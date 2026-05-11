Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.
Od samého začátku přípravy na MS bylo jasné, že letos bude vybrat reprezentanty, kteří pojedou na tento závěrečný turnaj každé sezóny, pro trenérský štáb nesmírně složité. „Byla to jedna z hodně těžkých nominací. Tolik omluvenek nepamatuju, ale chápu to. Hlavními kritérii bylo zvládat to bruslařsky na širokém hřišti i správné rozhodnutí na malém prostoru,“ uvedl Rulík při oznamování nominace na světový šampionát.
Těžké pro něj jistě muselo být se s některými hráči rozloučit. Učinil tak v osmi případech, neboť se po Švédských hokejových hrách rozhodl dál nepokračovat s obránci Zábranským, Hovorkou a Pyrochtou a s útočníky Sikorou, Pavlíkem, Klapkou, Kuncem a Reichelem.
Protože bylo téměř od začátku jisté, že na letošním MS se budou muset čeští trenéři obejít bez většiny hráčů z NHL, není tak proto překvapením, že mezi nominovanými nalezneme hned 14 hokejistů z extraligy. Vedle nich pak také v nominaci můžeme spatřit tři jména z nižší kanadsko-americké AHL – jedná se obránce Alschera a útočníky Melovského a Blümela.
V souvislosti s velkým množstvím omluvenek ze strany českých legionářů v NHL pak není divu, že se reprezentační realizační tým bude muset na MS obejít bez Davida Pastrňáka. Ten už krátce po vyřazení svého Bostonu z play-off NHL uvedl, že letos to na jeho účast na MS nevypadá. To se také nakonec potvrdilo. „Po vyřazení Bostonu jsem z Davida necítil, že by za námi přicestoval. Dal si týden na rozmyšlenou a dneska mi potvrdil, že na letošní mistrovství bohužel nepřijede,“ uvedl na nedělní tiskové konferenci generální manažer Jiří Šlégr a k tomu, jaká byla jeho komunikace s hráči ze zámoří dodal: „Mým úkolem jako GM bylo oslovovat hráče z NHL, tolik jich tam nemáme a v olympijské sezoně je to horší. Celkově jsme oslovili 12 hráčů z NHL, devět se nám omluvilo a tři přijali nabídku do kempu. Přišla i spousta omluvenek z Evropy, hráči byli obouchaní. To nám tu práci neulehčilo, ale jsme přesvědčení, že máme pořád dost kvalitních hráčů. Každé MS je obrovskou výzvou pro kohokoliv, že tam jede s cílem zvítězit. Můžeme spoléhat na soudržnost, týmovost a pokud budou dodržovat systém, který jsme si nastavili, tak můžeme uspět s každým týmem.“
Z Bostonu, z něhož se reprezentačním trenérům omluvil i Pavel Zacha, se tak na mistrovství světa podívá akorát Matěj Blümel, který Medvědům sice patří, ale celou sezónu nastupoval za farmu v Providence. „Jednoznačně s ním počítáme do sestavy, je to ofenzivní hráč a výborný bruslař. Do začátku turnaje máme ve Fribourgu tři tréninky a dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě a jak dlouhou měl pauzu. Postupně ho chceme zabudovat,“ přiblížil Rulík, jaké má s ním vyhlídky.
V nominaci jsou pak také hráči zastupující ročník 2004. Těmi jsou již zmiňovaní Alscher s Melovským a obránce Tomáš Cibulka. „Jednoznačně je bereme proto, že je to budoucnost českého hokeje. Matyáše Melovského jsem zažil v dvacítkách a je opravdu šikovný hráč. Jsou budoucností stejně jako všichni hráči v této sestavě,“ řekl k mladé krvi v týmu Rulík.
Zkušenostmi oplývající reprezentanti budou v tomto týmu bez pochyby obránci Hronek a Kempný či útočníci Kubalík, Flek a pochopitelně nestárnoucí Červenka. Ten bude na MS reprezentovat mistrovské Pardubice společně s obráncem Liborem Hájkem a útočníky Lukášem Sedlákem, Martinem Kautem a Janem Mandátem. Finalisté z Třince pak mají v nominaci jen jednoho zástupce v podobě centra Michala Kovařčíka.
Co se týče gólmanů, pro letošek to na MS vypadá jen na spolehnutí se na muže s maskou z Evropy. Na Josefa Kořenáře, Petra Kváču a Dominika Pavláta. „S brankáři komunikuje Ondra Pavelec, brankáři z Utahu (Vejmelka, Vaněček) nepřijedou a co se týká Dana Vladaře, tak čekáme na výstupní prohlídku,“ prozradil k situaci v českém brankovišti Šlégr, že by přeci jenom mohla být možnost povolat ještě brankáře z Philadelphie.
Připomeňme, že stejně jako každý rok, tak i tentokrát může každý účastník MS na soupisku zapsat vedle tří gólmanů celkem 22 hráčů do pole.
Prvním soupeřem v rámci letošního MS pak bude již v pátek od 20:20 Dánsko, poté postupně čeští hokejisté narazí na Slovinsko, Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko a Kanadu. Navzdory tomu, že se taato základní skupina odehraje ve Fribourgu, bude český tým ubytován v Bernu.
Nominace českých hokejistů na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu:
Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 12 zápasů), Josef Kořenář (Sparta; 11), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.; 8)
Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice; 17/0), Tomáš Galvas (Liberec; 8/0), Libor Hájek (Pardubice; 42/3), Jan Ščotka (Kometa Brno; 67/1), Marek Alscher (Florida/NHL, Charlotte/AHL; 3/0), Filip Hronek (Vancouver/NHL; 61/7), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 111/11), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 41/0)
Útočníci: Roman Červenka (223/65), Martin Kaut (28/5), Jan Mandát (5/1), Lukáš Sedlák (všichni Pardubice; 56/19), Ondřej Beránek (97/11), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 68/12), Dominik Kubalík (113/45), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 55/12), Jakub Flek (Kometa Brno; 117/31), Michal Kovařčík (Třinec; 37/4), Matěj Blümel (Boston/NHL, Providence/AHL; 43/14), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL; 3/1), Matyáš Melovský (Utica/AHL; 6/1), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 84/26)
Zdroj: Libor Novák