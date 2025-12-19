V utajené továrně vyrábí Ukrajina ničivou střelu. Flamingo má konkurovat americkému Tomahawku

V utajených prostorách, kam se lze dostat jen se zavázanýma očima a bez mobilního telefonu, buduje Ukrajina základy své budoucí bezpečnosti. Reportéři BBC získali vzácnou možnost nahlédnout do jedné z továren společnosti Fire Point, kde se vyrábí nová pýcha domácího zbrojního průmyslu – řízená střela Flamingo. Tento letoun s plochou dráhou letu má dosah až 3 000 kilometrů a je navržen tak, aby dokázal zasahovat cíle hluboko na ruském území.
Pro Ukrajinu je rozptýlení výroby do skrytých lokalit otázkou přežití, neboť ruská armáda se na podobné provozy zaměřuje přednostně. Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno oznámil, že země je již nyní schopna vyrobit více než polovinu zbraní, které používá na frontě. U dálkových systémů je podíl domácí produkce dokonce téměř stoprocentní, což zemi zbavuje závislosti na omezeních ze strany západních spojenců.
Hlavní technická ředitelka společnosti Fire Point, třiatřicetiletá Iryna Terechová, dříve studovala architekturu, ale dnes pomáhá rozebírat ruskou válečnou mašinerii. Střelu Flamingo, která připomíná bus dlouhý tubus s tryskovým motorem, popisuje jako nástroj k ničení ruského ropného průmyslu. Podle ní jde o zbraň s parametry amerického Tomahawku, jehož dodání Washington opakovaně zamítl.
Strategie Kyjeva je podle velitele speciálních sil Ruslana prostá: oslabit vojenské kapacity a ekonomický potenciál nepřítele. Útoky na rafinérie a muniční sklady už letos ruskou ekonomiku stály přes 21 miliard dolarů. Ačkoli Rusko stále vypouští dvakrát více dronů než Ukrajina, domácí produkce se velmi rychle rozšiřuje a ukrajinské start-upy, jako právě Fire Point, vyrábějí stovky bezpilotních letounů denně.
Důležitým aspektem ukrajinské cesty je snaha o naprostou nezávislost na součástkách z ciziny, zejména z USA a Číny. Terechová přiznává, že vztahy se Spojenými státy jsou jako na horské dráze a země si nemůže dovolit, aby o použití jejích vlastních zbraní rozhodoval někdo v zámoří. Obavy z nespolehlivosti západních spojenců vedou k tomu, že Ukrajina sází na vlastní mozek a taktiku.
Současná mírová jednání vnímá vedení zbrojovky skepticky a označuje je za rozhovory o kapitulaci. Skutečné bezpečnostní záruky podle nich neposkytne žádná smlouva, ale pouze schopnost Ukrajiny vyrábět dostatek vlastních zbraní. Domácí průmysl se tak stal základním pilířem obrany státu v situaci, kdy americká pomoc pod vedením Donalda Trumpa prakticky ustala.
Terechová doufá, že Evropa sleduje tento „krvavý příklad“ a bere si z něj ponaučení. Je přesvědčena, že kdyby jakákoli jiná země čelila podobně masivnímu náporu, byla by již dávno poražena. Odolnost Ukrajiny a její schopnost inovovat v podmínkách neustálého ostřelování tak slouží jako varování i inspirace pro zbytek kontinentu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruselu přímo oslovil belgickou veřejnost a politiky ve snaze rozptýlit jejich obavy z využití zmrazených ruských aktiv. V rozhovoru pro tamní média zdůraznil, že z morálního hlediska je naprosto spravedlivé použít ruské finance k obraně proti útokům, které Rusko vede proti suverénní zemi. Reagoval tak na obavy Belgie z možných právních kroků a žalob ze strany Moskvy, přičemž poznamenal, že „právní hrozby nejsou zdaleka tak děsivé jako situace, kdy vám Rusko stojí přímo na hranicích“.
Zdroj: Libor Novák