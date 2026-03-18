Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.
„Včera jsem s Radimem seděl a sdělil mi, že nebude pokračovat dále. Důvody jsou, že společně s dvacítkou byl u reprezentací čtyři roky a chce se věnovat denní práci,“ uvedl na úterní tiskovce Hadamczik s tím, že neměl žádných výtek k práci Radima Rulíka u národního týmu a i proto nyní po nedávné zimní olympiádě v Miláně nabídl jemu i jeho trenérskému štábu novou dvouletou smlouvu. „Vedle toho, že si sestavil výborný tým trenérů a stali jsme se mistry světa, byli ve finále s dvacítkou, tak se podílel na tom, že jsme zavedli jednotný tréninkový systém. A Radim nám v rozvoji mládeže bude pomáhat i po mistrovství světa a svém konci. Nejsem naštvaný, že se rozcházíme. Spíše mi to je líto. Počítali jsme s tím, že zavedeme dlouhodobou koncepci, jako mají například ve Švýcarsku. Jeho rozhodnutí ale respektuji a děkuji mu za práci, kterou odvedl,“ pokračoval dále Hadamczik.
„Po debatě s kolegy jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat. Vést národní tým pro mě byla obrovská čest, nicméně jsem vycítil, že přišel čas na změnu. Vrátit se ke každodenní klubové práci a rozvoji,“ uvedl Rulík, jemuž po sezóně skončí poté, co mu vyprší tříletý kontrakt.
Do květnového světového šampionátu by chtěl mít svazový šéf Hadamczik jasno ohledně Rulíkova nástupce. Žádné jméno zatím nemá v hlavě, ale rozhodně se bude podle jeho slov jednat o českého stratéga. Právě už do dějiště letošního MS, tedy do Švýcarska, by tak podle Hadamczikových představ mohli noví trenéři sledovat reprezentanty tak, aby se jim usnadnila práce do budoucna.
Připomeňme, že Rulík, jehož předchůdcem byl Fin Kari Jalonen a který před A-týmem vedl juniorský tým, trénuje onen reprezentační A-tým od června roku 2023 a hned jeho první sezóna skončila obrovským úspěchem, kdy poprvé od roku 2010 dovedl české hokejisty ke zlatu na MS v roce 2024. Tehdy, pro připomenutí, se světový šampionát konal v Praze a Ostravě. Mimochodem, už s hokejovými juniory do dvaceti let si připsal úspěch v podobě stříbra na MS této věkové kategorie.
O loňském světovém šampionátu ve Stockholmu titul mistrů světa český tým neobhájil, neboť tehdy ve čtvrtfinále Rulíkovi svěřenci nestačili na domácí Švédy, se kterými prohráli 3:4 v prodloužení.
Pokud jde o případné nástupce Radima Rulíka, v tomto ohledu se mluví například o dosavadním trenérovi Kladna a jednomu z dosavadních reprezentačních asistentů Tomáši Plekancovi, o bývalém trenérovi Sparty Pavlu Grossovi a také o Zdeňku Motákovi, jenž se nedávno po svém konci v Třinci stal trenérem juniorských hokejistů do 20 let.
Jen pár hodin po Rulíkově oznámení o konci v reprezentaci se potvrdila zpráva o tom, že společně s Židlickým a Pavelcem od příští sezóny převezme extraligové Kladno, které se letos po letech dostalo do play-off, kde v předkole nestačilo na Spartu. „S klukama z nároďáku jsem se na lavičce potkal před třemi lety. Máme dobrou partu, dlouhodobě nám to spolu funguje a sedli jsme si lidsky. Když mi pak Tomáš Drastil nabídl u Rytířů pozici sportovního ředitele, bylo pro mě přirozené oslovit i Radima Rulíka, Marka Židlického a Ondřeje Pavelce. Jsem rád, že je zaujala kladenská vize a že se nám podařilo spolupráci dotáhnout,“ uvedl k tomu kladenský sportovní ředitel Tomáš Plekanec, který nastoupil do pozice trenéra na Kladně konce prosince po odvolání Davida Čermáka.
I Plekanec bude od příští sezóny nadále na kladenské lavičce, ovšem už jen jako asistent. Brankáře Rytířů pak bude mít na taktéž nadále Radek Jirátko.
Oproti předešlým informacím tedy bude pomáhat Kladnu i Židlický a to navzdory tomu, že jeho rodině žije na Floridě. Co se týče Pavelce, tak ten se do Kladna vrací jako jeho odchovanec.
Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno
Britský premiér Keir Starmer v úterý v Downing Street přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jasným vzkazem: pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny, a to ani v době probíhající války v Íránu. Starmer zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí být tím, kdo bude těžit z blízkovýchodního konfliktu, ať už prostřednictvím rostoucích cen ropy, nebo uvolňování sankcí.
Zdroj: Libor Novák