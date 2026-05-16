Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.
Úvod duelu Slováků s Nory ale ještě nikterak nenasvědčoval tomu, že by snad měli mít se svým soupeřem Slováci problémy. Byli to právě Oszághovi svěřenci, kteří vstoupili do tohoto duelu aktivně až z toho bylo po devíti minutách hry vedení 1:0. O to se tehdy postaral Kristián Pospíšil, jenž takto úspěšně zakončil bratrskou spolupráci, když mu nahrál jeho bratr Martin. Slováci možná pak čekali, že od té doby budou vládnout zápasu, jenomže Seveřané se vůbec nevzdávali a gólman Samuel Hlavaj tak musel být stále v pozoru.
Slovákům se nedařilo hubený náskok zvýšit tak, aby dostali více pohody na své hokejky. Což je tak mohlo mrzet poté, co v závěru druhé třetiny Norové zničehonic vyrovnali. Hned po vhazování v útočném pásmu tehdy vyslal ukrytou střelu Koblar a že byla skutečně ukrytá, to se poznalo tak, že Hlavaj byl překvapen, že má puk za zády.
A tak se střelcem slovenské rozhodující branky stal ve 49. minutě Hrivík. Na slovenském vedení 2:1 se pak už nic nezměnilo, jakkoli se Norové snažili, ale na gólmana Hlavaje si nepřišli. Především jemu museli Slováci poděkovat, že jim udržel tři body. Skóre se pak nezměnilo ani přes závěrečnou norskou hru bez brankáře, navzdory tomu, že puk v prázdné norské brance skončil. Stalo se ale tak po slovenském ofsajdu.
Britové sahali po zdramatizování, nakonec ale Rakušané jejich návrat do zápasu odmítli
Když se psala 10. minuta zápasu curyšské skupiny A mezi Rakouskem a Velkou Británií, málokdo tehdy věřil, že by se mohlo v následujících minutách o něco hrát. Vždyť právě tehdy po trefách Nissnera, Schneidera a Hubera vedli naši jižní sousedé už 3:0. Čekalo se tak, že Rakušané už úvodní dvacetiminutovku v pohodě dohrají, jenže Britům se ještě v první třetině podařilo dát v rozmezí 37 vteřin dvě branky. Postarali se o ně postupně Clements a Kirk a tak v 17. minutě už to byl zase o něco jiný zápas.
Přestože se ostrované snažili ve druhé třetině o vyrovnání, nedosáhli na něj, neboť Rakušany tehdy podržel gólman Kickert. Naopak Rakousko si vzalo zpět svůj náskok, když na 4:2 zvýšil Schneider, jenž zakončil úspěšně akci dva na jednoho. Pátou branku Rakušanů pak vstřelil ve 34. minutě Wallner, jemuž se tak konečně podařilo překonat brankáře Robsona. Ten totiž v této části hry předváděl fantastické zákroky, prostřednictvím kterých doháněl Rakušany k šílenství.
Ve zbytku zápasu, který už se pak jen dohrával, mohl zvýšit na 6:2 Nissner, ale ten tentokrát trefil jen horní tyčku. Skóre zápasu se tak již do závěrečné sirény nezměnilo.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (16.5.2026):
Skupina A (Curych):
Velká Británie – Rakousko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 16. Clements (Perlini, J. Hazeldine), 17. Kirk (C. Neilson, Halbert) – 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kohlmüller (Něm.) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7974
Británie: Robson – Richardson, Halbert, J. Hazeldine, Tetlow, Steele, T. Brown, Clements, Jenion – Kirk, C. Neilson, Dowd – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Hopkins, Davies, Shudra. Trenér: Russell
Rakousko: Kickert – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader
Skupina B (Fribourg):
Slovensko – Norsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) – 40. Koblar (Bakke Olsen). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) – Hautamäki, Niittylä (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4711
Slovensko: Hlavaj – Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Faško-Rudáš, Hrivík, Liška – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Országh
Norsko: Normann – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen
Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií
Letošní hokejový světový šampionát ve Švýcarsku má za sebou první zápasy. V rámci „české" skupiny B se utkaly hned na úvod těžké váhy světového hokeje Kanada a Švédsko. Tento duel nabídl na úvod turnaje nebývalou přestřelku a zajímavý hokej, během kterého favorit ze zámoří dvakrát ztratil vedení a během kterého úvodní dvě třetiny patřily vždy jinému týmu, nakonec zvládla lépe Kanada. Ta dospěla k výhře 5:3, tedy ke stejnému výsledku, k jakému oba soupeři dospěli i v základní skupině na loňském MS. V úvodním zápase curyšské skupiny A pak Finové i díky dvěma využitým přesilovkám vyhráli nad Německem 3:1.
