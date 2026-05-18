Počasí může nabídnout i letní teploty, ukazuje předpověď na celý týden

Jan Hrabě

18. května 2026 7:00

Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bouřky i letní teploty by mohl nabídnout právě začínající týden. Počasí se v jeho průběhu bude pomalu zlepšovat. Zejména se má pozvolna oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Dnes se očekává polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přeháňky. "Trochu jiné počasí přepokládá předpověď na východě a severovýchodě republiky, kde se ještě zpočátku počítá se zvětšenou oblačností a doznívajícím deštěm," uvedli meteorologové. 

Od úterý do pátku bude mít počasí poměrně výrazný denní chod. Přes den bude nejčastěji oblačno, místy dojde k přeháňkám. Ojediněle může i zabouřit. Přes noc, ráno a večer má být oblačnosti méně. 

"Rána budou v těchto dnech teplejší než to pondělní, s minimy kolem 7 °C, postupně kolem 10 °C. Maxima by se měla pohybovat nejčastěji kolem 20 °C," sdělil hydrometeorologický ústav.

Nejistota předpovědi roste ke konci týdne. Nejpravděpodobněji se zatím jeví varianta, že se nad severozápadní Evropou bude nacházet tlaková výše a do střední Evropy bude zasahovat pouze její okraj.

"To by přálo vzniku místních přeháněk, popřípadě bouřek, přičemž pravděpodobnost jejich výskytu by byla nejvyšší ve východních částech republiky. Oproti pracovnímu týdnu by se také mělo oteplit a závěr týdne by mohl ojediněle přinést i letní teploty," dodali experti. 

Ledoví muži a poslední záchvěv zimy. Na horách opět bylo až 10 centimetrů sněhu

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

