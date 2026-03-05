Babišova vláda má problém. Trumpův muž tvrdě zkritizoval Česko, stane se jednou z nejhorších zemí v NATO

Nicholas Merrick
Nicholas Merrick

Americký velvyslanec Nicholas Merrick vystoupil na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ s neobvykle přímočarým projevem, ve kterém podrobil kritice současný přístup České republiky k financování vlastní obrany. V úvodu sice ocenil vysokou úroveň vzájemných vztahů a podporu, kterou Praha projevuje Washingtonu, zároveň však zdůraznil, že v dnešní nebezpečné době nelze bezpečnost považovat za automatickou a vyžaduje konkrétní investice.

Merrick ve svém projevu připomněl, že základem Aliance není pouze článek 5 o kolektivní obraně, ale také článek 3, který každého spojence zavazuje k budování vlastních schopností, infrastruktury a připravenosti k boji. Odkázal na loňský summit NATO v Haagu, kde se všech 32 členských států včetně Česka shodlo, že čelí zásadním bezpečnostním hrozbám a musí pro své obranné cíle zajistit odpovídající financování.

Podle velvyslance nejsou cílová čísla 3,5 % HDP na základní obranu a 1,5 % na průřezové investice (celkem tedy 5 % HDP během příštích deseti let) žádným náhodným požadavkem Spojených států. Jde o dohodu suverénních spojenců, která odráží investice nezbytné pro reálné odstrašení protivníka. Merrick upozornil, že toto číslo není jen podpisem jedné vlády, ale strategickým závazkem, na který spoléhají všichni ostatní členové Aliance.

Diplomat vyzdvihl, že čeští občané v NATO věří, což potvrzuje 80 % lidí v průzkumech veřejného mínění. Varoval však, že tato víra musí být podložena reálnými činy. Podle odborných analýz totiž návrh českého rozpočtu na rok 2026 počítá s výdaji na obranu ve výši pouhých 1,8 % HDP. To je nejen výrazně méně než dohoda z Haagu, ale dokonce i méně, než kolik činily české výdaje v minulých letech.

Pokud by Česká republika skutečně investovala pouze 1,8 % HDP, mohla by se podle Merricka ocitnout mezi zeměmi s absolutně nejnižšími výdaji v celém NATO. Velvyslanec zdůraznil, že takový negativní trend je v přímém rozporu s tím, co dělají ostatní partneři v Alianci, kteří navzdory domácím politickým tlakům a rozpočtovým omezením činí obtížná rozhodnutí a své obranné rozpočty navyšují.

Nízká hladina výdajů podle amerického zástupce znamená, že Česko riskuje nesplnění svých vlastních cílů v oblasti vojenských schopností. Zdůraznil, že bezpečnost nelze najít v nečinnosti a že závazek musí být generační. Odkládání obtížných rozpočtových rozhodnutí na budoucí cykly považuje za nebezpečné, protože právě síla a připravenost vojáků vytvářejí odstrašení, které je jedinou zárukou skutečného míru.

Merrick zároveň připomněl, že administrativa prezidenta Trumpa má s nynější vládní koalicí v Praze vynikající vztahy. Oznámil, že příští týden doprovodí prvního místopředsedu vlády Havlíčka na cestu do Washingtonu a Texasu k jednáním s členy amerického kabinetu. Upozornil, že takový přístup k nejvyšším patrům americké moci není běžný a svědčí o tom, že Česko je vnímáno jako významný partner.

Během této cesty však česká delegace uslyší jasný vzkaz: Spojené státy očekávají konkrétní a realizovatelný plán, jak zvýšit obranné výdaje. Merrick podotkl, že již v roce 2026 se očekává pozitivní vývoj směrem k nastaveným cílům. Podle něj neexistuje žádná alternativa ke skutečné změně, pokud má transatlantická aliance obstát v současných strategických výzvách.

V závěru svého vystoupení velvyslanec vyzval k jasnosti a sladění slov se zdroji. Prohlásil, že Česko potřebuje NATO stejně jako NATO potřebuje Česko. Spojené státy jsou připraveny plnit svou roli lídra a pokračovat v investicích do bezpečnosti, ale totéž žádají od svých spojenců. Bezpečnost je podle Merricka společným úsilím, ve kterém jsou všechny členské státy nerozlučně spojeny.

ANO Babiše a Okamuru ke stíhání nevydá. Porušuje vlastní kodex, tepe koalici opozice

Související
Mark Rutte, generální tajemník NATO

NATO údery na Írán podporuje, prohlásil Rutte. Aktivaci článku 5 ale nezvažuje

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že sestřelení balistické rakety směřující na Turecko není bezprostředním důvodem k aktivaci článku 5 o vzájemné obraně. Rutte zdůraznil, že o tomto kroku v rámci Aliance nikdo nediskutuje. Podle jeho slov je nejdůležitější skutečností, že protivníci mohli v uplynulých hodinách vidět sílu a vysokou bdělost NATO, která se od sobotního vypuknutí krize ještě znásobila.
Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Česká republika se podle všeho dostává do pozice, kterou někteří spojenci v NATO vnímají velmi kriticky. Praha se totiž vydala cestou snižování výdajů na obranu, což ji staví do přímého střetu nejen s ostatními členy Aliance, ale především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl server Politico. Nový návrh rozpočtu populistické koalice Andreje Babiše počítá s tím, že z obranné kapitoly zmizí 900 milionů eur oproti plánům předchozí vlády.

