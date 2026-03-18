Sbormistr narazil u soudu. Předběžné opatření komplikuje televizní vysílání

Zásadní posun nastal v kauze kolem úspěšného filmu Sbormistr. Jeden z pražských soudů zakázal předběžným opatřením jeho šíření prostřednictvím televizního vysílání. Dosáhla toho žena, která tvrdí, že děj snímku je bez jejího souhlasu inspirován jejím životním příběhem.
Televizní šíření filmu v Česku v pondělí zakázal soud pro Prahu 4. "Mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují podle soudu 'markantní podobnosti'. Rozhodnutí soudu vydané v pondělí 16. 3. 2026 žalobkyně vítá," uvedl advokát žalující strany Ivan David pro web novinky.cz.
Předběžné opatření pro tuto chvíli znemožňuje vysílání Sbormistra v televizi. Respektovat ho musí například Česká televize, která snímek koprodukovala. Zmíněný web nicméně zdůraznil, že nejde o konečné rozhodnutí soudu. Opatření pouze zamezuje dalšímu možnému poškození.
"Soud zároveň uvedl, že změna jména hlavní postavy ve filmu, kterou žalovaní dříve oznámili v médiích, neodstraňuje riziko identifikace. Ve veřejném prostoru už došlo ke spojení," dodal právník.
Sbormistr z dílny režiséra Ondřeje Provazníka měl premiéru loni v létě. Provazník se při psaní scénáře volně inspiroval zejména kauzou sexuálního zneužívání, která v nultých letech vypukla kolem pěveckého sboru Bambini di Praga, a otřásla českou společností.
"V kauze Bambini bylo rozporuplné zejména soudní přelíčení, kde proti sobě stála protichůdná svědectví bývalých sboristek. Tenhle zvláštní fakt byl základním motorem pro můj film. Snažil jsem se pak vytvořit fiktivní příběh, který by kořeny rozdílné interpretace minulosti plasticky ukázal," uvedl dříve filmař, který se podle svých slov inspiroval i dalšími případy.
V hlavních rolích filmu inspirovaném skutečnými událostmi se představili Juraj Loj a debutující herečka Kateřina Falbrová. Natáčení probíhalo v Brně, Praze, Mladé Boleslavi, v Jizerských horách, Orlických horách, v Krkonoších, v Hořovicích, ale také v New Yorku.
Zdroj: Libor Novák