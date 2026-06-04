Novinky z vyšetřování bývalého prince Andrewa. Řeší se i případ z roku 2002

Lucie Podzimková

4. června 2026 21:58

Bývalý princ Andrew
Bývalý princ Andrew Foto: World Economic Forum

Policejní vyšetřování bývalého prince Andrewa se má nově soustředit i na incident ze začátku tohoto tisíciletí. Syn zesnulé královny Alžběty II. je podezřelý z údajného obtěžování ženy na dostizích. Informovala o tom britská média. 

Policie se podle informací nedělníku The Sunday Times zabývá událostmi na dostihovém závodišti Royal Ascot v roce 2002, kde se kromě Andrewa měli ve stejnou chvíli nacházet i královna Alžběta II., princ Charles nebo princ Edward. 

V tuto chvíli není jasné, zda policisté pracují s tvrzením, které jim bylo sděleno ihned po údajném incidentu, anebo až v nedávné době. Vyšetřovatelé z policejního sboru Thames Valley Police se každopádně mají případem zaobírat v rámci širšího vyšetřování mladšího bratra současného krále Karla III.

Právě zmíněný policejní sbor v květnu zopakoval výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování možného zneužití pravomoci úřední osoby. "Vyzýváme kohokoliv, kdo má informace, aby se s námi spojil," vzkázal policista Oliver Wright. "Zneužití pravomoci úřední osoby je zločinem, který může mít nejrůznější podoby, takže je to komplexní vyšetřování. Je to několik aspektů údajného zneužití, které vyšetřování prověřuje," zdůraznil.

Podle BBC se policie obává toho, že případní svědci se domnívají, že vyšetřovatelé se soustředí pouze na podezření, že bývalý princ Andrew se podělil o tajnou obchodní zprávu s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Zneužitím pravomoci úřední osoby ale může být například i sexuální zneužívání.  

Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

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