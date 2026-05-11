Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

David Holub

11. května 2026 20:59

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

Od samého začátku přípravy na MS bylo jasné, že letos bude vybrat reprezentanty, kteří pojedou na tento závěrečný turnaj každé sezóny, pro trenérský štáb nesmírně složité. „Byla to jedna z hodně těžkých nominací. Tolik omluvenek nepamatuju, ale chápu to. Hlavními kritérii bylo zvládat to bruslařsky na širokém hřišti i správné rozhodnutí na malém prostoru,“ uvedl Rulík při oznamování nominace na světový šampionát.

Těžké pro něj jistě muselo být se s některými hráči rozloučit. Učinil tak v osmi případech, neboť se po Švédských hokejových hrách rozhodl dál nepokračovat s obránci Zábranským, Hovorkou a Pyrochtou a s útočníky Sikorou, Pavlíkem, Klapkou, Kuncem a Reichelem.

Protože bylo téměř od začátku jisté, že na letošním MS se budou muset čeští trenéři obejít bez většiny hráčů z NHL, není tak proto překvapením, že mezi nominovanými nalezneme hned 14 hokejistů z extraligy. Vedle nich pak také v nominaci můžeme spatřit tři jména z nižší kanadsko-americké AHL – jedná se obránce Alschera a útočníky Melovského a Blümela.

V souvislosti s velkým množstvím omluvenek ze strany českých legionářů v NHL pak není divu, že se reprezentační realizační tým bude muset na MS obejít bez Davida Pastrňáka. Ten už krátce po vyřazení svého Bostonu z play-off NHL uvedl, že letos to na jeho účast na MS nevypadá. To se také nakonec potvrdilo. „Po vyřazení Bostonu jsem z Davida necítil, že by za námi přicestoval. Dal si týden na rozmyšlenou a dneska mi potvrdil, že na letošní mistrovství bohužel nepřijede,“ uvedl na nedělní tiskové konferenci generální manažer Jiří Šlégr a k tomu, jaká byla jeho komunikace s hráči ze zámoří dodal: „Mým úkolem jako GM bylo oslovovat hráče z NHL, tolik jich tam nemáme a v olympijské sezoně je to horší. Celkově jsme oslovili 12 hráčů z NHL, devět se nám omluvilo a tři přijali nabídku do kempu. Přišla i spousta omluvenek z Evropy, hráči byli obouchaní. To nám tu práci neulehčilo, ale jsme přesvědčení, že máme pořád dost kvalitních hráčů. Každé MS je obrovskou výzvou pro kohokoliv, že tam jede s cílem zvítězit. Můžeme spoléhat na soudržnost, týmovost a pokud budou dodržovat systém, který jsme si nastavili, tak můžeme uspět s každým týmem.“

Z Bostonu, z něhož se reprezentačním trenérům omluvil i Pavel Zacha, se tak na mistrovství světa podívá akorát Matěj Blümel, který Medvědům sice patří, ale celou sezónu nastupoval za farmu v Providence. „Jednoznačně s ním počítáme do sestavy, je to ofenzivní hráč a výborný bruslař. Do začátku turnaje máme ve Fribourgu tři tréninky a dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě a jak dlouhou měl pauzu. Postupně ho chceme zabudovat,“ přiblížil Rulík, jaké má s ním vyhlídky.

V nominaci jsou pak také hráči zastupující ročník 2004. Těmi jsou již zmiňovaní Alscher s Melovským a obránce Tomáš Cibulka. „Jednoznačně je bereme proto, že je to budoucnost českého hokeje. Matyáše Melovského jsem zažil v dvacítkách a je opravdu šikovný hráč. Jsou budoucností stejně jako všichni hráči v této sestavě,“ řekl k mladé krvi v týmu Rulík.

Zkušenostmi oplývající reprezentanti budou v tomto týmu bez pochyby obránci Hronek a Kempný či útočníci Kubalík, Flek a pochopitelně nestárnoucí Červenka. Ten bude na MS reprezentovat mistrovské Pardubice společně s obráncem Liborem Hájkem a útočníky Lukášem Sedlákem, Martinem Kautem a Janem Mandátem. Finalisté z Třince pak mají v nominaci jen jednoho zástupce v podobě centra Michala Kovařčíka.

Co se týče gólmanů, pro letošek to na MS vypadá jen na spolehnutí se na muže s maskou z Evropy. Na Josefa Kořenáře, Petra Kváču a Dominika Pavláta. „S brankáři komunikuje Ondra Pavelec, brankáři z Utahu (Vejmelka, Vaněček) nepřijedou a co se týká Dana Vladaře, tak čekáme na výstupní prohlídku,“ prozradil k situaci v českém brankovišti Šlégr, že by přeci jenom mohla být možnost povolat ještě brankáře z Philadelphie.

Připomeňme, že stejně jako každý rok, tak i tentokrát může každý účastník MS na soupisku zapsat vedle tří gólmanů celkem 22 hráčů do pole.

Prvním soupeřem v rámci letošního MS pak bude již v pátek od 20:20 Dánsko, poté postupně čeští hokejisté narazí na Slovinsko, Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko a Kanadu. Navzdory tomu, že se taato základní skupina odehraje ve Fribourgu, bude český tým ubytován v Bernu.

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 12 zápasů), Josef Kořenář (Sparta; 11), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.; 8)

Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice; 17/0), Tomáš Galvas (Liberec; 8/0), Libor Hájek (Pardubice; 42/3), Jan Ščotka (Kometa Brno; 67/1), Marek Alscher (Florida/NHL, Charlotte/AHL; 3/0), Filip Hronek (Vancouver/NHL; 61/7), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 111/11), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 41/0)

Útočníci: Roman Červenka (223/65), Martin Kaut (28/5), Jan Mandát (5/1), Lukáš Sedlák (všichni Pardubice; 56/19), Ondřej Beránek (97/11), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 68/12), Dominik Kubalík (113/45), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 55/12), Jakub Flek (Kometa Brno; 117/31), Michal Kovařčík (Třinec; 37/4), Matěj Blümel (Boston/NHL, Providence/AHL; 43/14), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL; 3/1), Matyáš Melovský (Utica/AHL; 6/1), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 84/26)

před 11 hodinami

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

Související

Roman Červenka a Ondřej Vetchý

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.
Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

Více souvisejících

hokej Hokej MS

Aktuálně se děje

před 38 minutami

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

před 2 hodinami

SK Slavia Praha, stadion v Edenu.

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

před 3 hodinami

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Aktualizováno před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Pendolino, ilustrační fotografie.

Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Roman Červenka a Ondřej Vetchý

Potvrzeno. Roman Červenka pojede na třinácté mistrovství světa v kariéře

V přehršli několika omluvenek přišla realizačnímu týmu v čele s koučem Radimem Rulíkem přeci jenom krátce před letošním hokejovým světovým šampionátem pozitivní zpráva. I letos bude moct totiž pro mistrovství světa počítat se službami toho nejzkušenějšího – s již čtyřicetiletým útočníkem Romanem Červenkou. Že se právě Červenka zúčastní i letošního MS, to potvrdil sám hráč při nedávném vyhlášení ankety Hokejista sezóny, kterou ovládl.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Donald Trump

Neakceptovatelné. Trump reagoval na íránský mírový protinávrh

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na íránský protinávrh, v němž Teherán stanovil své požadavky. Pro Washington jsou neakceptovatelné, dal najevo šéf Bílého domu. Navzdory tomu, že před několika dny tvrdil, že se válka chýlí k definitivnímu konci. 

před 15 hodinami

včera

včera

včera

Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy