„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Libor Novák

18. května 2026 10:58

Lodní doprava, ilustrační foto
Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

Podle vyjádření zástupce námořních sil se incident odehrál na moři nedaleko pobřeží Oděské oblasti. Zásah plavidla kamikadze dronem potvrdily ukrajinské úřady v ranních hodinách. Celá situace vyvolala značnou pozornost kvůli státní příslušnosti posádky napadené lodi.

Mluvčí námořnictva Dmytro Pletenčuk se pozastavil nad tím, co ruské velení k tomuto kroku vedlo. Ve svém komentáři vyjádřil údiv nad rozhodnutím zasáhnout čínské plavidlo v ukrajinských výsostných vodách. Podle jeho slov se jedná o neobvyklý a nový prvek v dosavadním průběhu konfliktu v černomořské oblasti.

Záchranné složky a vojenské úřady potvrdily, že samotný incident se obešel bez obětí na životech. Nikdo z přítomných osob na palubě neutrpěl žádná zranění. Pletenčuk situaci komentoval s ironickou narážkou na historické fráze o tragických omylech z dob Sovětského svazu. „Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ zeptal se.

Ukrajinské námořnictvo později zveřejnilo upřesňující podrobnosti o identitě zasaženého plavidla. Podle aktualizované zprávy nese loď název KSL DEYANG. Vlastníkem tohoto konkrétního plavidla je severokorejská společnost.

Loď se v době útoku plavila pod vlajkou Marshallových ostrovů. Klíčovým faktorem celého incidentu je složení posádky, kterou tvoří občané Čínské lidové republiky. To potvrzuje vazby plavidla na asijský region, přestože formálně využívá takzvanou pohodlnou vlajku.

Ruská armáda útočí na civilní lodě v Černém moři, které směřují do ukrajinských přístavů nebo z nich vyplouvají, poměrně pravidelně. Tyto operace jsou součástí snahy o narušení námořního obchodu Ukrajiny. K podobným incidentům dochází v oblasti Oděsy opakovaně.

Příkladem z nedávné doby je útok z rána 5. května, kdy okupační síly provedly dronový nálet na přístav v Oděse. Při tomto úderu bylo poškozeno civilní zahraniční plavidlo plující pod vlajkou Cookových ostrovů. Ruské drony zasáhly také balkové plavidlo mířící do jednoho z přístavů v širším okolí Oděsy.

Předchozí údery cílily rovněž na samotnou přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti. Tehdy bylo zasaženo civilní plavidlo pod vlajkou Libérie, které se pohybovalo v ukrajinském námořním koridoru a směřovalo do přístavu za účelem naložení kukuřice. Během vyhlášeného leteckého poplachu dron loď zasáhl a způsobil jí materiální škody.

K dalšímu poškození zahraničního plavidla ruským bezpilotním letounem došlo již dříve při jeho vyplouvání z přístavu Čornomorsk v Oděské oblasti. Tento konkrétní útok vedl ke zranění několika členů posádky. Další incident se odehrál v noci ze 13. na 14. dubna ve městě Izmajil, kde ruský úder poškodil civilní loď pod panamskou vlajkou spolu s přístavní strukturou. 

před 2 hodinami

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Související

Více souvisejících

Rusko lodní doprava

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Lodní doprava, ilustrační foto

„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

před 1 hodinou

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

před 2 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

před 3 hodinami

Donald Trump

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

před 4 hodinami

včera

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

včera

včera

včera

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

včera

včera

včera

včera

včera

Eurovision Song Contest (Photo by: Thomas Hanses)

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

včera

Ukrajinci v noci útočili na Moskvu. Zemřeli nejméně tři lidé

Rusko se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého ukrajinského dronového útoku. Tři lidé přišli o život, více než 15 osob utrpělo zranění. Bezpilotní stroje cílily také na klíčové infrastrukturní stavby. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy