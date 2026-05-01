Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo

Problémy úspěšného filmu Sbormistr pokračují. Další soud totiž potvrdil stopku pro jeho televizní vysílání. Soud konstatoval, že pro tvůrce, kteří se věnují trestným činům inspirovaným skutečnými událostmi, platí zvýšené nároky ve vztahu k obětem trestné činnosti.
Televizní šíření filmu v Česku v březnu zakázal Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením, které znemožnilo vysílání v televizi, konkrétně v České televizi, která snímek koprodukovala.
Kauza se následně přesunula k pražskému městskému soudu, který původní rozhodnutí potvrdil. Informoval o tom deníkBlesk. Nynější rozhodnutí je pravomocné, odvolat se již není možné.
"Odvolací soud nepřehlíží, že jedním z účelů umělecké tvorby je zpracovávat a tematizovat tíživé lidské zkušenosti, což je nepochybně pro jednotlivce i společnost jako celek přínosné. Pokud se však tvůrci filmu rozhodnou věnovat tématu trestných činů, které jsou inspirovány skutečnými událostmi, a to navíc z relativně nedávné doby, klade to na ně zvýšené nároky ve vztahu k obětem této trestné činnosti," konstatoval městský soud.
Sbormistr z dílny režiséra Ondřeje Provazníka měl premiéru loni v létě. Provazník se při psaní scénáře volně inspiroval zejména kauzou sexuálního zneužívání, která v nultých letech vypukla kolem pěveckého sboru Bambini di Praga, a otřásla českou společností.
"V kauze Bambini bylo rozporuplné zejména soudní přelíčení, kde proti sobě stála protichůdná svědectví bývalých sboristek. Tenhle zvláštní fakt byl základním motorem pro můj film. Snažil jsem se pak vytvořit fiktivní příběh, který by kořeny rozdílné interpretace minulosti plasticky ukázal," uvedl dříve filmař, který se podle svých slov inspiroval i dalšími případy.
V hlavních rolích filmu inspirovaném skutečnými událostmi se představili Juraj Loj a debutující herečka Kateřina Falbrová. Natáčení probíhalo v Brně, Praze, Mladé Boleslavi, v Jizerských horách, Orlických horách, v Krkonoších, v Hořovicích, ale také v New Yorku.
Související
Sbormistr (film) , filmy , soudy
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
před 1 hodinou
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
před 2 hodinami
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
před 4 hodinami
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
před 4 hodinami
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
před 5 hodinami
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
před 6 hodinami
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
před 7 hodinami
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
před 8 hodinami
Policie zasahovala u potyčky v ulicích Prahy. V poutech skončilo několik lidí
před 8 hodinami
Rusové píší o českém zákazu pro Fica. Ministerstvo uvedlo věci na pravou míru
před 9 hodinami
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
před 10 hodinami
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
před 11 hodinami
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
před 11 hodinami
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
před 12 hodinami
Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka
před 13 hodinami
Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá
před 13 hodinami
Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení
před 14 hodinami
Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl
před 15 hodinami
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
včera
Zdroj: Libor Novák