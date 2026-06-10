Belfast v plamenech. Po brutálním útoku migranta vyšli naštvaní lidé do ulic, vypukly nepokoje

V Severním Irsku vypukly násilné protiimigrační protesty, které vyvolaly výzvy krajně pravicových aktivistů v reakci na pondělní útok nožem. Dav, v němž se nacházeli maskovaní muži, v úterý večer zapaloval auta i domy a blokoval silnice v Belfastu a jeho okolí. K nepokojům došlo jen několik hodin poté, co k pouličním akcím vyzvali například Elon Musk nebo Tommy Robinson. Demonstranti mimo jiné unesli a zapálili autobus na Newtownards Road ve východním Belfastu, přičemž nad hořícími vozy v dalších čtvrtích musel hlídkovat policejní vrtulník.
Násilnosti propukly krátce poté, co policie obvinila třicetiletého žadatele o azyl ze Súdánu z pokusu o vraždu. Muž byl zadržen v souvislosti s pondělním útokem v severním Belfastu, po němž zůstal jeden člověk v kritickém stavu. Podezřelý má předstoupit před belfastský soud ve středu. Zástupce policejního šéfa Ryan Henderson vyzval veřejnost ke klidu a odpovědnosti a požádal vlivné osobnosti v místních komunitách, aby pomohly situaci uklidnit.
K násilí se vyjádřili také přední političtí představitelé. Severoirská první ministryně Michelle O’Neillová ostře odsoudila chování maskovaných skupin, které podle ní vyhánějí rodiny z domovů, a označila je za zbabělce a rváče. Zároveň varovala veřejnost, aby nepodléhala vlivu sociálních sítí. Poslanec John Finucane popsal události jako hanbyhodné a zdůraznila je i ministryně spravedlnosti Naomi Longová, podle které demonstranti ničí komunity, o jejichž ochraně mluví.
Během nepokojů útočníci odpalovali rachejtle a zapalovali popelnice. V jedné z belfastských ulic skupina vtrhla do domu rodiny z etnické menšiny s tvrzením, že obydlí osvobozuje. Na Shankill Road došlo k vyrabování dvou prodejen s telefony a k zapálení afrického obchodu. Kvůli útokům se musela odstěhovat i jedna africká rodina, která v oblasti žila dvacet let, a ukrajinská dívka musela utéct z domu, kde hořely vchodové dveře.
Protesty menšího rozsahu se odehrály také v Antrimu, Bangoru či Ballymeně. V Londýně se na Parliament Square sešla zhruba šedesátihlavá skupina, která provokovala policii a provolávala protiimigrační hesla. Politici obvinili krajní pravici z podněcování nepokojů, přičemž aktivista Tommy Robinson sdílel video z útoku a svolával protesty po celé zemi. K pouličnímu odporu vyzýval na internetu také miliardář Elon Musk, který sdílel seznam míst pro potenciální demonstrace.
Samotný incident se odehrál v pondělí večer před obytným domem, kde útočník zasadil oběti rány do hlavy, krku a zad. Útočníka se podařilo zastavit kolemjdoucím, z nichž jeden použil hurlingovou hůl. Šéf severoirské policie Jon Boutcher uvedl, že podezřelý přicestoval ze Súdánu přes Paříž a Dublin do Belfastu, kde požádal o azyl. Podle dosavadních informací muž nefiguruje v žádných bezpečnostních databázích a nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický čin.
Násilné události vyvolaly velký strach v přistěhovaleckých komunitách. Súdánští majitelé obchodů v centru Belfastu raději zavřeli své podniky už odpoledne a Islámské centrum v Belfastu zrušilo večerní modlitby s doporučením, aby lidé zůstali doma. Britský premiér Keir Starmer označil pondělní útok za odporný a zdůraznil, že na ulicích nebude tolerovat žádné násilí. Mluvčí strany Reform UK Zia Yusuf v reakci prohlásil, že události jsou důsledkem špatné imigrační politiky, a připomněl plán své strany zakázat víza pro občany ze Súdánu.
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Zdroj: Libor Novák