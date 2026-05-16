Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál totiž neprošel potřebnou zdravotní prohlídkou NHL. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr, jenž má kontakty s hráči ze zámoří na starosti, tak musel oznámit, že Dostál národní tým ve Švýcarsku neposílí. „Neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí,“ uvedl Šlégr konkrétně po dopoledním sobotním rozbruslení.
Nutno však dodat, že vzhledem k náročné sezóně není ani překvapením, že Dostál v této sezóně pokračovat nebude. Včetně vyřazovacích bojů totiž za sezónu nastoupil celkem do 68 zápasů a kromě toho, že nastupoval za Anaheim, byl součástí národního týmu i na letošní zimní olympiádě v Miláně, kde byl brankářskou jedničkou. Mimochodem, v rámci letošní sezóny NHL byl nejvytěžovanějším gólmanem, když tento pětadvacetiletý muž s maskou strávil v brance neuvěřitelných 4138 minut. Na druhém místě v tomto ohledu pak pro zajímavost figuruje další český gólman Karel Vejmelka, který nasbíral o 43 minut menší součet odehraného času.
„Tohle se může stát kdykoliv, člověk nikdy neví. Víc bych to nerozebíral. Máme tu brankáře, kterým věříme, a to je důležité,“ pokračoval dále Šlégr. Český realizační tým tak nadále pro zatím počítá s trojicí Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča, jenž je ale zatím mimo soupisku.
Realizační tým však ještě nehází flintu do žita a sleduje NHL dál. Ve hře totiž může být ještě příjezd gólmana Montrealu Josefa Dobeše. Ten může se svým klubem v noci na úterý taktéž vypadnout z play-off a pokud by následně vše dobře dopadlo, mohl by mužstvo posílit maximálně na tři poslední zápasy, pokud se bavíme o základní skupině. „U něj musíme počkat, jak dopadne série a případně výstupní prohlídka,“ řekl k němu Šlégr.
Ten také potvrdil, že už je definitivní i to, že letos na MS neuvidíme ani obránce Radka Gudase. Toho v Anaheimu poslední dobou limitovalo zranění. „Skoro měsíc nehrál, to by bylo hodně složité, navíc na širokém ledě. Nechci Gudyho shazovat nebo říkat, že by to nezvládl, ale máme tu mladé kluky, kteří do šampionátu vstoupili dobře,“ sdělil Šlégr.
Stejně tak trenéři nepočítají ani s posílením v podobě Davida Špačka nastupující za Iowu. „Je to stejný případ jako David Jiříček. Taky měsíc nehrál, bylo by složité je zapojit rovnou do turnaje na velkém hřišti. Proto jsme se tak rozhodli,“ dodal manažer.
Soupiska českého týmu přeci jen oproti včerejšku doznala změn. Nově totiž byli na ni dopsáni Jan Ščotka a Jan Mandát.
