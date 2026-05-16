Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

David Holub

16. května 2026 17:32

Slovenští fanoušci, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

Úvod duelu Slováků s Nory ale ještě nikterak nenasvědčoval tomu, že by snad měli mít se svým soupeřem Slováci problémy. Byli to právě Oszághovi svěřenci, kteří vstoupili do tohoto duelu aktivně až z toho bylo po devíti minutách hry vedení 1:0. O to se tehdy postaral Kristián Pospíšil, jenž takto úspěšně zakončil bratrskou spolupráci, když mu nahrál jeho bratr Martin. Slováci možná pak čekali, že od té doby budou vládnout zápasu, jenomže Seveřané se vůbec nevzdávali a gólman Samuel Hlavaj tak musel být stále v pozoru.

Slovákům se nedařilo hubený náskok zvýšit tak, aby dostali více pohody na své hokejky. Což je tak mohlo mrzet poté, co v závěru druhé třetiny Norové zničehonic vyrovnali. Hned po vhazování v útočném pásmu tehdy vyslal ukrytou střelu Koblar a že byla skutečně ukrytá, to se poznalo tak, že Hlavaj byl překvapen, že má puk za zády.

A tak se střelcem slovenské rozhodující branky stal ve 49. minutě Hrivík. Na slovenském vedení 2:1 se pak už nic nezměnilo, jakkoli se Norové snažili, ale na gólmana Hlavaje si nepřišli. Především jemu museli Slováci poděkovat, že jim udržel tři body. Skóre se pak nezměnilo ani přes závěrečnou norskou hru bez brankáře, navzdory tomu, že puk v prázdné norské brance skončil. Stalo se ale tak po slovenském ofsajdu. 

Britové sahali po zdramatizování, nakonec ale Rakušané jejich návrat do zápasu odmítli

Když se psala 10. minuta zápasu curyšské skupiny A mezi Rakouskem a Velkou Británií, málokdo tehdy věřil, že by se mohlo v následujících minutách o něco hrát. Vždyť právě tehdy po trefách Nissnera, Schneidera a Hubera vedli naši jižní sousedé už 3:0. Čekalo se tak, že Rakušané už úvodní dvacetiminutovku v pohodě dohrají, jenže Britům se ještě v první třetině podařilo dát v rozmezí 37 vteřin dvě branky. Postarali se o ně postupně Clements a Kirk a tak v 17. minutě už to byl zase o něco jiný zápas.

Přestože se ostrované snažili ve druhé třetině o vyrovnání, nedosáhli na něj, neboť Rakušany tehdy podržel gólman Kickert. Naopak Rakousko si vzalo zpět svůj náskok, když na 4:2 zvýšil Schneider, jenž zakončil úspěšně akci dva na jednoho. Pátou branku Rakušanů pak vstřelil ve 34. minutě Wallner, jemuž se tak konečně podařilo překonat brankáře Robsona. Ten totiž v této části hry předváděl fantastické zákroky, prostřednictvím kterých doháněl Rakušany k šílenství.

Ve zbytku zápasu, který už se pak jen dohrával, mohl zvýšit na 6:2 Nissner, ale ten tentokrát trefil jen horní tyčku. Skóre zápasu se tak již do závěrečné sirény nezměnilo.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (16.5.2026):

Skupina A (Curych):

Velká Británie – Rakousko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Clements (Perlini, J. Hazeldine), 17. Kirk (C. Neilson, Halbert) – 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kohlmüller (Něm.) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7974

Británie: Robson – Richardson, Halbert, J. Hazeldine, Tetlow, Steele, T. Brown, Clements, Jenion – Kirk, C. Neilson, Dowd – L. Neilson, Perlini, Waller – Curran, Betteridge, Lachowicz – Hopkins, Davies, Shudra. Trenér: Russell

Rakousko: Kickert – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader

Skupina B (Fribourg):

Slovensko – Norsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) – 40. Koblar (Bakke Olsen). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) – Hautamäki, Niittylä (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4711

Slovensko: Hlavaj – Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič – Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Faško-Rudáš, Hrivík, Liška – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik. Trenér: Országh

Norsko: Normann – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen

14. května 2026 20:21

Slavia typicky českým přehlížením vrazila fotbalu dýku do zad. A ani disciplinárka nepomohla

Lukáš Dostál během oslav po výhře na MS 2024.

Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.
Ilustrační fotografie.

Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.

Raúl Castro

Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

Andrej Babiš

Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve Strakově akademii zúčastnil odborné konference, která se zaměřila na aktuální demografický vývoj v Česku a možnosti jeho řešení. Diskuse odborníků, zástupců veřejné správy i dalších institucí nabídla komplexní pohled na příčiny nízké porodnosti i na opatření, která mohou vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin.

Pražský Hrad

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.

Češi na MS v hokeji

MS v hokeji: Česko vyhrálo svůj první zápas proti Dánsku 4:1

V pátek začalo ve švýcarských městech Curych a Fribourg již 89. mistrovství světa v hokeji a hned v jeho první hrací den nastupují do svého úvodního zápasu na turnaji i čeští hokejoví reprezentanti v čele s kapitánem Romanem Červenkou a jeho asistenty Filipem Hronkem a Lukášem Sedlákem. V prvním utkání skupiny B ve Fribourgu s Dánskem Češi zabodovali a zvítězili 4:1.

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování". Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.

Hotel, ilustrační foto

Majitelé amerických hotelů jsou v rozpacích. Před mistrovstvím světa ve fotbale zůstávají poloprázdné

Majitelé amerických hotelů očekávali v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale obrovský rozmach, realita je však zatím pro pohostinský průmysl zklamáním. Ačkoli jsou ulice hostitelských měst jako Kansas City, Houston, Miami nebo New York plné billboardů a obchodů s tematickým zbožím, rezervační systémy ubytovacích zařízení velký nápor neukazují. Podle oborové asociace hlásí většina hotelů v dějištích šampionátu nižší obsazenost než ve stejném období loňského roku.

MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru

Letošní hokejový světový šampionát ve Švýcarsku má za sebou první zápasy. V rámci „české" skupiny B se utkaly hned na úvod těžké váhy světového hokeje Kanada a Švédsko. Tento duel nabídl na úvod turnaje nebývalou přestřelku a zajímavý hokej, během kterého favorit ze zámoří dvakrát ztratil vedení a během kterého úvodní dvě třetiny patřily vždy jinému týmu, nakonec zvládla lépe Kanada. Ta dospěla k výhře 5:3, tedy ke stejnému výsledku, k jakému oba soupeři dospěli i v základní skupině na loňském MS. V úvodním zápase curyšské skupiny A pak Finové i díky dvěma využitým přesilovkám vyhráli nad Německem 3:1.

