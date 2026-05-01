Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Jan Hrabě

1. května 2026 21:57

Foto: Reprofoto YouTube

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.

Televizní šíření filmu v Česku v březnu zakázal Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením, které znemožnilo vysílání v televizi, konkrétně v České televizi, která snímek koprodukovala. 

Kauza se následně přesunula k pražskému městskému soudu, který původní rozhodnutí potvrdil. Informoval o tom deníkBlesk. Nynější rozhodnutí je pravomocné, odvolat se již není možné. 

"Odvolací soud nepřehlíží, že jedním z účelů umělecké tvorby je zpracovávat a tematizovat tíživé lidské zkušenosti, což je nepochybně pro jednotlivce i společnost jako celek přínosné. Pokud se však tvůrci filmu rozhodnou věnovat tématu trestných činů, které jsou inspirovány skutečnými událostmi, a to navíc z relativně nedávné doby, klade to na ně zvýšené nároky ve vztahu k obětem této trestné činnosti," konstatoval městský soud. 

Sbormistr z dílny režiséra Ondřeje Provazníka měl premiéru loni v létě. Provazník se při psaní scénáře volně inspiroval zejména kauzou sexuálního zneužívání, která v nultých letech vypukla kolem pěveckého sboru Bambini di Praga, a otřásla českou společností.

"V kauze Bambini bylo rozporuplné zejména soudní přelíčení, kde proti sobě stála protichůdná svědectví bývalých sboristek. Tenhle zvláštní fakt byl základním motorem pro můj film.  Snažil jsem se pak vytvořit fiktivní příběh, který by kořeny rozdílné interpretace minulosti plasticky ukázal," uvedl dříve filmař, který se podle svých slov inspiroval i dalšími případy. 

V hlavních rolích filmu inspirovaném skutečnými událostmi se představili Juraj Loj a debutující herečka Kateřina Falbrová. Natáčení probíhalo v Brně, Praze, Mladé Boleslavi, v Jizerských horách, Orlických horách, v Krkonoších, v Hořovicích, ale také v New Yorku. 

HC Sparta Praha

Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.

Tomáš Portlík

ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

Andrej Babiš a Karel Havlíček přicházejí na zasedání nové vlády

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.

HC Dynamo Pardubice slaví na Pernštýnském náměstí s fanoušky zisk titulu

Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka

Tuzemská extraligová sezóna 2025/26 je po úterku definitivně minulostí. To proto, že Východočeši ovládli šestý finálový zápas mezi Třincem a Pardubicemi a celou finálovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Průběh závěrečného zápasu byl vyrovnaný, takže za stavu 4:4 musel jít až do prodloužení. To však trvalo pouhých 57 vteřin, neboť právě za tak krátkou dobu rozhodl ten z nejzkušenějších – Roman Červenka, který se díky dvěma brankám v tomto zápase dostal na metu 201 gólů v české extralize a je tak výrazně pod tímto titulem pro Pardubice podepsán.

Aun Schan SuŤij

Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení

Barma zmírnila trest pro opoziční političku Aun Schan Su Ťij, kterou stát zadržuje přes pět let. Nositelku Nobelovy ceny míru přesunuli z věznice do domácího vězení, kde si má odpykat zbytek trestu. Ve čtvrtek to oznámila státní televize, informovala CBC. 

Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu

Kanada se rozhodla k razantnímu kroku v boji proti hospodářské kriminalitě a plánuje zřídit novou, mocnou agenturu pro vyšetřování finančních zločinů. Tento posun přichází v době, kdy sousední Spojené státy pod administrativou Donalda Trumpa svůj přístup k potírání podvodů a praní špinavých peněz naopak oslabují.

