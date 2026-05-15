Si Ťin-pching poletí za Trumpem do USA

Americký prezident Donald Trump po skončení dvoudenního summitu v Pekingu oznámil, že s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem velmi podrobně diskutoval o otázce Taiwanu a o amerických dodávkách zbraní na tento ostrov. Čínská strana předtím varovala, že toto téma by mohlo mezi oběma zeměmi zažehnout konflikt, přičemž prezident Si hned na začátku schůzky označil Taiwan za vůbec nejdůležitější bod v americko-čínských vztazích. Trump následně novinářům na palubě Air Force One sdělil, že ohledně Taiwanu neučinil žádný závazek ani pro jednu stranu, což hlavní analytik CNN pro národní bezpečnost označil za úspěch pro Čínu.
Čínský ministr zahraničí Wang I po summitu uvedl, že Peking z jednání vycítil, že Spojené státy chápou postoj Číny, přikládají váhu jejím obavám a stejně jako mezinárodní společenství nepodporují ani neakceptují směřování Taiwanu k nezávislosti. Šéf čínské diplomacie zopakoval, že taiwanská otázka ovlivňuje celkovou situaci, a vyjádřil naději, že USA budou dodržovat princip jedné Číny i společná komuniké. Ministerstvo zahraničí USA již dříve tento týden deklarovalo, že americká politika vůči samosprávnému ostrovu zůstává nezměněna, což potvrdil i taiwanský ministr zahraničí, který schůzku bedlivě sledoval a zdůraznil, že Tchaj-pej udržuje s Washingtonem dobrou komunikaci.
Dalším hlavním tématem schůzky obou státníků byla probíhající válka v Íránu, u níž se Trump se Siem shodli, že Teherán by neměl vlastnit jadernou zbraň. Trump v souvislosti s vleklým konfliktem zvažuje zrušení sankcí vůči čínským společnostem, které nakupují íránskou ropu. Íránský ministr zahraničí po schůzce lídrů vzkázal, že jeho země vítá jakékoli diplomatické úsilí ze strany Číny. Ministr Wang I k tomu dodal, že Čína podporuje USA i Írán v dalším řešení sporů včetně jaderné otázky prostřednictvím vyjednávání a prosazuje co nejrychlejší otevření Hormuzského průlivu na základě udržení příměří.
Ačkoli oficiální výstupy ze summitu neobsahovaly oznámení o žádných zásadních dohodách v klíčových otázkách, Trump prohlásil, že se podařilo vyřešit celou řadu různých problémů. Čínské ministerstvo zahraničí označilo setkání za historické s tím, že přineslo podstatné výsledky zejména v oblasti obchodu a ekonomiky. Vyjednavači dosáhli pokroku v otázkách přístupu na trh s křehkými zemědělskými produkty, podpořili rozšíření obchodu v rámci vzájemného snižování cel a dohodli se na zřízení obchodní a investiční rady.
Představitelé obou velmocí se dotkli také konfliktu na Ukrajině, kde Peking vyjádřil naději v jeho co nejrychlejší ukončení a obě strany projevily ochotu pokračovat v komunikaci a hrát konstruktivní roli při politickém řešení této krize. Kreml v den zakončení summitu shodou okolností oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin plánuje návštěvu Číny. Oficiální čínská místa nakonec oznámila, že na pozvání Donalda Trumpa navštíví prezident Si Ťin-pching letos na podzim Spojené státy.
Praha chystá zajímavou novinku v městské hromadné dopravě. Od léta zavede autobusovou linku mezi šestou a osmou městskou částí, která využije tunel Blanka. Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice – Bohnice – Kobylisy – Dejvická vítanou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravě. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl "tunelbus" zvládnout pod 20 minut.
