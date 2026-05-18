Bouřky i letní teploty by mohl nabídnout právě začínající týden. Počasí se v jeho průběhu bude pomalu zlepšovat. Zejména se má pozvolna oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes se očekává polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přeháňky. "Trochu jiné počasí přepokládá předpověď na východě a severovýchodě republiky, kde se ještě zpočátku počítá se zvětšenou oblačností a doznívajícím deštěm," uvedli meteorologové.
Od úterý do pátku bude mít počasí poměrně výrazný denní chod. Přes den bude nejčastěji oblačno, místy dojde k přeháňkám. Ojediněle může i zabouřit. Přes noc, ráno a večer má být oblačnosti méně.
"Rána budou v těchto dnech teplejší než to pondělní, s minimy kolem 7 °C, postupně kolem 10 °C. Maxima by se měla pohybovat nejčastěji kolem 20 °C," sdělil hydrometeorologický ústav.
Nejistota předpovědi roste ke konci týdne. Nejpravděpodobněji se zatím jeví varianta, že se nad severozápadní Evropou bude nacházet tlaková výše a do střední Evropy bude zasahovat pouze její okraj.
"To by přálo vzniku místních přeháněk, popřípadě bouřek, přičemž pravděpodobnost jejich výskytu by byla nejvyšší ve východních částech republiky. Oproti pracovnímu týdnu by se také mělo oteplit a závěr týdne by mohl ojediněle přinést i letní teploty," dodali experti.
Související
Ledoví muži a poslední záchvěv zimy. Na horách opět bylo až 10 centimetrů sněhu
Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu
Aktuálně se děje
před 5 minutami
SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci
před 56 minutami
Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO
před 1 hodinou
Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump
před 3 hodinami
Počasí může nabídnout i letní teploty, ukazuje předpověď na celý týden
včera
Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí
Aktualizováno včera
WHO reaguje na epidemii eboly v Africe. Z DR Kongo se rozšířila do Ugandy
včera
Policie řeší neuvěřitelný podvod. Žena uvěřila, že jí píše slavný zpěvák
včera
Moravec spustí nový projekt. Natáčet se má na Výstavišti
včera
Zelenskyj se jménem Ukrajiny hrdě přihlásil k nočnímu útoku na Moskvu
včera
Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli
včera
První Čech zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest před 35 lety
včera
Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy
včera
Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii
včera
Ledoví muži a poslední záchvěv zimy. Na horách opět bylo až 10 centimetrů sněhu
včera
Doporučení, připomínky i výtky. Klempíř se zákonem o ČT na řadě míst narazil
včera
Hantavirus se potvrdil u dalšího člověka z paluby MV Hondius
včera
Experti úspěšně zachránili lebku svaté Zdislavy, oznámila policie
včera
Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže
včera
Ukrajinci v noci útočili na Moskvu. Zemřeli nejméně tři lidé
včera
Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby
Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec.
Zdroj: Lucie Podzimková