl v minulosti ke stíhání vydán již třikrát, tentokrát se za něj vládní většina postavila. Rozhodnutí poslanců znamená, že soudní proces, ve kterém figuruje i europoslankyně Jana Nagyová, bude muset být v případě premiéra přerušen a znovu se rozběhne až poté, co mu vyprší poslanecký mandát.
V případě Tomia Okamury se stíhání týkalo předvolebních plakátů jeho hnutí, na nichž byl vyobrazen muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem. Doprovodný text varoval před „chirurgy“ z dovozu, což policie prověřovala v souvislosti s podněcováním k nenávisti. Čtvrteční verdikt Sněmovny znamená, že i toto stíhání bude nyní odloženo na dobu, kdy šéf hnutí SPD nebude chráněn poslaneckou imunitou.
Sám premiér Babiš si vzal slovo jako první a v emotivním projevu prohlásil, že se trestního stíhání nebojí, ale odmítá se podrobit procesu, který považuje za zmanipulovaný. Tvrdil, že v České republice si lze objednat stíhání na zakázku a že se stal obětí spiknutí takzvaného polistopadového kartelu. Podle něj je celá kauza účelová a vznikla jen proto, že se rozhodl vstoupit do politiky a narušit zavedené pořádky.
Kritiku premiér směřoval i k Vrchnímu soudu v Praze, jehož rozhodnutí označil za skandální a absurdní. Podle něj soudkyně Eva Brázdilová jednala s předem daným cílem ho za každou cenu odsoudit. Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková z ANO tyto výhrady podpořila s tím, že proces nezaručuje spravedlivé posouzení věci, a poukázala na neobvyklé pokyny odvolacího soudu směrem k soudu první instance.
Opoziční politici naopak postup vládní většiny ostře odsoudili. Lídr ODS Martin Kupka zdůraznil, že poslanci nejsou nadlidé a vládní většina by neměla soudům vystavovat „stopku“. Podle něj šlo o jedno z nejvážnějších hlasování v tomto období. Šéf lidovců Marek Výborný a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel navíc připomněli vnitřní kodex hnutí ANO, podle kterého by jeho členové neměli využívat imunitu jako ochranu před stíháním.
Představitelé hnutí STAN a Pirátů pak označili vystupování Andreje Babiše za projev strachu a nervozity. Vít Rakušan uvedl, že právě vzájemná ochrana před justicí je tmelem, který současnou vládní koalici drží pevně pohromadě. Ivan Bartoš z Pirátské strany zase v souvislosti s Tomiem Okamurou zdůraznil, že rasismus je v politice odporný a neměl by v ní mít místo.
Výsledkem čtvrtečního hlasování je tak faktické zablokování obou kauz na parlamentní půdě. Zatímco opozice marně prosazovala vydání politiků nezávislému soudu, vládní tábor setrval na pozici, že jde o politicky motivované útoky na jejich lídry. Proces s premiérem se tak znovu rozběhne až v okamžiku, kdy ztratí svou imunitu vyplývající z poslaneckého mandátu.
Andrej Babiš , Tomio Okamura , Poslanecká sněmovna
