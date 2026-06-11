Policie v Severním Irsku nasadila proti demonstrantům vodní děla

Policie v Severním Irsku nasadila vodní děla proti výtržníkům během druhé noci protiimigračních protestů. U kruhového objezdu Sandyknowes poblíž Newtownabbey, severně od Belfastu, tak rozehnala dav přibližně tří set lidí, kteří zapálili nákladní vůz a házeli cihly a zápalné lahve. Nepokoje byly hlášeny také z měst Derry a Coleraine, celkově však byly výtržnosti mírnější než v úterý, kdy davy útočily na etnické menšiny v reakci na pondělní útok nožem v severním Belfastu, který si vyžádal jednoho těžce zraněného muže.
Několik dříve avizovaných protestů, včetně shromáždění u belfastské radnice, se ve středu večer vůbec neuskutečnilo a demonstrace před sídlem tamní vlády ve Stormontu přilákala jen několik desítek lidí a proběhla v klidu. Rodina pobodaného muže, Stephena Ogilvieho, násilné protesty odsoudila a vyzvala k ukončení šíření dezinformací. Ve svém prohlášení, které zveřejnila prostřednictvím policie, uvedla, že napadený je ve stabilizovaném stavu, a vyjádřila znechucení nad pouličním násilím s tím, že rodina takové jednání v žádném případě nepodporuje a jedinou cestou vpřed je podle nich pokojný protest.
Mnozí z demonstrantů u kruhového objezdu v Newtownabbey byli oblečeni v tmavém oděvu a měli zakryté tváře, přičemž podle dostupných zpráv plánovali zaútočit na blízký hotel, v němž podle nich bydlí migranti. Účastníci nepokojů rozebírali zahradní ploty, aby je použili jako barikády a štíty, a s pomocí pneumatik, nábytku a popelnic zakládali velké požáry. Do plamenů navíc jeden z mužů navedl dodávku se zařazenou rychlostí, z níž předtím vyskočil, načež se policisté snažili oheň uhasit. Jednomu z přihlížejících, kterého zasáhl letící kámen do hlavy, musela být poskytnuta první pomoc a sanitka ho odvezla do nemocnice, přičemž zásah do hlavy utrpěl i jeden z policistů, jehož zranění by však nemělo být vážné.
Policejní vozy u objezdu opakovaně vysílaly výzvu k okamžitému rozchodu s varováním, že v opačném případě budou bez dalšího upozornění použita vodní děla. Mezi policisty a demonstranty seděla na autobusové zastávce starší žena, která si pouze natáhla kapuci, aby se chránila před vodou, a podle svědků odmítla odejít s tím, že už přežila dřívější severoirský konflikt. Násilí v okolním parku sledovala také skupina diváků, z nichž někteří si situaci natáčeli na telefony, za což jim výtržníci vulgárně vyhrožovali.
Po několikahodinovém patovém stavu policie protestující kolem půl dvanácté v noci rozehnala. Na místě zůstaly ulice poseté cihlami, odpadky, vytrhanou dlažbou ze sousedních příjezdových cest a ohořelými vraky vozidel, přičemž do akce museli nastoupit také hasiči, aby zlikvidovali požár hořícího prázdného domu. Ministři severoirské vlády ve společném prohlášení úterní i středeční nepokoje ostře odsoudili s tím, že šíří strach a ohrožují nevinné životy. Pondělní útok v Belfastu označili za hluboce šokující, ale zdůraznili, že případ je nyní předmětem soudního řízení a spravedlnosti musí být ponechán volný průběh.
Z pokusu o vraždu Stephena Ogilvieho a z neoprávněného držení nože na veřejném prostranství byl obviněn třicetiletý Hadi Alodid z Belfastu. Vládní představitelé ve svém prohlášení doplnili, že strůjci nepokojů se snaží zničit komunity, které podle svých slov údajně chrání, a zneužívají skutečnou bolest, obavy a hněv lidí pro své vlastní zcestné účely.
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Zdroj: Libor Novák