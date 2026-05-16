Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

David Holub

16. května 2026 14:00

Lukáš Dostál během oslav po výhře na MS 2024. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

Brankář Anaheimu Lukáš Dostál totiž neprošel potřebnou zdravotní prohlídkou NHL. Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr, jenž má kontakty s hráči ze zámoří na starosti, tak musel oznámit, že Dostál národní tým ve Švýcarsku neposílí. „Neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí,“ uvedl Šlégr konkrétně po dopoledním sobotním rozbruslení.

Nutno však dodat, že vzhledem k náročné sezóně není ani překvapením, že Dostál v této sezóně pokračovat nebude. Včetně vyřazovacích bojů totiž za sezónu nastoupil celkem do 68 zápasů a kromě toho, že nastupoval za Anaheim, byl součástí národního týmu i na letošní zimní olympiádě v Miláně, kde byl brankářskou jedničkou. Mimochodem, v rámci letošní sezóny NHL byl nejvytěžovanějším gólmanem, když tento pětadvacetiletý muž s maskou strávil v brance neuvěřitelných 4138 minut. Na druhém místě v tomto ohledu pak pro zajímavost figuruje další český gólman Karel Vejmelka, který nasbíral o 43 minut menší součet odehraného času.

„Tohle se může stát kdykoliv, člověk nikdy neví. Víc bych to nerozebíral. Máme tu brankáře, kterým věříme, a to je důležité,“ pokračoval dále Šlégr. Český realizační tým tak nadále pro zatím počítá s trojicí Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča, jenž je ale zatím mimo soupisku.

Realizační tým však ještě nehází flintu do žita a sleduje NHL dál. Ve hře totiž může být ještě příjezd gólmana Montrealu Josefa Dobeše. Ten může se svým klubem v noci na úterý taktéž vypadnout z play-off a pokud by následně vše dobře dopadlo, mohl by mužstvo posílit maximálně na tři poslední zápasy, pokud se bavíme o základní skupině. „U něj musíme počkat, jak dopadne série a případně výstupní prohlídka,“ řekl k němu Šlégr.

Ten také potvrdil, že už je definitivní i to, že letos na MS neuvidíme ani obránce Radka Gudase. Toho v Anaheimu poslední dobou limitovalo zranění. „Skoro měsíc nehrál, to by bylo hodně složité, navíc na širokém ledě. Nechci Gudyho shazovat nebo říkat, že by to nezvládl, ale máme tu mladé kluky, kteří do šampionátu vstoupili dobře,“ sdělil Šlégr.

Stejně tak trenéři nepočítají ani s posílením v podobě Davida Špačka nastupující za Iowu. „Je to stejný případ jako David Jiříček. Taky měsíc nehrál, bylo by složité je zapojit rovnou do turnaje na velkém hřišti. Proto jsme se tak rozhodli,“ dodal manažer.

Soupiska českého týmu přeci jen oproti včerejšku doznala změn. Nově totiž byli na ni dopsáni Jan Ščotka a Jan Mandát.

Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.
Ilustrační fotografie.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

MS v hokeji: Česko vyhrálo svůj první zápas proti Dánsku 4:1

V pátek začalo ve švýcarských městech Curych a Fribourg již 89. mistrovství světa v hokeji a hned v jeho první hrací den nastupují do svého úvodního zápasu na turnaji i čeští hokejoví reprezentanti v čele s kapitánem Romanem Červenkou a jeho asistenty Filipem Hronkem a Lukášem Sedlákem. V prvním utkání skupiny B ve Fribourgu s Dánskem Češi zabodovali a zvítězili 4:1.

Zelenskyj: Rozvědka zajistila dokumenty, podle kterých Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X oznámil, že tamní vojenská rozvědka HUR zajistila materiály odhalující chystané ruské útoky. Moskva podle těchto plánů hodlá pomocí raket a bezpilotních letounů zasáhnout klíčová místa, která označuje jako „centra rozhodování“. Informace se na veřejnost dostaly po schůzce hlavy státu s představiteli generálního štábu, tajných služeb a bezpečnostní složky SBU.

MS v hokeji: Finové si na úvod poradili s Němci, Kanada ve šlágru se Švédskem zopakovala rok starou výhru

Letošní hokejový světový šampionát ve Švýcarsku má za sebou první zápasy. V rámci „české“ skupiny B se utkaly hned na úvod těžké váhy světového hokeje Kanada a Švédsko. Tento duel nabídl na úvod turnaje nebývalou přestřelku a zajímavý hokej, během kterého favorit ze zámoří dvakrát ztratil vedení a během kterého úvodní dvě třetiny patřily vždy jinému týmu, nakonec zvládla lépe Kanada. Ta dospěla k výhře 5:3, tedy ke stejnému výsledku, k jakému oba soupeři dospěli i v základní skupině na loňském MS. V úvodním zápase curyšské skupiny A pak Finové i díky dvěma využitým přesilovkám vyhráli nad Německem 3:1.

Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.

Trump ustupuje. Už mu nevadí, že by Írán v budoucnu obohacoval uran

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že dvacetileté moratorium na íránský jaderný program by pro něj bylo dostatečné k uzavření dohody a ukončení války. Možnost, že by Írán mohl obohacovat uran v jakémkoli budoucím okamžiku, byť s odstupem několika desetiletí, znamená pro prezidenta výrazný obrat. Trump totiž dosud opakovaně trval na tom, že zemi nesmí být taková činnost povolena nikdy.

Žádná dohoda o AI, Íránu či Tchaj-wanu. Co tedy Trump v Číně vyjednal?

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Čínu, čímž skončil ostře sledovaný dvoudenní summit obou světových supervelmocí. Setkání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem sice provázely velkolepé ceremoniály, okázalé přehlídky a ujišťování o stabilitě, avšak z hlediska hmatatelného pokroku přineslo jen velmi málo konkrétních výsledků. Podle analytiků vstupoval šéf Bílého domu do rozhovorů oslaben vleklou válkou v Íránu a summit v Pekingu příliš nezměnil globální vnímání, že pozice Spojených států na světové scéně slábne.

