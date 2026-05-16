Padlo nečekané rozhodnutí. Soud poprvé řešil případ krádeže lebky svaté Zdislavy

Muž, jehož policisté obvinili z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z kostela v Jablonném v Podještědí, byl propuštěn na svobodu. Českolipský soud rozhodl, že jej do vazby nepošle. Trestní stíhání obviněného muže bude pokračovat i nadále.
"Na základě rozhodnutí soudce Okresního soudu v České Lípě byl obviněný pětatřicetiletý muž, který v Jablonném v Podještědí odcizil lebku svaté Zdislavy, propuštěn ze zadržení," informovala policie v sobotu odpoledne na sociální síti X. Doplnila, že trestní stíhání obviněného bude pokračovat na svobodě.
Policisté v pátek potvrdili, že o den dříve se českolipským kriminalistům podařilo zadržet muže důvodně podezřelého z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy. Dotyčný se zadržený nebránil.
"Díky důkladné práci na místě činu a následné prověrce všech dostupných informací získali první poznatky k pohybu muže, který odpovídal osobě v černém oblečení, zachycené bezpečnostní kamerou v bazilice v inkriminovaném čase. Pátrání po jeho totožnosti je pak přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podezřelý se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Kriminalisté od něj informaci získali až ve čtvrtek vpodvečer. "Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat," sdělila mluvčí.
"Relevantnost jeho vyjádření jsme ještě včera ověřili nedestruktivním průzkumem za využití speciální techniky, který přítomnost lebky v masivu betonu potvrdil. Lebka je tedy od včerejšího večera v naší moci a restaurátoři nyní budou usilovat o její vyjmutí z betonového sevření," podotkla Baláková.
Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky.
V případu bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci. Muži hrozí až osm let za mřížemi.
Desítky mrtvých, stovky nakažených. V Kongu vypukla epidemie eboly, CDC se obává dalšího šíření
