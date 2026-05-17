Jsme sice v polovině května, ale jeho součástí je každoročně takzvaný týden ledových mužů. Ochlazení se dostavilo i letos, na horách ho doprovodilo sněžení. Na hřebenech se sníh udržel i několik dní, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sníh se od úterý do soboty postupně objevil ve všech nejvyšších pohraničních horách v Česku. Přibližně osm centimetrů bílé pokrývky se v pátek odpoledne nacházelo na Sněžce. V sobotu zavládlo zimní počasí na severovýchodě Šumavy i na hřebenech Jeseníků.
"Asi nejzajímavější situace nastala v sobotu na Šumavě v oblasti Boubína, kde podle čidla automatického sněhoměru, ale i podle dokumentace našich spolupracovníků, leželo kolem poledne skoro 10 cm nového mokrého sněhu," uvedli meteorologové na facebooku.
Experti už další podobnou epizodu neočekávají. "S největší pravděpodobností byl toto již opravdu poslední výraznější záchvěv zimy a po zítřejším ještě poměrně chladném ránu se už bude v dalších dnech postupně oteplovat," dodali.
Podle předpovědi se v příštím týdnu očekává pozvolný růst nejvyšších odpoledních teplot. Během dalšího víkendu by maxima měla vyšplhat až na 25 stupňů. Ojediněle se opět mohou vyskytnout i bouřky.
Související
Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu
Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Pošta zavírá několik partnerských pošt. Kontrola odhalila vážné problémy
před 51 minutami
Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii
před 1 hodinou
Ledoví muži a poslední záchvěv zimy. Na horách opět bylo až 10 centimetrů sněhu
před 2 hodinami
Doporučení, připomínky i výtky. Klempíř se zákonem o ČT na řadě míst narazil
před 3 hodinami
Hantavirus se potvrdil u dalšího člověka z paluby MV Hondius
před 4 hodinami
Experti úspěšně zachránili lebku svaté Zdislavy, oznámila policie
před 4 hodinami
WHO reaguje na epidemii eboly v Africe. Z DR Kongo se rozšířila do Ugandy
před 5 hodinami
Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže
před 6 hodinami
Ukrajinci v noci útočili na Moskvu. Zemřeli nejméně tři lidé
před 7 hodinami
Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby
před 7 hodinami
Policie zasahovala v Chomutově. Muž se zbraní se procházel po městě
před 9 hodinami
Víkendové počasí bude za týden jiné, vyplývá z výhledu
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení
včera
Poslední sbohem pro Oskara Petra. Rozloučit se přišli slavní hudebníci
včera
Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku
včera
Počasí nenaplní předpoklady. Meteorologové zrušili platnou výstrahu
včera
Zloděj lebky svaté Zdislavy dal soudu slib. Relikvii vnímal jako reklamní poutač
včera
Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií
včera
Smutní i Karel III. Na královské jezdecké show zemřel voják
včera
Záchytka jako český vynález. První protialkoholní stanice se otevřela před 75 lety
Protialkoholní záchytné stanice slaví 75 let. Dne 15. května roku 1951 byla uvedena v provoz první „záchytka“ na světě, a to v Praze u Apolináře.
Zdroj: Lucie Žáková