Ukrajinské střely Flamingo pronikly hluboko do ruského vnitrozemí, zasáhly továrnu na drony

Ukrajinské střely s plochou dráhou letu Flamingo FP-5 urazily vzdálenost přesahující 1 000 kilometrů hluboko do ruského vnitrozemí a zasáhly továrnu, která vyrábí klíčové komponenty pro smrtící drony. Útok ve středu potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Cílem této vojenské operace se stal závod Progress ve městě Čeboksary, které je hlavním městem Čuvašské republiky. Právě v tomto komplexu se produkují antény Kometa, s jejichž pomocí dokážou ruské drony a rakety obcházet ukrajinskou protivzdušnou obranu během masivních úderů na napadenou zemi.
Gubernátor Čuvašska Oleg Nikolajev potvrdil, že Čeboksary byly terčem útoku, a oznámil, že na místě jsou tři zranění. Ačkoliv oficiální zdroje přesně nespecifikovaly, které budovy utrpěly škody, nezávislý ruský mediální kanál Astra lokalizoval zásah přímo v areálu závodu Progress, k čemuž využil videozáznamy sdílené místními obyvateli na sociálních sítích. Střela typu Flamingo dokáže unést přibližně tunu výbušnin a v nízkých výškách uletí až 3 000 kilometrů.
Pro továrnu Progress znamenal středeční úder druhý úspěšný zásah v průběhu o něco více než jednoho měsíce. Poté, co ukrajinské síly 5. května zasáhly administrativní budovu podniku, byl celý zbrojní komplex dodatečně chráněn ochrannými sítěmi proti bezpilotním letounům. Volodymyr Zelenskyj ve svém oficiálním prohlášení vyjádřil poděkování ukrajinským ozbrojeným silám za jejich přesnost při operaci namířené proti závodu, který zásobuje okupační armádu součástkami pro drony a rakety.
Antény Kometa vyráběné v Čeboksarech představují pro ukrajinské síly dlouhodobě vážný problém. Jejich vylepšená verze, kterou ruská armáda zavedla na začátku roku 2025, disponuje pokročilými prvky proti rušení, což výrazně oslabilo účinnost dosavadních ukrajinských systémů elektronického boje. Ukrajinští inženýři sice strávili měsíce prací na dešifrování této technologie a hledáním způsobů, jak antény oklamat, avšak přímé zásahy střelami Flamingo mají potenciál zastavit jejich dodávky dříve, než se vůbec dostanou na bojiště.
Výrobní kapacity těchto ukrajinských střel by se navíc mohly v blízké době výrazně zvýšit. Denys Štilierman, spolumajitel a hlavní konstruktér společnosti Fire Point, která střely vyrábí, již dříve uvedl, že vসkladištích mají dostatečné zásoby, ačkoliv přesný počet měsíčně produkovaných kusů specifikovat nechtěl. Zároveň dodal, že díky finanční půjčce od Evropské unie budou tyto střely létat na cíle v nepřetržitém proudu.
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Zdroj: Libor Novák