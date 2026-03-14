Počasí o víkendu rozdělí Českou republiku napůl

Víkendové počasí přinese do Česka výrazné rozdíly mezi východem a západem území, přičemž sobota bude pocitově mnohem teplejší než neděle. Během sobotního dne očekávají meteorologové převážně oblačno až zataženo. Morava a Slezsko si však zpočátku užijí polojasnou až jasnou oblohu, než se i zde začne během odpoledne projevovat přibývání oblačnosti.
Teploty v sobotu vystoupají na příjemných 12 až 16 °C, přičemž na Moravě a ve Slezsku může být až 18 °C. Na horách v nadmořské výšce kolem 1000 metrů se bude teplota pohybovat kolem 8 °C. Večer se na západě Čech začnou místy objevovat přeháňky, které se v polohách nad 1000 metrů změní ve sněhové.
Pozor by si měli dát obyvatelé větrných oblastí, zejména na východě území. Během soboty bude foukat čerstvý jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 5 až 10 m/s s nárazy kolem 55 km/h. Na horách může vítr v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km/h, zatímco v západní polovině Čech bude situace klidnější se slabým větrem do 4 m/s.
Rozptylové podmínky budou v sobotu velmi dobré, pouze v západní části Čech mohou být zpočátku místy mírně nepříznivé. Tlak vzduchu bude nejprve slabě klesat, ale během odpoledních hodin začne opět mírně stoupat. Celkově bude sobota dynamickým dnem s proměnlivou oblačností i větrnou aktivitou.
V neděli se charakter počasí změní a obloha zůstane po většinu dne oblačná až zatažená. Pouze na východě republiky se zpočátku může objevit polojasno. V Čechách se na mnoha místech přidá občasný déšť, který bude v polohách nad 1200 metrů přecházet ve sněžení. Na západě Čech se sněhové vločky mohou zpočátku objevit už od výšky 700 metrů.
Teplotní rozdíly v neděli budou velmi citelné. Zatímco v Čechách se denní maxima udrží jen mezi 5 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, mezi 10 až 15 °C. Na severovýchodě území mohou teploty ojediněle vystoupat až k 17 °C. Noční teploty klesnou na 8 až 4 °C, na západě Čech až ke 2 °C.
Srážek v neděli nebude velké množství, předpokládá se úhrn mezi 0 až 7 mm. Na Moravě a ve Slezsku bude pršet jen ojediněle, a to především v horských oblastech. Co se týče sněhové pokrývky, v polohách nad 800 metrů v Čechách může napadnout do 3 cm nového sněhu.
Vítr v neděli oproti sobotě zeslábne na mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s. Na východě území bude zpočátku ještě foukat vítr jihovýchodní. Neděle tak uzavře víkend v chladnějším a deštivějším duchu, zejména v Čechách.
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden setkají na Pražském hradě, informovali spolupracovníci hlavy státu. Politici spolu budou řešit například státní rozpočet či zahraniční cesty.
Zdroj: Jan Hrabě