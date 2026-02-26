Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Libor Novák

26. února 2026 20:17

NATO
NATO Foto: NATO

Česká republika se podle všeho dostává do pozice, kterou někteří spojenci v NATO vnímají velmi kriticky. Praha se totiž vydala cestou snižování výdajů na obranu, což ji staví do přímého střetu nejen s ostatními členy Aliance, ale především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl server Politico. Nový návrh rozpočtu populistické koalice Andreje Babiše počítá s tím, že z obranné kapitoly zmizí 900 milionů eur oproti plánům předchozí vlády.

Podle vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který mluvil s novináři ve Washingtonu, byl předchozí návrh plný podvodů a bylo nutné jej opravit. Škrty se nedotkly pouze obrany, ale byly prezentovány jako nezbytný krok k záchraně financování zdravotnictví a sociálního systému. Macinka zdůraznil, že bez těchto úprav by stát nemohl zajistit základní veřejné služby.

Tento krok však v praxi znamená, že Česko na čistě vojenské výdaje vyčlení pouze 1,8 procenta HDP. Tím se země propadá pod dvouprocentní hranici, kterou přitom loni po více než deseti letech splnily všechny členské státy NATO. Ministr Macinka sice tvrdí, že to nemá nic společného s pozicí země v Alianci a že byl ujištěn o konečném dosažení dvou procent, diplomaté jsou však skeptičtí.

Zdroje z prostředí Aliance naznačují, že šéf NATO Mark Rutte nebude chtít tento postup akceptovat, aby nedal Donaldu Trumpovi záminku k útokům na celou organizaci. Trumpova administrativa od svého návratu k moci vyvíjí na evropské partnery silný tlak, aby převzali větší zodpovědnost za svou bezpečnost. USA se totiž stále více orientují na Indo-Pacifik a západní polokouli.

V loňském roce se navíc spojenci dohodli na ambiciózním plánu zvýšit výdaje na obranu až na 5 procent HDP do roku 2035, z čehož 3,5 procenta mají tvořit přímé vojenské investice. Postup Prahy, která jde opačným směrem, vyvolává nelibost i u ostatních evropských vlád. Ty se rovněž potýkají s těžkými volbami mezi zbrojením a sociálními výdaji, ale závazky se snaží plnit.

Česká vláda se pokouší v rozpočtových tabulkách udržet číslo nad dvěma procenty pomocí kreativního účetnictví. Do obranných výdajů započítává například 1,2 miliardy eur z jiných resortů, včetně ministerstva dopravy. Součástí vojenských výdajů se tak má stát i dostavba dálnice D11 k polským hranicím, což je infrastruktura, která se běžně za čistě armádní výdaj nepovažuje.

Podobné pokusy o „účetní gymnastiku“ nejsou v NATO novinkou, ale málokdy procházejí bez odezvy. Itálie se loni pokusila do svých závazků zahrnout stavbu mostu na Sicílii, ale po kritice ze strany Spojených států od tohoto záměru ustoupila. V českém případě odborníci poukazují na to, že za škrty stojí snaha prioritizovat sociální dávky a také ideologické nastavení části koalice.

Podle politoložky Petry Guasti z Univerzity Karlovy hraje roli i fakt, že ministerstvo obrany ovládá strana SPD, která se k NATO staví odmítavě. I když je Andrej Babiš někdy označován za „českého Donalda Trumpa“, podle odborníků mu tato nálepka u amerického prezidenta nepomůže. Trump totiž vyžaduje reálné peníze a zbraně na stole, nikoliv jen ideologickou spřízněnost.

Omezení rozpočtu nese konkrétní rizika pro obranyschopnost i závazky vůči spojencům. Česko se zavázalo vybudovat těžkou mechanizovanou brigádu vybavenou tanky Leopard 2A8 a vozidly CV90. Náčelník generálního štábu Jaromír Zůna sice tvrdí, že stávající smlouvy platí, ale připouští odklad plateb a posunutí termínů pro budování aliančních schopností.

Kritikou nešetřil ani prezident Petr Pavel, který označil rozpočtové škrty za nezodpovědné. Podle něj by schválení rozpočtu v této podobě znamenalo ztrátu důvěryhodnosti České republiky v očích spojenců i napadené Ukrajiny. Prezident sice neplánuje využít právo veta, ale varuje, že Česko se stává jednou z mála zemí, které jdou proti současnému trendu posilování bezpečnosti.

před 5 hodinami

Orbán chce, aby Zelenskyj pustil ropu a přestal s protimaďarskou politikou

Související

Donald Trump Komentář

Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.
Andrej Babiš

50 tisíc bytů ročně, více migrantů, revize emisních povolenek. Babiš představil hospodářskou strategii Česka

Premiér Andrej Babiš představil aktualizovanou hospodářskou strategii s názvem „Česko: Země pro budoucnost 2.0“, která má vytyčit směr rozvoje země v nadcházejících letech. Za absolutní prioritu v rámci Evropské unie označil premiér boj za zásadní revizi systému emisních povolenek. Současný stav, kdy ceny povolenek ETS 1 výrazně převyšují původní odhady, nazval Babiš katastrofou, která podkopává konkurenceschopnost evropského průmyslu a stála českou ekonomiku již 160 miliard korun.

Více souvisejících

Česká republika NATO

Aktuálně se děje

před 16 minutami

NATO

Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led

Česká republika se podle všeho dostává do pozice, kterou někteří spojenci v NATO vnímají velmi kriticky. Praha se totiž vydala cestou snižování výdajů na obranu, což ji staví do přímého střetu nejen s ostatními členy Aliance, ale především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl server Politico. Nový návrh rozpočtu populistické koalice Andreje Babiše počítá s tím, že z obranné kapitoly zmizí 900 milionů eur oproti plánům předchozí vlády.

před 32 minutami

Instagram

Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

Internetový gigant Meta chystá na sociální síti Instagram nové opatření, které má chránit dětské uživatele před nebezpečným obsahem. Upozornila na to BBC. Děje se tak v době, kdy některé země uvažují o úplných zákazech pro děti na sítích. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.

Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku

Princ Harry a jeho žena Meghan ve středu dorazili na ostře sledovanou návštěvu Jordánska, kde zavítali mezi děti v uprchlickém táboře. Navštívili také nemocnici, uvedla britská stanice BBC. Cesta probíhá v době vážné krize uvnitř královské rodiny, protože bývalý princ Andrew, strýc Harryho, je vyšetřován pro podezření ze zneužití pravomoci. 

před 4 hodinami

Polské Pendolino se objeví na české železnici.

Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici

Cestující Českých drah se mohou těšit na mimořádnou příležitost svézt se nejrychlejším vlakem našich severních sousedů. Od 9. března do 17. června 2026 nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na vnitrostátní vlaky SC 511 / 516 na trase Praha – Bohumín a zpět vysokorychlostní vlakovou jednotku ED250 Pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími proběhnou v rámci probíhajícího schvalovacího procesu této jednotky pro provoz v České republice. Bude to poprvé, kdy polské Pendolino projde pravidelným provozem mimo Polsko.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační fotografie.

Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat

Pohonné hmoty v Česku během uplynulého týdne zdražovaly, růst cen se týkal benzinu i nafty. Příčinou je napětí kolem Íránu, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje další úder proti íránskému jadernému programu. 

před 8 hodinami

Kim Čong-Un

Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá

Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyjádřil záměr rozšířit jaderný arzenál a vyzval Washington, aby respektoval jadernou sílu jeho země. Podle Kima spolu mohou Severokorejci a Američané vycházet, pokud Bílý dům akceptuje, že Pchjongjang si ponechá jaderné zbraně. Informovala o tom BBC. 

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Počasí

Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není

Česko si v těchto dnech užívá předčasné jaro, teploty dokonce mají v tomto týdnu překročit 15 stupňů. Zima ale možná ještě neřekla poslední slovo. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) není vyloučeno, že se k nám v březnu dostane chladný vzduch z Arktidy. 

včera

včera

Ústavní soud posvětil snížení důchodů představitelům minulého režimu

Ponížené důchody pro někdejší představitele komunistického režimu posvětil Ústavní soud. Informoval o tom web novinky.cz. Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že srážka 300 korun za každý započatý rok ve vysoké stranické či jiné režimní funkci není protizákonná. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy