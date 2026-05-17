Ledoví muži a poslední záchvěv zimy. Na horách opět bylo až 10 centimetrů sněhu

Jan Hrabě

17. května 2026 14:41

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Jsme sice v polovině května, ale jeho součástí je každoročně takzvaný týden ledových mužů. Ochlazení se dostavilo i letos, na horách ho doprovodilo sněžení. Na hřebenech se sníh udržel i několik dní, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Sníh se od úterý do soboty postupně objevil ve všech nejvyšších pohraničních horách v Česku. Přibližně osm centimetrů bílé pokrývky se v pátek odpoledne nacházelo na Sněžce. V sobotu zavládlo zimní počasí na severovýchodě Šumavy i na hřebenech Jeseníků. 

"Asi nejzajímavější situace nastala v sobotu na Šumavě v oblasti Boubína, kde podle čidla automatického sněhoměru, ale i podle dokumentace našich spolupracovníků, leželo kolem poledne skoro 10 cm nového mokrého sněhu," uvedli meteorologové na facebooku. 

Experti už další podobnou epizodu neočekávají. "S největší pravděpodobností byl toto již opravdu poslední výraznější záchvěv zimy a po zítřejším ještě poměrně chladném ránu se už bude v dalších dnech postupně oteplovat," dodali. 

Podle předpovědi se v příštím týdnu očekává pozvolný růst nejvyšších odpoledních teplot. Během dalšího víkendu by maxima měla vyšplhat až na 25 stupňů. Ojediněle se opět mohou vyskytnout i bouřky. 

Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

Záchytka jako český vynález. První protialkoholní stanice se otevřela před 75 lety

Protialkoholní záchytné stanice slaví 75 let. Dne 15. května roku 1951 byla uvedena v provoz první „záchytka“ na světě, a to v Praze u Apolináře.

