Ceny ropy na světových trzích dál prudce rostou. Zklidnění situace zatím nehrozí

Libor Novák

5. března 2026 16:57

Těžba ropy
Těžba ropy Foto: Pixabay

Ceny ropy na světových trzích pokračují v prudkém růstu, protože eskalující konflikt mezi Íránem na jedné straně a USA s Izraelem na straně druhé nevykazuje žádné známky zklidnění. Brent si připsal více než 3 % a obchoduje se nad 84 dolary za barel, zatímco americká lehká ropa WTI vzrostla o 4,5 % na 78 dolarů. Jedná se již o pátou seanci růstu v řadě, přičemž trhy reagují na vážné narušení dodávek i dopravy.

Klíčovým bodem napětí zůstává Hormuzský průliv, jeden z nejdůležitějších dopravních koridorů pro energetické suroviny. Írán oznámil zastavení veškerého provozu tímto průlivem, což podle analytiků J.P. Morgan může vést k výpadku dodávek ve výši 3,3 milionu barelů denně, pokud blokáda potrvá déle než týden. Irák již musel omezit těžbu o 1,5 milionu barelů denně, protože pro vytěženou ropu nemá odbytové cesty ani volné skladovací kapacity.

Americký prezident Donald Trump se pokouší uklidnit trhy i veřejnost příslibem rozsáhlých opatření. V situaci, kdy komerční pojistitelé ruší krytí nebo drasticky navyšují pojistné, Trump prohlásil, že USA poskytnou lodím nezbytné rizikové pojištění. Zároveň přislíbil, že americké námořnictvo bude v případě potřeby doprovázet obchodní plavidla průlivem. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt k tomu dodala, že administrativa hodlá zajistit energetickou dominanci USA i využitím ropných zásob ve Venezuele.

Situaci na trhu s ropou dále komplikují pokračující útoky na tankery. V blízkosti iráckého přístavu Chór al-Zubajr došlo k výbuchu, který poškodil trup tankeru Sonangol Namibe plujícího pod vlajkou Baham. Podle dat ze sledování plavidel uvízlo uvnitř Hormuzského průlivu přibližně 300 tankerů, protože provoz v obou směrech se prakticky zastavil.

Kromě ropy zažívá šok i trh se zemním plynem. Ceny evropského plynu (u hubu TTF) vzrostly od pátku o téměř 60 % a pohybují se kolem 50 EUR/MWh. Stojí za tím nejen vyhlášení vyšší moci na dodávky LNG z Kataru, ale také varování ruského prezidenta Vladimira Putina, že by Rusko mohlo zastavit zbývající toky plynu do Evropy. Na trhu s palivy je situace nejkritičtější u nafty, jejíž evropské futures dosáhly nejvyšší úrovně od října 2022.

Konflikt, který vstoupil do svého šestého dne, se přelévá i do dalších regionů. Zatímco Írán v noci na čtvrtek vypálil další vlnu raket na Izrael, americké síly zasahují íránské cíle i ve vzdálenějších oblastech. Ve středu americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u břehů Srí Lanky a systémy NATO zlikvidovaly íránskou balistickou střelu mířící na Turecko.

Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání

Ropa

Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání

Eskalující konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem dosáhl kritického bodu, který se neprojevuje pouze na bitevním poli, ale drasticky zasahuje do tepen světového obchodu. Středem pozornosti se stal Hormuzský průliv, jedna z nejdůležitějších námořních cest pro přepravu ropy a plynu na světě. Tento úzký koridor, spojující přístavy v Perském zálivu s otevřeným oceánem, nyní čelí zásadnímu narušení, což vyvolává krizi globálních dodavatelských řetězců v přímém přenosu.

Zdroj: Libor Novák

