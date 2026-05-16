Američané zlikvidovali teroristu z Islámského státu. Byl prý druhý nejmocnější

Američané podnikli další úspěšnou vojenskou operaci v zahraničí. Podle prezidenta Donalda Trumpa v Nigérii zlikvidovali druhého nejmocnějšího muže Islámského státu. Na akci se podílela také nigerijská armáda.
Trump o operaci, kterou sám nařídil, informoval na sociální síti Truth Social. "Statečné americké jednotky a nigerijské ozbrojené složky bezchybně provedly pečlivě naplánovanou a velmi komplexní misi k eliminaci nejaktivnějšího teroristy na světě," uvedl americký prezident.
"Abu-Bilal al-Minuki, druhý muž globálního vedení ISIS, si myslel, že se schová v Africe, ale netušil, že máme zdroje, které nás neustále informují, co dělá," sdělil šéf Bílého domu. "Už nebude terorizovat lidi v Africe a pomáhat plánovat operace proti Američanům," vzkázal Trump.
Operační schopnost Islámského státu podle amerického prezidenta značně utrpěla. Bílý dům zároveň poděkoval nigerijské vládě za spolupráci při plánování operace.
Likvidaci teroristy potvrdil i nigerijský prezident Bola Tinubu, který v prohlášení uvedl, že al-Minuki zemřel s několika spolubojovníky během úderu proti jeho sídlu. Podle nigerijské armády mohla operace proběhnout díky nedávno uzavřené spolupráci se Spojenými státy.
Islámský stát je v posledních letech výrazně slabší, než býval. Američany podporovaná aliance syrských bojovníků již v roce 2019 dobyla poslední baštu IS v Sýrii. Teroristická skupina ale funguje nadále a podniká sporadické útoky. Podle OSN se například v Sýrii a Iráku stále nachází pět až sedm tisíc teroristů, kteří se hlásí k IS.
