Německo kvůli migraci odmítá zrušit kontroly na hranicích

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt během čtvrtečního zasedání ministrů vnitra v Lucemburku odmítl výzvu Evropské komise, aby Německo zrušil stávající kontroly na svých vnitřních hranicích.
Evropská komise argumentuje tím, že díky rozsáhlým unijním reformám migrační politiky již tyto kontroly nejsou zapotřebí. Evropská unie se totiž dohodla na opatřeních, která mají posílit kontrolu nad lidmi přicházejícími do bloku, včetně přísnějších prověřovacích postupů a větší podpory pro nejvíce zatížené tranzitní státy, přičemž tato nová pravidla začnou platit již příští týden.
V současné době uplatňuje kontroly na vnitřních hranicích deset zemí schengenského prostoru, z nichž sedm zdůvodňuje tato opatření právě migrační krizí. Evropská komise začátkem týdne oficiálně vyzvala Rakousko, Dánsko, Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Slovinsko, Švédsko a také nečlenský stát Norsko k postupnému odbourávání těchto bariér.
Jedinou výjimkou se stalo Polsko, které komise k rozvolnění režimu nevyzvala. Podle eurokomisaře pro migraci Magnuse Brunnera čísla nelegální migrace klesají, vnější hranice jsou lépe chráněny a nastal správný čas pro návrat k plnohodnotnému fungování schengenského prostoru, který označil za jeden z největších úspěchů unie.
Německo však trvá na tom, že jeho hraniční opatření jsou vysoce efektivní a zůstávají nezbytná. Ministr Dobrindt uvedl, že zavedené kontroly v posledních měsících prokazatelně přispěly k omezení nelegální migrace, snížily atraktivitu Německa jako cílové země a pomohly v boji proti převaděčství.
Podle jeho slov musí unie nejprve výrazně zlepšit ochranu vnějších hranic a zajistit, aby země prvního vstupu spolehlivě přebíraly migranty zpět. Dokud tyto mechanismy nebudou plně a koordinovaně fungovat v praxi, Berlín od kontrol neupustí.
Tento postoj vyvolává napětí zejména u sousedních států. Lucembursko kvůli německým kontrolám na společné hranici podalo v loňském roce oficiální stížnost, což sice minulý měsíc vedlo ke zmírnění režimu, nikoli však k jeho úplnému zrušení. Lucemburský ministr vnitra Léon Gloden sice aktuální iniciativu Evropské komise uvítal, zároveň ji však zkritizoval za to, že přichází s devítiměsíčním zpožděním a nestanovuje státům žádný jasný a závazný termín pro ukončení hraničních kontrol.
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Zdroj: Libor Novák