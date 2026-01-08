Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem

Prezident Petr Pavel navštíví na začátku přespříštího týdne Vatikán. Hlavu státu doprovodí manželka, hlavním bodem programu bude setkání s papežem Lvem XIV. Pavel jej už loni pozval na návštěvu Česka.
O plánu hlavy státu vyrazit do Vatikánu informoval Pražský hrad ve čtvrtek na webových stránkách. "Oficiální návštěva prezidenta republiky a paní Evy Pavlové u Svatého stolce se uskuteční v pondělí 19. ledna 2026," uvedla prezidentská kancelář.
"Prezidenta republiky a paní Evu Pavlovou přijme Jeho Svatost papež Lev XIV., jednání je naplánováno rovněž s Jeho Eminencí Pietrem kardinálem Parolinem, státním sekretářem," dodali spolupracovníci hlavy státu.
Pavel loni v květnu poblahopřál papeži ke zvolení za nejvyššího představitele katolické církve. "Věřím, že pod Vaším vedením bude Svatý stolec jedním z morálních majáků dnešního světa, šířící světlo naděje, spravedlnosti, solidarity a lásky ke všem lidem. Jsem přesvědčen, že se Váš hlas stane silným zastáncem těch, kdo čelí útlaku, bezpráví a utrpení způsobenému nespravedlivou agresí," vzkázal prezident do Vatikánu.
Telegram obsahoval i pozvánku k budoucí návštěvě Česka. "Vaše Svatosti, přeji Vám ve Vaší službě hodně sil, moudrosti a odvahy. Doufám, že v budoucnu bude příležitost setkat se také osobně, rád bych Vás proto pozval k návštěvě České republiky," dodala hlava státu.
Lev XIV. je nejvyšším představeným katolické církve od loňského května, kdy nahradil zesnulého papeže Františka.
