Ceny ropy na světových trzích dál prudce rostou. Zklidnění situace zatím nehrozí

Ceny ropy na světových trzích pokračují v prudkém růstu, protože eskalující konflikt mezi Íránem na jedné straně a USA s Izraelem na straně druhé nevykazuje žádné známky zklidnění. Brent si připsal více než 3 % a obchoduje se nad 84 dolary za barel, zatímco americká lehká ropa WTI vzrostla o 4,5 % na 78 dolarů. Jedná se již o pátou seanci růstu v řadě, přičemž trhy reagují na vážné narušení dodávek i dopravy.
Klíčovým bodem napětí zůstává Hormuzský průliv, jeden z nejdůležitějších dopravních koridorů pro energetické suroviny. Írán oznámil zastavení veškerého provozu tímto průlivem, což podle analytiků J.P. Morgan může vést k výpadku dodávek ve výši 3,3 milionu barelů denně, pokud blokáda potrvá déle než týden. Irák již musel omezit těžbu o 1,5 milionu barelů denně, protože pro vytěženou ropu nemá odbytové cesty ani volné skladovací kapacity.
Americký prezident Donald Trump se pokouší uklidnit trhy i veřejnost příslibem rozsáhlých opatření. V situaci, kdy komerční pojistitelé ruší krytí nebo drasticky navyšují pojistné, Trump prohlásil, že USA poskytnou lodím nezbytné rizikové pojištění. Zároveň přislíbil, že americké námořnictvo bude v případě potřeby doprovázet obchodní plavidla průlivem. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt k tomu dodala, že administrativa hodlá zajistit energetickou dominanci USA i využitím ropných zásob ve Venezuele.
Situaci na trhu s ropou dále komplikují pokračující útoky na tankery. V blízkosti iráckého přístavu Chór al-Zubajr došlo k výbuchu, který poškodil trup tankeru Sonangol Namibe plujícího pod vlajkou Baham. Podle dat ze sledování plavidel uvízlo uvnitř Hormuzského průlivu přibližně 300 tankerů, protože provoz v obou směrech se prakticky zastavil.
Kromě ropy zažívá šok i trh se zemním plynem. Ceny evropského plynu (u hubu TTF) vzrostly od pátku o téměř 60 % a pohybují se kolem 50 EUR/MWh. Stojí za tím nejen vyhlášení vyšší moci na dodávky LNG z Kataru, ale také varování ruského prezidenta Vladimira Putina, že by Rusko mohlo zastavit zbývající toky plynu do Evropy. Na trhu s palivy je situace nejkritičtější u nafty, jejíž evropské futures dosáhly nejvyšší úrovně od října 2022.
Konflikt, který vstoupil do svého šestého dne, se přelévá i do dalších regionů. Zatímco Írán v noci na čtvrtek vypálil další vlnu raket na Izrael, americké síly zasahují íránské cíle i ve vzdálenějších oblastech. Ve středu americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u břehů Srí Lanky a systémy NATO zlikvidovaly íránskou balistickou střelu mířící na Turecko.
Související
Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání
Slovensko stupňuje tlak. Fico oznámil ukončení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Babišova vláda má problém. Trumpův muž tvrdě zkritizoval Česko, stane se jednou z nejhorších zemí v NATO
před 2 hodinami
Ceny ropy na světových trzích dál prudce rostou. Zklidnění situace zatím nehrozí
před 3 hodinami
Íránské drony zaútočily v Ázerbájdžánu. Alijev slibuje odvetu, uvedl armádu do stavu nejvyšší pohotovosti
před 3 hodinami
ANO Babiše a Okamuru ke stíhání nevydá. Porušuje vlastní kodex, tepe koalici opozice
před 4 hodinami
NATO údery na Írán podporuje, prohlásil Rutte. Aktivaci článku 5 ale nezvažuje
před 5 hodinami
Válka mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem nabírá na obrátkách. Konflikt otevírá dveře čtvrté straně
před 6 hodinami
Brutální metoda zachraňující životy. Před sestřelením amerických F-15 se piloti katapultovali, hrozí jim doživotní problémy
před 6 hodinami
Proč válka v Íránu tlačí ceny ropy nahoru? Nehraje se o nedostatek, ale očekávání
před 7 hodinami
„Přestaňte fňukat.“ Opozice před hlasování o vydání tepe Babiše
před 8 hodinami
Nebojím se vás, ale vy se bojte mě, řekl Babiš. Požádal poslance, aby ho nevydávali ke stíhání
před 9 hodinami
Napětí z války v Íránu se přenáší na další země. Kurdové se bojí o svůj sud
před 9 hodinami
Sněmovna začala rozhodovat o vydání Babiše a Okamury ke stíhání
před 10 hodinami
Izraelská armáda opět udeřila v Íránu a Libanonu. Íránská armáda vyslala na Izrael rakety
před 12 hodinami
Počasí bude v příštím týdnu stabilní. Ranní a odpolední teploty se mají výrazně lišit
včera
Pošta od dubna mění ceník. Platby zákazníků budou vyšší
včera
Slovensko stupňuje tlak. Fico oznámil ukončení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu
včera
Počasí v Česku: Uplynulá zima očima meteorologů. Možná vás překvapí, jaká byla
včera
Irák zasáhl blackout. USA vyzvaly občany k evakuaci
včera
Válka v Íránu vráží klín mezi USA a EU. Madrid se bouří proti Washingtonu, nesouhlasí ani s Merzem
včera
Izraelské letectvo zničilo připravené íránské odpalovací zařízení balistických raket
Izraelské letectvo dnes provedlo další ze série precizních úderů hluboko na íránském území. Stíhací letoun páté generace F-35I zničil v oblasti Kermánšáhu na západě Íránu připravené odpalovací zařízení balistických raket. Izraelské obranné síly (IDF) k útoku zveřejnily videozáznam a zdůraznily, že jejich prioritou zůstává systematická likvidace hrozeb namířených proti židovskému státu.
Zdroj: Libor Novák