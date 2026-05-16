Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.
V pondělí bude počasí u nás pod vlivem převažující oblačné oblohy. Ráno se sice místy ukáže polojasno, avšak během dne musíme počítat s ojedinělými přeháňkami, přičemž na východě území bude zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. V noci teploty klesnou na 5 až 1 °C, kvůli čemuž se místy objevit i přízemní mrazíky, pouze na východě zůstane tepleji kolem 6 °C. Přes den rtuť teploměru vystoupí na příjemných 16 až 20 °C a foukat bude jen slabý proměnlivý vítr o rychlosti 1 až 4 m/s.
V úterý bude na našem území rovněž převládat oblačná obloha, ke které se místy přidají přeháňky a výjimečně se mohou vytvořit také bouřky. Během dne se však přechodně může ukázat i polojasná obloha. Noční teploty se udrží v rozmezí 9 až 5 °C a nejvyšší denní teploty se dočkají mírného vzestupu na 17 až 21 °C. Vítr zůstane slabý proměnlivý nebo severozápadní s rychlostí do 4 m/s.
Ve středu bude charakter počasí velmi podobný předchozímu dni, takže nadále musíme počítat s převažující oblačností. Na většině území se místy vyskytnou přeháňky, které ojediněle doprovodí i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 6 °C. Přes den se vzduch prohřeje na 18 až 22 °C za doprovodu slabého proměnlivého větru nebo větru západních směrů o rychlosti 1 až 4 m/s.
Ve druhé polovině týdne, konkrétně od čtvrtka do soboty, se dočkáme znatelného zlepšení a přílivu teplejšího vzduchu. Na obloze bude převažovat polojasno, i když během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou místy a později již jen ojediněle objevit přeháňky nebo výjimečné bouřky. Noční teploty zůstanou stabilní mezi 11 až 6 °C, ale nejvyšší denní teploty v těchto dnech vystoupají na letních 20 až 25 °C.
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty
Ukrajinský velvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran ostře reagoval na prohlášení slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče. Podle vyjádření diplomata představuje ministr svými absurdními výroky na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přímou hrozbu pro ukrajinsko-slovenské vztahy. Reakce ze strany Kyjeva přišla poté, co slovenský vládní činitel zveřejnil video na sociální síti, kde se opřel do nejvyšších představitelů sousedního státu.
