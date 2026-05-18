Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.
Podle vyjádření zástupce námořních sil se incident odehrál na moři nedaleko pobřeží Oděské oblasti. Zásah plavidla kamikadze dronem potvrdily ukrajinské úřady v ranních hodinách. Celá situace vyvolala značnou pozornost kvůli státní příslušnosti posádky napadené lodi.
Mluvčí námořnictva Dmytro Pletenčuk se pozastavil nad tím, co ruské velení k tomuto kroku vedlo. Ve svém komentáři vyjádřil údiv nad rozhodnutím zasáhnout čínské plavidlo v ukrajinských výsostných vodách. Podle jeho slov se jedná o neobvyklý a nový prvek v dosavadním průběhu konfliktu v černomořské oblasti.
Záchranné složky a vojenské úřady potvrdily, že samotný incident se obešel bez obětí na životech. Nikdo z přítomných osob na palubě neutrpěl žádná zranění. Pletenčuk situaci komentoval s ironickou narážkou na historické fráze o tragických omylech z dob Sovětského svazu. „Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ zeptal se.
Ukrajinské námořnictvo později zveřejnilo upřesňující podrobnosti o identitě zasaženého plavidla. Podle aktualizované zprávy nese loď název KSL DEYANG. Vlastníkem tohoto konkrétního plavidla je severokorejská společnost.
Loď se v době útoku plavila pod vlajkou Marshallových ostrovů. Klíčovým faktorem celého incidentu je složení posádky, kterou tvoří občané Čínské lidové republiky. To potvrzuje vazby plavidla na asijský region, přestože formálně využívá takzvanou pohodlnou vlajku.
Ruská armáda útočí na civilní lodě v Černém moři, které směřují do ukrajinských přístavů nebo z nich vyplouvají, poměrně pravidelně. Tyto operace jsou součástí snahy o narušení námořního obchodu Ukrajiny. K podobným incidentům dochází v oblasti Oděsy opakovaně.
Příkladem z nedávné doby je útok z rána 5. května, kdy okupační síly provedly dronový nálet na přístav v Oděse. Při tomto úderu bylo poškozeno civilní zahraniční plavidlo plující pod vlajkou Cookových ostrovů. Ruské drony zasáhly také balkové plavidlo mířící do jednoho z přístavů v širším okolí Oděsy.
Předchozí údery cílily rovněž na samotnou přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti. Tehdy bylo zasaženo civilní plavidlo pod vlajkou Libérie, které se pohybovalo v ukrajinském námořním koridoru a směřovalo do přístavu za účelem naložení kukuřice. Během vyhlášeného leteckého poplachu dron loď zasáhl a způsobil jí materiální škody.
K dalšímu poškození zahraničního plavidla ruským bezpilotním letounem došlo již dříve při jeho vyplouvání z přístavu Čornomorsk v Oděské oblasti. Tento konkrétní útok vedl ke zranění několika členů posádky. Další incident se odehrál v noci ze 13. na 14. dubna ve městě Izmajil, kde ruský úder poškodil civilní loď pod panamskou vlajkou spolu s přístavní strukturou.
„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?" Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi
