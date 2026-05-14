Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa

Libor Novák

14. května 2026 8:28

Foto: Twitter Donald Trump

Čínský vůdce Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump zahájili v Pekingu svůj ostře sledovaný summit s cílem upevnit vzájemné partnerství. Si Ťin-pching v úvodu setkání zdůraznil, že by obě mocnosti měly vystupovat spíše jako partneři než jako soupeři. Podle jeho slov se svět nachází na nové křižovatce a společná prosperita je klíčem k řešení globálních výzev. Trump reagoval slovy o fantastickém vztahu a označil čínského prezidenta za skvělého lídra.

Prezident Trump dorazil do čínské metropole ve středu večer a hned ráno ho na náměstí Nebeského klidu čekalo oficiální přivítání. Slavnostní ceremoniál u Velké síně lidu zahrnoval rudý koberec, čestnou stráž i davy nadšených dětí mávajících vlajkami. Atmosféra byla pečlivě naplánována tak, aby vyhovovala Trumpovu vkusu pro okázalost a ceremonie. Oba státníci během přehlídky jednotek vykazovali známky osobního přátelství a vzájemného respektu.

Během úvodních projevů čínská strana zdůraznila nutnost vzájemného úspěchu obou zemí v neklidné globální situaci. Si Ťin-pching varoval, že pokud by se k otázce Tchaj-wanu přistupovalo nesprávně, mohlo by dojít k otevřenému konfliktu. Podle něj jde o nejdůležitější a nejcitlivější bod v čínsko-amerických vztazích. Jakákoliv chyba v této oblasti by podle čínského vůdce mohla vytvořit velmi nebezpečnou situaci.

Donald Trump vyjádřil přesvědčení, že vztahy mezi USA a Čínou budou pod jejich vedením lepší než kdykoliv předtím. Setkání v Pekingu je jejich prvním osobním rozhovorem od loňského října, kdy spolu hovořili v Jižní Koreji. Americký prezident během ceremoniálu nešetřil chválou na adresu svého hostitele a organizaci celého uvítání. Podle pozorovatelů byla vřelá gesta mezi oběma lídry jasným signálem snahy o stabilizaci vztahů.

Součástí americké delegace jsou také významní představitelé byznysu, jako jsou Elon Musk nebo Tim Cook. Trump v doprovodu těchto ředitelů uvedl, že do Číny přijeli vyjádřit úctu a budovat obchodní vazby. Zdůraznil, že budoucí obchodní spolupráce musí být založena na principu reciprocity. Setkání s lídry amerických korporací bylo jedním z důležitých bodů programu hned v úvodu návštěvy.

Hlavním tématem uzavřených jednání je snaha o udržení obchodního příměří, které bylo dohodnuto loni v říjnu. Diskutuje se o možném snížení cel a vytvoření nového mechanismu, například obchodní rady, pro usnadnění výměny zboží. USA mají zájem především o stabilitu dodávek kritických minerálů, jejichž export Čína dříve omezovala. Tato oblast zůstává strategicky klíčovou pro americký průmysl i národní bezpečnost.

Dalším bodem agendy jsou investice a přístup na trhy, což komplikují státní subvence v některých odvětvích. Americká strana vyjadřuje obavy z nekalé konkurence, zejména u čínských výrobců elektromobilů. Čína se naopak snaží přesvědčit USA k uvolnění kontrol nad vývozem špičkových technologií. Jde především o pokročilé polovodiče a zařízení pro výrobu čipů, ke kterým Peking požaduje volnější přístup.

Důležitou roli v rozhovorech hraje také energetická krize a probíhající konflikt na Blízkém východě. Trump očekává, že Si Ťin-pching využije svůj vliv na Írán a přiměje Teherán k mírové dohodě. Klíčovým požadavkem Washingtonu je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je zásadní pro světový obchod s ropou. Čína je pro Írán hlavním odběratelem surovin, což jí dává roli potenciálního zprostředkovatele míru.

Otázka Tchaj-wanu zůstává bodem, kde se postoje obou velmocí výrazně rozcházejí. Peking ostře vystupuje proti americkým dodávkám zbraní na ostrov a požaduje změnu rétoriky USA. Čína chce, aby Spojené státy vyjádřily přímý odpor k nezávislosti Tchaj-wanu namísto dosavadní neutrality. USA však zatím nesignalisovaly, že by svou dlouhodobou politiku v této věci hodlaly jakkoliv upravovat.

Během rozhovorů se očekává také projednání velkých nákupů amerického zboží ze strany Číny. Jedná se především o komodity v oblasti zemědělství, letectví a energetiky, které by mohly snížit obchodní deficit. Tyto dohody jsou pro Trumpovu administrativu prioritou, aby mohl návštěvu prezentovat jako ekonomický úspěch. Obě strany se snaží najít průsečík mezi svými ekonomickými zájmy a bezpečnostními obavami.

Státní návštěva je doprovázena mimořádnými bezpečnostními opatřeními a pečlivě sledovanou symbolikou. Velká síň lidu, která hostí zákonodárný sbor, se stala dějištěm diplomatických jednání o budoucnosti globální stability. Kanonáda na náměstí a všudypřítomné vlajky obou zemí podtrhovaly význam této události. Trump v průběhu dne několikrát zopakoval, že spolupráce přinese oběma národům skvělou budoucnost.

Jednání budou pokračovat i v následujících hodinách a dnech, přičemž seznam témat zůstává velmi obsáhlý. Kromě ekonomiky a regionálních konfliktů se očekává i diskuse o technologiích a strategické bezpečnosti. Výsledek tohoto summitu bude mít zásadní vliv na směřování mezinárodních vztahů v nejbližším období. Celý svět nyní sleduje, zda se podaří deklarovanou vůli k partnerství přeměnit v konkrétní dohody.

Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.
Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý oznámil úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Sarmat, známé v kódovém označení NATO jako „Satan II". Podle prohlášení Kremlu byla zkouška provedena úspěšně a raketa by měla být zařazena do bojové pohotovosti do konce letošního roku. Putin tento systém označil za nejmocnější na světě a zdůraznil, že jeho ničivá síla výrazně převyšuje jakékoliv západní ekvivalenty.

Zdroj: Libor Novák

