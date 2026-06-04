V Praze byl údajně zavražděn izraelský „král automatů“

V pražské Seifertově ulici na Žižkově došlo k vraždě čtyřiapadesátiletého cizince, podle médií izraelského podnikatele Tonyho Bargiga, který byl v hazardním světě známý pod přezdívkou „král hracích automatů“.
Kriminalisté na síti X potvrdili, že na úmrtí cizince narozeného v roce 1971 se prokazatelně podílela cizí osoba, a proto okamžitě zahájili úkony trestního řízení. Policie v současné době intenzivně pátrá po neznámém podezřelém, přičemž bližší podrobnosti k celému incidentu ani motivu činu zatím nebyly oficiálně zveřejněny.
Zavražděný muž patřil podle izraelských médií k prominentním postavám izraelského hazardního podsvětí a jeho jméno figurovalo v jednom z největších tamních případů nelegálního sázení, které je v Izraeli zcela zakázané.
Bargig v letech 2008 až 2014 provozoval ve své domovině více než patnáct ilegálních heren. Rozsáhlé vyšetřování, v němž vypovídaly stovky svědků, vyvrcholilo v roce 2020, kdy byl podnikatel na základě dohody o vině a trestu odsouzen k patnácti měsícům vězení, pokutě a propadnutí majetku v řádu milionů korun.
Po propuštění z vězení musel čelit dalším právním bitvám s izraelskými úřady, které po něm kvůli nepřiznaným ziskům z nelegálního hazardu vymáhaly doplatky na daních z příjmu. V reakci na tyto komplikace se Bargig v posledních letech rozhodl přesunout těžiště svých podnikatelských aktivit do České republiky. V Praze se usadil k trvalému pobytu a vlastnil zde několik legálních kasin, což se mu nakonec stalo osudným.
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Zdroj: Libor Novák